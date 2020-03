Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A félelem nem lemondási ok – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.","shortLead":"A félelem nem lemondási ok – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.","id":"20200302_Nem_fizet_a_biztosito_ha_utazasra_nem_javasolt_tersegben_kapja_el_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da07280-e97c-4554-84cc-64db6f7238d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Nem_fizet_a_biztosito_ha_utazasra_nem_javasolt_tersegben_kapja_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 02. 16:41","title":"Nem fizet a biztosító, ha utazásra nem javasolt térségben kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések nyertesei.","shortLead":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések...","id":"20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05da280f-d46e-4eef-a4b1-0f52479b9f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","timestamp":"2020. március. 03. 06:15","title":"Ángyán újabb földjelentése is a kormány porhintését igazolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bcebb7-d2e9-4b11-9852-8d1826727635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2007 után először állnak együtt színpadra Phil Collinsék.","shortLead":"2007 után először állnak együtt színpadra Phil Collinsék.","id":"20200304_Ujra_osszeall_a_Genesis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4bcebb7-d2e9-4b11-9852-8d1826727635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1943bb-50b5-4e09-a054-92a656c8a8a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Ujra_osszeall_a_Genesis","timestamp":"2020. március. 04. 10:52","title":"Újra összeáll a Genesis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c555a29-c003-4695-97fa-75f0643ef4d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Matthews, az MSNBC Hardball című műsorát vezette, az elmúlt időszakban több vitatott kijelentése is volt.","shortLead":"Chris Matthews, az MSNBC Hardball című műsorát vezette, az elmúlt időszakban több vitatott kijelentése is volt.","id":"20200303_Varatlanul_az_adas_kozepen_jelentette_be_visszavonulasat_egy_amerikai_musorvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c555a29-c003-4695-97fa-75f0643ef4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe2cff9-1ab9-4f48-8623-6852f553c89b","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Varatlanul_az_adas_kozepen_jelentette_be_visszavonulasat_egy_amerikai_musorvezeto","timestamp":"2020. március. 03. 08:43","title":"Váratlanul, az adás közepén jelentette be visszavonulását egy amerikai műsorvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elemében volt a miniszterelnök.","shortLead":"Elemében volt a miniszterelnök.","id":"20200302_Orban_a_Jobbikot_Gyurcsany_a_baloldalt_a_Jobbik_miatt_zrikalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687bc93-2a6f-4779-9031-bb6d06b2f150","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Orban_a_Jobbikot_Gyurcsany_a_baloldalt_a_Jobbik_miatt_zrikalja","timestamp":"2020. március. 02. 18:01","title":"Orbán a Jobbikot Gyurcsány, a baloldalt a Jobbik miatt zrikálja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöksége bejelentette, hogy nem támogatják azokat 2022-ben, akik otthagyták a frakciót.","shortLead":"A Jobbik elnöksége bejelentette, hogy nem támogatják azokat 2022-ben, akik otthagyták a frakciót.","id":"20200303_Uzent_a_Jobbik_a_szakadaroknak_Nem_lehetnek_kozos_ellenzeki_jeloltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a2e1ea-0d0f-4067-a5db-ff7223b426cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Uzent_a_Jobbik_a_szakadaroknak_Nem_lehetnek_kozos_ellenzeki_jeloltek","timestamp":"2020. március. 03. 20:56","title":"Üzent a Jobbik a szakadároknak: Nem lehetnek közös ellenzéki jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dfd5a-a921-492c-8b3d-e0d9e831c4e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártók különféle anyagokat használnak az okostelefonok készítésekor, azonban most fordult elő először, hogy szénszálas eszköz látott napvilágot. Ezúttal a fenntarthatóságon van a hangsúly, szemben a környezetszennyező műanyagokkal. Kellemes ráadás, hogy a készülék igazán könnyű és vékony.","shortLead":"A gyártók különféle anyagokat használnak az okostelefonok készítésekor, azonban most fordult elő először...","id":"20200303_carbon1_markII_szenszalas_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35dfd5a-a921-492c-8b3d-e0d9e831c4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2e354-a52d-4bc5-9af3-fe8b99bcebb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_carbon1_markII_szenszalas_telefon","timestamp":"2020. március. 03. 09:03","title":"Itt a világ első szénszálas telefonja, Android fut rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df643c4-5c69-4a76-ae92-9e005a834460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozását vitatják meg, de téma a törökországi migrációs krízis és az uniós költségvetés is.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozását vitatják meg, de téma a törökországi migrációs krízis és az uniós...","id":"20200304_koronavirus_jarvany_v4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df643c4-5c69-4a76-ae92-9e005a834460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5be967-a920-4225-b39f-850bb1b94b21","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_jarvany_v4","timestamp":"2020. március. 04. 10:48","title":"A koronavírus miatt rendkívüli V4 kormányfői csúcs kezdődött Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]