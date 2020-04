Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f880977-7347-485b-b1bc-1f2b11de5d27","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A járvány miatt padlót fogott gazdaság megvédésének és újraindításának a szerepét a jegybank magára ruházta, a kormány költségvetési intézkedéseinek nagyobb a füstje, mint a lángja.","shortLead":"A járvány miatt padlót fogott gazdaság megvédésének és újraindításának a szerepét a jegybank magára ruházta, a kormány...","id":"202015__keslekedo_orban__harcos_matolcsy__tanacstalan_cegek_es_dolgozok__vedelmi_penzosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f880977-7347-485b-b1bc-1f2b11de5d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c8c419-0300-4850-af76-ea63119b9138","keywords":null,"link":"/360/202015__keslekedo_orban__harcos_matolcsy__tanacstalan_cegek_es_dolgozok__vedelmi_penzosztas","timestamp":"2020. április. 08. 16:45","title":"Védelmi pénzosztás: Matolcsy újra elemében érezheti magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","shortLead":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","id":"20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1953b18-fd4e-49b7-b8eb-9e903be9d61c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","timestamp":"2020. április. 08. 10:12","title":"1800-nál is több amerikai halt meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb538be2-dd9a-4481-96a2-091d1138397a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az izraeli gyökerű multitól egy multivá válni akaró indiai céghez került gödöllői infúziógyár felkeltette a magyar kormány érdeklődését. ","shortLead":"Az izraeli gyökerű multitól egy multivá válni akaró indiai céghez került gödöllői infúziógyár felkeltette a magyar...","id":"20200408_allam_teva_godolloi_gyogyszergyar_Eurolife_Healthcare_infuzios_oldatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb538be2-dd9a-4481-96a2-091d1138397a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72aecdca-4fae-4d70-b128-058eb1a14450","keywords":null,"link":"/360/20200408_allam_teva_godolloi_gyogyszergyar_Eurolife_Healthcare_infuzios_oldatok","timestamp":"2020. április. 08. 15:00","title":"Orbán felavatta, bezárták, eladták, most megvenné az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb beteget szállítottak be.","shortLead":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb...","id":"20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138869a2-cd69-44cc-8777-3e80cfbe583d","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 06. 21:17","title":"Egy nap alatt több mint 800-an haltak meg a járványban Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba15254-d50a-4ca8-8e27-977b74de55a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki viszont eddig szakács volt, elmehet péknek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondta, lesz még szükség intézkedésekre.","shortLead":"Aki viszont eddig szakács volt, elmehet péknek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondta, lesz még szükség...","id":"20200408_koronarvirus_jarvany_parragh_laszlo_mkik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba15254-d50a-4ca8-8e27-977b74de55a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed13fd87-f6ae-473b-89dd-bc4bbb273066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_koronarvirus_jarvany_parragh_laszlo_mkik","timestamp":"2020. április. 08. 09:25","title":"Parragh: Annyi ember megy tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni? - útmutató Ernest Shackleton Antarktisz-kutató felfedező emlékezetes expedíciójának tanulságai alapján. ","shortLead":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni?","id":"20200408_Hogyan_valjunk_igazi_vezetove","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393bfbbe-983c-4bd2-af13-87276bfaacaa","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200408_Hogyan_valjunk_igazi_vezetove","timestamp":"2020. április. 08. 15:32","title":"Hogyan váljunk igazi vezetővé nehéz helyzetekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi családból.","shortLead":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi...","id":"20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004c78ef-ba90-499c-bddc-5b562dc597ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","timestamp":"2020. április. 07. 21:57","title":"Harry hercegék médiacéget alapítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla. Most megújul a funkció.","shortLead":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla...","id":"202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143129db-c9c4-47ac-a604-d780a64fd91e","keywords":null,"link":"/tudomany/202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","timestamp":"2020. április. 08. 08:03","title":"Így néhány kattintással letölthet mindent, amit valaha a Facebookon és Instagramon csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]