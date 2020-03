Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69cd9a8a-01b0-4906-9cdd-b1287c659bab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A karantént megsértő betegeket gyilkossági kísérlettel vádolják meg, a korlátozásoknak a hadsereg szerez érvényt. A virus ugyanakkor hivatalosan még csak egy áldozatot követelt.","shortLead":"A karantént megsértő betegeket gyilkossági kísérlettel vádolják meg, a korlátozásoknak a hadsereg szerez érvényt...","id":"20200327_delafrika_kijarasi_tilalom_ezer_fertozott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69cd9a8a-01b0-4906-9cdd-b1287c659bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64eb006-8a08-43eb-aedd-12c31b05cb42","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_delafrika_kijarasi_tilalom_ezer_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 10:24","title":"Kijárási tilalom van Dél-Afrikában, úgyhogy zsúfolt buszokon indultak vidékre a tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ce5dd0-4a3d-4376-bb60-34501bb63452","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model 3 tulajdonosa nem a szépségre ment.","shortLead":"A Tesla Model 3 tulajdonosa nem a szépségre ment.","id":"20200326_Forditva_tette_fel_a_siboxot_egy_autos_sokkal_jobb_lett_a_fogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ce5dd0-4a3d-4376-bb60-34501bb63452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513f8a4-ee13-468f-b5b1-8dc019d02f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Forditva_tette_fel_a_siboxot_egy_autos_sokkal_jobb_lett_a_fogyasztas","timestamp":"2020. március. 26. 15:06","title":"Fordítva tette fel a síboxot egy autós, meglepő eredményre jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2bcb51-e1ea-4e9b-998d-9b82aa79c109","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték.","shortLead":"A lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték.","id":"20200325_kontenerkorhaz_kiskunhalas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a2bcb51-e1ea-4e9b-998d-9b82aa79c109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f832ebbf-0540-4656-a4ac-092e243f01b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_kontenerkorhaz_kiskunhalas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 16:35","title":"Lassan kész a konténerkórház Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban 143 újabb ember halt bele a kórba az elmúlt 24 órában, Egyiptomban egynapos karantént léptettek életbe, Pakisztánban a nemzetközi repülőjáratok után a belföldieket is leállítják, a Gázát ellenőrzése alatt tartó radikális Hamász pedig két hétre bezáratta az összes mecsetet a betegség megfékezése érdekében.","shortLead":"Iránban 143 újabb ember halt bele a kórba az elmúlt 24 órában, Egyiptomban egynapos karantént léptettek életbe...","id":"20200325_iran_koronavirus_kozel_kelet_pakisztan_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa3a81-e3fc-47d8-b419-d01770f83eea","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_iran_koronavirus_kozel_kelet_pakisztan_izrael","timestamp":"2020. március. 25. 12:12","title":"Iránban már kétezernél is több halottja van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadjelzőkkel és dudálva fejezték ki szolidaritásukat a taxisok a kórházi dolgozók felé. A gyülekezésről drónvideó is készült. ","shortLead":"A szabadjelzőkkel és dudálva fejezték ki szolidaritásukat a taxisok a kórházi dolgozók felé. A gyülekezésről drónvideó...","id":"20200327_taxisok_budapest_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42792f18-510d-4995-bc6c-361451e57617","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_taxisok_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 08:28","title":"Látványos taxis demonstráció volt este Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc691d0-8d68-4f56-b7a3-9c56da4e2562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felgyújtott autóról leszedték a rendszámot is, de ennek ellenére hamar elkapták őket.","shortLead":"A felgyújtott autóról leszedték a rendszámot is, de ennek ellenére hamar elkapták őket.","id":"20200326_Elutottek_es_otthagytak_egy_not_Igalnal_a_kocsit_pedig_felgyujtotta_ket_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cc691d0-8d68-4f56-b7a3-9c56da4e2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015a1eaf-9073-42e3-ba2a-c628c79b818d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Elutottek_es_otthagytak_egy_not_Igalnal_a_kocsit_pedig_felgyujtotta_ket_ferfi","timestamp":"2020. március. 26. 10:24","title":"Elütöttek és otthagytak egy nőt Somogyszilnél, aztán felgyújtották az autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6be28c9-8b16-47e0-be8b-5bcc38e11881","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202013_most_jon_aneheze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6be28c9-8b16-47e0-be8b-5bcc38e11881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b4d5c3-8cbe-4702-8f23-7ddb31f1936f","keywords":null,"link":"/itthon/202013_most_jon_aneheze","timestamp":"2020. március. 26. 11:00","title":"Hamvay Péter: Most jön a neheze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d9b4cc-25e9-40ca-afe4-b61f5ae7c176","c_author":"Windisch Judit","category":"kkv","description":"Egyre több magáncégnél jelenik meg a honvédelmi irányító törzs, köztük több bolthálózatnál is. Az átlagember ebből még semmit nem érzékel, de később még szembesülhet különböző korlátozásokkal. Fazakas Balázs ügyvéddel beszéltük át, mi várható.","shortLead":"Egyre több magáncégnél jelenik meg a honvédelmi irányító törzs, köztük több bolthálózatnál is. Az átlagember ebből még...","id":"20200325_katona_tesco_honvedelmi_iranyito_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d9b4cc-25e9-40ca-afe4-b61f5ae7c176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7b38b-baaa-4ba9-a2c9-6f9550f81984","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_katona_tesco_honvedelmi_iranyito_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 19:30","title":"Nyugalom, nem lesznek katonák a Tesco bejáratánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]