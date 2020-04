Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt egy napban 7337-en haltak meg a Covid-19 betegségben.","shortLead":"Csak az elmúlt egy napban 7337-en haltak meg a Covid-19 betegségben.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_vilagszerte_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b2e08d-c743-43a8-8673-528b43f0463c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_vilagszerte_statisztika","timestamp":"2020. április. 08. 09:48","title":"Már 82 ezer halottja van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek ellentmondanak, de Nobel-díjat érő módon sikerült már levezetni, hogy a kooperáció hosszú távon nem egyszerűen kifizetődő, hanem a legjobb stratégia. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az emberi együttműködést vizsgáló kutatásokkal folytatjuk.","shortLead":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek...","id":"20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac759dae-9d1e-408f-b872-1e0fb2c2b69d","keywords":null,"link":"/360/20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","timestamp":"2020. április. 08. 07:00","title":"Legyőzzük a vírust, mert az együttműködés feketeöves nagymesterei vagyunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik terméket is fejleszt a zenekedvelőknek.\r

","shortLead":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik...","id":"20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1872bf1b-b360-41c4-aaf7-a8046c893287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","timestamp":"2020. április. 09. 10:03","title":"Két új fülesen is dolgozhatnak az Apple-nél, az egyik egy telefon árába kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos Play áruházból már eltávolították a veszélyesnek minősített SuperVPN-t, de nagyon sok mobilon még ott lehet.","shortLead":"Az androidos Play áruházból már eltávolították a veszélyesnek minősített SuperVPN-t, de nagyon sok mobilon még ott...","id":"20200408_supervpn_android_veszelyes_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf1cb28-165a-4473-bfbe-a730f650bea7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_supervpn_android_veszelyes_alkalmazas","timestamp":"2020. április. 08. 11:33","title":"100 millióan töltöttek le egy veszélyes androidos alkalmazást, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfc59c6-525f-406e-81b3-3cc25d4c71f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Körülbelül 50 millió forintnyi kábítószer került elő a brazil vádlott gyomrából, amit nem is Magyarországon akart átadni.","shortLead":"Körülbelül 50 millió forintnyi kábítószer került elő a brazil vádlott gyomrából, amit nem is Magyarországon akart...","id":"20200409_kokain_futar_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edfc59c6-525f-406e-81b3-3cc25d4c71f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c05b07c-406f-4fc0-9a3a-8630beac945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_kokain_futar_vademeles","timestamp":"2020. április. 09. 11:55","title":"Gyomrában csempészte a kokaint a Budapesten elfogott brazil futár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","shortLead":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","id":"20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ab0922-0df1-4f7e-a895-4e2d45c2d820","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","timestamp":"2020. április. 09. 09:21","title":"Itt az extravagáns új Lexus LC sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40 önkéntesnek adják be.","shortLead":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40...","id":"20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee42055-bb3c-4cdb-a76d-09bf157216f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","timestamp":"2020. április. 07. 19:23","title":"Indul az újabb koronavírus elleni vakcina emberes tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester fokozottabb ellenőrzést kér a rendőrségtől.","shortLead":"A polgármester fokozottabb ellenőrzést kér a rendőrségtől.","id":"20200408_Elarasztottak_Szarvast_a_turistak_nyari_uzemmodban_az_uduloovezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30df2be-e078-407f-95de-d5c8ffbaeb33","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Elarasztottak_Szarvast_a_turistak_nyari_uzemmodban_az_uduloovezet","timestamp":"2020. április. 08. 19:44","title":"Elárasztották Szarvast a turisták, \"nyári üzemmódban\" az üdülőövezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]