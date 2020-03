Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"171e954a-e8c4-430f-b809-23ede9d1132a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű regényen alapuló World War Z számítógépes kiadása még napokon át ingyenesen elérhető az Epic Games Store-ban. ","shortLead":"A világhírű regényen alapuló World War Z számítógépes kiadása még napokon át ingyenesen elérhető az Epic Games...","id":"20200330_world_war_z_pc_letoltes_ingyen_epic_games_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171e954a-e8c4-430f-b809-23ede9d1132a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aeb41ff-2848-40ce-be46-408f72c7aaf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_world_war_z_pc_letoltes_ingyen_epic_games_store","timestamp":"2020. március. 30. 00:03","title":"12 ezer forintot spórol, ha most tölti le: ingyenesen elérhető a World War Z","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2077a84-fea3-41e6-88bd-d16bf39ccc8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel száz sportkocsit tart egy helyen egy amerikai gyűjtő.","shortLead":"Közel száz sportkocsit tart egy helyen egy amerikai gyűjtő.","id":"20200330_autogyujtemeny_szuperautok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2077a84-fea3-41e6-88bd-d16bf39ccc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2bdfe7-fde2-428b-941b-d0250817ab3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_autogyujtemeny_szuperautok_video","timestamp":"2020. március. 30. 12:42","title":"Autókiállításokon nincs olyan felhozatal, mint ebben a miami garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8295477-0a44-4d93-a4f7-be45d16b6030","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás külpolitikai újságíró 82 éves volt.\r

","shortLead":"A legendás külpolitikai újságíró 82 éves volt.\r

","id":"20200330_meghalt_Chrudinak_Alajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8295477-0a44-4d93-a4f7-be45d16b6030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149f516e-a79d-4198-b82c-e1ef9b4b5440","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_meghalt_Chrudinak_Alajos","timestamp":"2020. március. 30. 09:19","title":"Meghalt Chrudinák Alajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte erős széllökésekre is számítani kell.","shortLead":"Országszerte erős széllökésekre is számítani kell.","id":"20200330_Havazassal_es_faggyal_folytatodik_a_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2793b690-971d-4a39-b7c1-bb4525439ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Havazassal_es_faggyal_folytatodik_a_het","timestamp":"2020. március. 30. 17:28","title":"Havazással és faggyal folytatódik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kövér és Áder soron kívül aláírja, akkor már éjfélkor hatályba léphet a jogszabály.","shortLead":"Ha Kövér és Áder soron kívül aláírja, akkor már éjfélkor hatályba léphet a jogszabály.","id":"20200330_Mar_hetfo_ejfelkor_eletbe_lephet_a_koronavirustorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40c5fd1-d42f-4abd-8fbd-98068f4132b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Mar_hetfo_ejfelkor_eletbe_lephet_a_koronavirustorveny","timestamp":"2020. március. 30. 07:39","title":"Gulyás: Már hétfő éjfélkor életbe léphet a koronavírus-törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727ddf09-c0b6-400e-b88b-775bdfc27f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mire valók a bútorok a lakásban, meg a lépcső a családi házban, ha nem keresztülmotorozni rajtuk?","shortLead":"Mire valók a bútorok a lakásban, meg a lépcső a családi házban, ha nem keresztülmotorozni rajtuk?","id":"20200330_Egy_rendes_motoros_meg_az_otthoni_karantenban_is_motoron_csinal_mindent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=727ddf09-c0b6-400e-b88b-775bdfc27f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd5390d-f560-437f-a358-34dd2e691d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Egy_rendes_motoros_meg_az_otthoni_karantenban_is_motoron_csinal_mindent","timestamp":"2020. március. 30. 14:59","title":"Egy triál motoros nem retten meg az otthoni karanténtól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak...","id":"20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ff204d-6d50-4d75-882e-bdfdd04724a3","keywords":null,"link":"/360/20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","timestamp":"2020. március. 30. 08:00","title":"Radar360: Munkába álltak a kórházparancsnokok, koronavírusos a győri jegyző is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5ff49-143b-4d60-a0e2-0bb06c941396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szolgálnak és mesélnek. ","shortLead":"Szolgálnak és mesélnek. ","id":"20200330_A_magyar_rendorseg_minden_delben_meset_mond_a_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a5ff49-143b-4d60-a0e2-0bb06c941396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f71145-26c3-4271-9920-436888137e9e","keywords":null,"link":"/elet/20200330_A_magyar_rendorseg_minden_delben_meset_mond_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. március. 30. 16:47","title":"A magyar rendőrség minden délben mesét mond a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]