[{"available":true,"c_guid":"84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radnóti Ákos tünetmentes, otthonról dolgozik.","shortLead":"Radnóti Ákos tünetmentes, otthonról dolgozik.","id":"20200402_Koronavirusos_az_egyik_gyori_alpolgarmester_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a7cec-202b-4750-8f6c-d0e114a13880","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Koronavirusos_az_egyik_gyori_alpolgarmester_is","timestamp":"2020. április. 02. 08:10","title":"Koronavírusos az egyik győri alpolgármester is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Isztambul ellenzéki vezetője szerint teljes kijárási tilalomra van szükség a járvány megállításához, Erdogan viszont nem így látja.","shortLead":"Isztambul ellenzéki vezetője szerint teljes kijárási tilalomra van szükség a járvány megállításához, Erdogan viszont...","id":"20200401_koronavirus_isztambul_erdogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcaeed5-e021-4e7d-9af2-995d4d340f92","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_isztambul_erdogan","timestamp":"2020. április. 01. 21:16","title":"A járvány kezelése miatt áll a bál Erdogan és Isztambul polgármestere között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81683313-e616-4888-9246-1cff86fd23ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzőcég szerint az európai GDP akár 40 százalékkal zuhanhat.\r

","shortLead":"Az elemzőcég szerint az európai GDP akár 40 százalékkal zuhanhat.\r

","id":"20200402_Dramai_visszaesest_josol_a_Goldman_Sachs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81683313-e616-4888-9246-1cff86fd23ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a02992c-f2a6-4db4-9c96-1367da2da4cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Dramai_visszaesest_josol_a_Goldman_Sachs","timestamp":"2020. április. 02. 06:06","title":"Drámai visszaesést jósol a Goldman Sachs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"A kormány nem lazsál, amikor magyar emberek élete a tét. És alapítványaik budai villái.","shortLead":"A kormány nem lazsál, amikor magyar emberek élete a tét. És alapítványaik budai villái.","id":"20200402_SOS_jarvanyugyi_intezkedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3f9840-255a-4b87-bbe3-6c3fe53ed413","keywords":null,"link":"/360/20200402_SOS_jarvanyugyi_intezkedesek","timestamp":"2020. április. 02. 14:00","title":"Gomperz: SOS járványügyi intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új vizsgálatok adatai szerint csütörtökre 585-re ugrott a koronavírusos esetek száma Magyarországon. Ez 60 új igazolt fertőzést jelent a szerdai állapotokhoz képest. A felhatalmazási törvény elfogadása nemzetközi szinten is egyre nagyobb hullámokat vet. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a járványhelyzetről. ","shortLead":"Az új vizsgálatok adatai szerint csütörtökre 585-re ugrott a koronavírusos esetek száma Magyarországon. Ez 60 új...","id":"20200402_orban_viktor_the_daily_show_trevor_noah_koronavirus_jarvany_fertozottek_szama_magyarorszagon_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd4575f-de13-4274-a425-d0b7e53e57cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_orban_viktor_the_daily_show_trevor_noah_koronavirus_jarvany_fertozottek_szama_magyarorszagon_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 02. 07:39","title":"Orbán mint elrettentő példa a Daily Show-ban, 60 új igazolt eset Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvette az Apple a Dark Sky nevű időjárás appot fejlesztő céget. Ennek egyik következménye az, hogy saját ökoszisztémáján belül (iPhone-okon, iPadeken) javulhat az előrejelzések minősége. A másik pedig az, hogy az androidosok lemondhatnak erről.","shortLead":"Megvette az Apple a Dark Sky nevű időjárás appot fejlesztő céget. Ennek egyik következménye az, hogy saját...","id":"20200403_dark_sky_idojaras_alkalmazas_apple_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09007989-d39a-4e68-9047-998cf03be71d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_dark_sky_idojaras_alkalmazas_apple_felvasarlas","timestamp":"2020. április. 03. 08:33","title":"Eltűnt Androidról az egyik legjobb időjárás-alkalmazás, miután megvásárolta az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","shortLead":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","id":"20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27624336-8e14-465f-be8b-89bdbe49b749","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","timestamp":"2020. április. 02. 08:25","title":"Megöltek egy férfit Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Magyarország mellett Lengyelországot és Csehországot is elmarasztalták, mert megtagadták menedékkérők áthelyezésére szolgáló ideiglenes mechanizmus teljesítését, ami uniós kötelezettségük lett volna.","shortLead":"Magyarország mellett Lengyelországot és Csehországot is elmarasztalták, mert megtagadták menedékkérők áthelyezésére...","id":"20200402_Magyarorszag_kvotaper_Europai_Unio_birosaga_elveszitette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfca213-19c7-42a7-899b-6a945cfe7de8","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Magyarorszag_kvotaper_Europai_Unio_birosaga_elveszitette","timestamp":"2020. április. 02. 10:30","title":"Magyarország elveszítette a második kvótapert is az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]