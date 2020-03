Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16fa28fa-5ccf-4d6b-93f3-7b24f562d2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Húsz év után befejezik a közös munkát. ","shortLead":"Húsz év után befejezik a közös munkát. ","id":"20200305_Feloszlik_a_Kistehen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16fa28fa-5ccf-4d6b-93f3-7b24f562d2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2b5fa0-5bf0-40e6-8378-94fe22f6849b","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Feloszlik_a_Kistehen","timestamp":"2020. március. 05. 11:39","title":"Feloszlik a Kistehén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895659f7-3b21-4700-b589-f09754ec3ab2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A perui diplomata 1982 és 1991 között töltötte be az ENSZ főtitkári tisztségét. Százéves korában érte a halál.","shortLead":"A perui diplomata 1982 és 1991 között töltötte be az ENSZ főtitkári tisztségét. Százéves korában érte a halál.","id":"20200305_Meghalt_Javier_Perez_de_Cuellar_egykori_ENSZfotitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895659f7-3b21-4700-b589-f09754ec3ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e2b5a2-0f2b-40a3-a674-9e9394ae582e","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Meghalt_Javier_Perez_de_Cuellar_egykori_ENSZfotitkar","timestamp":"2020. március. 05. 06:19","title":"Meghalt Javier Pérez de Cuéllar egykori ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész a Magyar Hangnak nyilatkozott egyebek mellett arról, hogy bírja a tempót.\r

","shortLead":"A színművész a Magyar Hangnak nyilatkozott egyebek mellett arról, hogy bírja a tempót.\r

","id":"20200306_molnar_piroska_szinmuvesz_magyar_hang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a531439a-f490-43aa-8b20-de730235c48e","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_molnar_piroska_szinmuvesz_magyar_hang","timestamp":"2020. március. 06. 06:26","title":"Molnár Piroska: Ezt az évadot még végigcsinálom, utána abbahagyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárognak az információk az Intel tizedik generációs Comet Lake-H chipjeiről. Ha igazak, óriási erő költözhet a laptopokba.","shortLead":"Szivárognak az információk az Intel tizedik generációs Comet Lake-H chipjeiről. Ha igazak, óriási erő költözhet...","id":"20200305_intel_comet_lake_h_10_generacio_processzor_laptop_core_i9_10980hk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea03bb-94ed-47ee-89fa-693ccb60e120","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_intel_comet_lake_h_10_generacio_processzor_laptop_core_i9_10980hk","timestamp":"2020. március. 05. 08:03","title":"Ez kerül a legjobb laptopokba: azt beszélik, 5,3 GHz-en zakatol az Intel új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0168480-2f82-4ee8-962c-de1960810c34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író számára vállalhatatlan a NER kultúrpolitikája. ","shortLead":"Az író számára vállalhatatlan a NER kultúrpolitikája. ","id":"20200305_Szekely_Csaba_Magyarorszag_kormanya_nem_kereszteny_legfennebb_NEReszteny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0168480-2f82-4ee8-962c-de1960810c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89559ea2-0e41-41e4-8640-4a34d1b5ab67","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Szekely_Csaba_Magyarorszag_kormanya_nem_kereszteny_legfennebb_NEReszteny","timestamp":"2020. március. 05. 11:59","title":"Székely Csaba: Magyarország kormánya nem keresztény, legfennebb NEResztény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","shortLead":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","id":"20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43c699c-8aa8-4a07-88f9-8a7ab449e3e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","timestamp":"2020. március. 05. 09:18","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió egykori épülettömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha a szükséges források rendelkezésre állnak, a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának tervezése még az idén lezárható.\r

\r

","shortLead":"Ha a szükséges források rendelkezésre állnak, a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának tervezése még az idén...","id":"20200305_1718_milliardba_kerulne_a_3as_metro_aluljaroinak_akadalymentesitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5d0e5c-76d4-461e-a320-fda550cf037d","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_1718_milliardba_kerulne_a_3as_metro_aluljaroinak_akadalymentesitese","timestamp":"2020. március. 05. 07:46","title":"17-18 milliárdba kerülne a 3-as metró aluljáróinak akadálymentesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beteg Marokkóból, Olaszországon keresztül érkezett Szlovéniába, jelenleg pedig a ljubljanai kórházban van karanténban.","shortLead":"A beteg Marokkóból, Olaszországon keresztül érkezett Szlovéniába, jelenleg pedig a ljubljanai kórházban van karanténban.","id":"20200305_Szloveniaban_is_megjelent_a_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a60cd85-7d56-45c1-94ee-8b459c1192de","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Szloveniaban_is_megjelent_a_virus","timestamp":"2020. március. 05. 05:25","title":"Szlovéniában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]