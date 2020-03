Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat értelmében ötezres helyett tizenötezres fizetés után kellene beírni a PIN kódot. A jegybank a mielőbbi megvalósíthatóságért a vonatkozó jogszabályok módosítását kéri a kormánytól.","shortLead":"A javaslat értelmében ötezres helyett tizenötezres fizetés után kellene beírni a PIN kódot. A jegybank a mielőbbi...","id":"20200320_mnb_kartyas_fizetes_pin_ertekhatar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80300201-9aa6-459b-a45c-97cc1e112a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_mnb_kartyas_fizetes_pin_ertekhatar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 20:56","title":"Emelné az érintéses fizetés értékhatárát a koronavírus miatt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatási eredmény szerint már azzal is rengeteg mikroműanyag kerül a levegőbe, ha letekerjük a műanyag palackról a kupakot.","shortLead":"Egy friss kutatási eredmény szerint már azzal is rengeteg mikroműanyag kerül a levegőbe, ha letekerjük a műanyag...","id":"20200320_mikromuanyag_szennyezes_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022e5f27-dd33-4e7f-9063-42365ddb14c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_mikromuanyag_szennyezes_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. március. 20. 20:03","title":"Gyakran használ műanyag dolgokat? A kutatók szerint sokkal ártalmasabb, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b764680-4334-48d5-a106-82df0d37434d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta nem tapasztalt jelenséget hozott a koronavírus Velencében. Amellett, hogy a lagúnákban (sokkal) tisztább a víz, halakat is látni.","shortLead":"Évek óta nem tapasztalt jelenséget hozott a koronavírus Velencében. Amellett, hogy a lagúnákban (sokkal) tisztább...","id":"20200320_velence_laguna_viz_allatvilag_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b764680-4334-48d5-a106-82df0d37434d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a11930-41d0-405a-9d7b-35a4d80f0581","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_velence_laguna_viz_allatvilag_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 14:03","title":"Eltűntek a turisták, újra látható az élővilág Velence lagúnáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti család egyik tagjánál hozott pozitív eredményt a laborvizsgálat. A napokban költöztek le egy balatonlellei apartmanházba.","shortLead":"Egy budapesti család egyik tagjánál hozott pozitív eredményt a laborvizsgálat. A napokban költöztek le...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1731b358-540b-4d01-a785-e71432ba202a","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_balaton","timestamp":"2020. március. 20. 20:46","title":"Már a Balatonnál is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orvosok mellett a kórházi ápolókat is visszahívják, és a végzős orvostanhallgatók segítségére is számít a brit kormány. ","shortLead":"Az orvosok mellett a kórházi ápolókat is visszahívják, és a végzős orvostanhallgatók segítségére is számít a brit...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_nyugdij_orvos_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75ca888-cbbd-4bb4-a3f6-06e87f3de591","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_nyugdij_orvos_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 20. 18:05","title":"Több tízezer nyugdíjas orvost hívnak munkába Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","id":"20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d76ce-e9ae-46f9-9d6d-60ca03998f99","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2020. március. 21. 11:52","title":"Elítéltek videóban üzennek a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d327398a-0edb-4429-8463-eecf878615a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Augusztus az új időpont. Vagy 2021.","shortLead":"Augusztus az új időpont. Vagy 2021.","id":"20200320_koronavirus_budapest_vizes_europa_bajnoksag_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d327398a-0edb-4429-8463-eecf878615a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a01d7b-000a-4961-8593-ecab9fe38f3b","keywords":null,"link":"/sport/20200320_koronavirus_budapest_vizes_europa_bajnoksag_halasztas","timestamp":"2020. március. 20. 12:40","title":"Koronavírus: elhalasztják a budapesti vizes Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrortámadást követett el két albán férfi pénteken reggel a légikikötőben. Sebesülést nem okoztak, elfogták őket.\r

","shortLead":"Terrortámadást követett el két albán férfi pénteken reggel a légikikötőben. Sebesülést nem okoztak, elfogták őket.\r

","id":"20200320_barcelona_repuloter_alban_ferfiak_terrortamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659464f7-4fda-4a74-b05e-f848f2899f8b","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_barcelona_repuloter_alban_ferfiak_terrortamadas","timestamp":"2020. március. 20. 15:28","title":"Autóval törtek be a barcelonai repülőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]