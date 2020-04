Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","shortLead":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","id":"20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb55277-166c-4d84-9c7d-83cc7fc368e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 06. 11:27","title":"Délben bejelentést tesz Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élőzene most nem lehetséges, pedig az ágazat dolgozóinak a jövedelme nagyrészt ebből van.","shortLead":"Az élőzene most nem lehetséges, pedig az ágazat dolgozóinak a jövedelme nagyrészt ebből van.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_elo_zene_zeneipar_zeneszek_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a06cc5-4eed-4b1b-9f70-bf16e2f1cdc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_koronavirus_jarvany_elo_zene_zeneipar_zeneszek_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 06. 12:48","title":"36 ezer zeneipari dolgozó megélhetése került veszélybe, így mentenék meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d4075b-fb3f-479d-81c9-fb6793b5fbb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1.8 literes kéthengeres dolgozik a vadonatúj R18-asban.","shortLead":"1.8 literes kéthengeres dolgozik a vadonatúj R18-asban.","id":"20200407_Az_eddig_legnagyobb_boxermotor_kerult_a_BMW_retro_motorkerekparjaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d4075b-fb3f-479d-81c9-fb6793b5fbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2648f02-9224-4f87-935f-bd52ed1063d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_Az_eddig_legnagyobb_boxermotor_kerult_a_BMW_retro_motorkerekparjaba","timestamp":"2020. április. 07. 17:28","title":"Az eddig legnagyobb boxermotor került a BMW retró motorkerékpárjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A létesítményben 150 ember gyógyulhat.","shortLead":"A létesítményben 150 ember gyógyulhat.","id":"20200406_koronavirus_kiskunhalas_jarvanykorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35a5c80-6ff3-4d7a-9d4c-083b48e844a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_kiskunhalas_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. április. 06. 22:07","title":"Így épült fel a kiskunhalasi járványkórház – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a tendencia folytatódik, Budapest gócponttá válhat – hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Ha a tendencia folytatódik, Budapest gócponttá válhat – hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","id":"20200407_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aded80-e178-42c9-ab39-0252862f2147","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 07. 11:26","title":"Müller Cecília: Gyászos nap után vagyunk, egyre nagyobb veszélyben van mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","shortLead":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","id":"20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc15d2-d973-4800-af93-dded5406285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","timestamp":"2020. április. 07. 20:15","title":"Szijjártó: A migráció miatt adományoz a kormány több ezer maszkot és védőruhát a környező országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","shortLead":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","id":"20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5160b6a8-b265-49a3-9b29-699e02c99972","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","timestamp":"2020. április. 06. 16:26","title":"Gyógyszerhiánytól tartanak az ázsiai karanténok miatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec5afa-9884-4db8-ada1-a6126bbcae51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz éve már, hogy Demi Moore és Bruce Willis felbontották a házasságukat, de ha járványról van szó, akkor úgy látszik, alap, hogy együtt kell azt átvészelniük a közös gyerekeikkel. Az önkéntes karanténból posztoltak. ","shortLead":"Húsz éve már, hogy Demi Moore és Bruce Willis felbontották a házasságukat, de ha járványról van szó, akkor úgy látszik...","id":"20200407_Igy_kell_ezt_csinalni_Demi_Moore_es_Bruce_Willis_pizsamapartit_tart_a_karantenban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ec5afa-9884-4db8-ada1-a6126bbcae51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4cd875-0cc9-41d4-b773-de3d4cbb3851","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Igy_kell_ezt_csinalni_Demi_Moore_es_Bruce_Willis_pizsamapartit_tart_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 07. 11:14","title":"Így kell ezt csinálni: Demi Moore és Bruce Willis pizsamapartit tart a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]