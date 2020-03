Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Hello Virus From Wuhan" – a Simon és Garfunkel dalát is megfertőzte a vírus
A koronavírus beette magát a popkultúrába is.
2020. március. 02. 10:52

Irán ötször annyi uránt dúsított, mint amennyit az atomalku maximált
A perzsa állam arra hivatkozva szegi meg a hat ország által kötött atomalkut, hogy az USA kilépett belőle.
2020. március. 03. 16:20

Meghalt egy gyerek, amikor felborult egy mentőcsónak Leszbosznál
A parti őrség szerint a menekültek szándékosan borították fel a hajót, hogy kimentsék őket.
2020. március. 02. 11:45

Koronavírus: megemelték az EU-ban a riasztási szintet
Az EU sürgősségi munkacsoportot hozott létre a vírus terjedése miatt.
2020. március. 02. 13:08

Egyre népszerűbb az erdőfürdő
Mikor sétált utoljára erdőben? Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény, a friss, tiszta levegő nyugalmat áraszt. Az utóbbi évtizedekben számos tanulmány igazolja, hogy jelentős egészségügyi előnyökkel jár a tudatos séta az erdő békés légkörében.
2020. március. 03. 07:15

Lefújták a Párizsi Könyvszalont a járvány miatt
160 ezer nézőt vártak volna a könyvszalonra, nem kockáztatják meg, hogy ott terjedjen a koronavírus-járvány.
2020. március. 02. 12:22

Bár ma már a lemondását kérte, korábban a Fidesz is megszavazta Magyar György kinevezését
Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.
2020. március. 03. 19:05

A forradalmárok gyerekeinek is határozott véleménye volt a politikáról
Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak.
2020. március. 03. 20:00 Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény, a friss, tiszta levegő nyugalmat áraszt. Az utóbbi évtizedekben számos tanulmány igazolja, hogy jelentős egészségügyi előnyökkel jár a tudatos séta az erdő békés légkörében.","shortLead":"Mikor sétált utoljára erdőben? Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény...","id":"20200303_Egyre_nepszerubb_az_erdofurdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f238b3-0bea-40a5-a6d9-b5fbbf903961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4b211a-4002-4d1c-960b-fe4341f4c0e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200303_Egyre_nepszerubb_az_erdofurdo","timestamp":"2020. március. 03. 07:15","title":"Egyre népszerűbb az erdőfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"160 ezer nézőt vártak volna a könyvszalonra, nem kockáztatják meg, hogy ott terjedjen a koronavírus-járvány.","shortLead":"160 ezer nézőt vártak volna a könyvszalonra, nem kockáztatják meg, hogy ott terjedjen a koronavírus-járvány.","id":"20200302_Lefujtak_a_Parizsi_Konyvszalont_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc0d06-c08a-4baf-9c56-4d7577c7a54a","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Lefujtak_a_Parizsi_Konyvszalont_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 02. 12:22","title":"Lefújták a Párizsi Könyvszalont a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","shortLead":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","id":"20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a28107d-2c15-4250-80ac-93716d457456","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","timestamp":"2020. március. 03. 19:05","title":"Bár ma már a lemondását kérte, korábban a Fidesz is megszavazta Magyar György kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak.","shortLead":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey...","id":"20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfc125c-0d42-40e5-b247-da974d99d3cc","keywords":null,"link":"/elet/20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","timestamp":"2020. március. 03. 20:00","title":"A forradalmárok gyerekeinek is határozott véleménye volt a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]