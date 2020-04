Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c2c794d-8ce2-44cf-b628-dfad15841f0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen feldolgozás megszülessen. ","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen feldolgozás megszülessen. ","id":"20200421_A_fertozottek_szama_Magyarorszagon_egysok_kozott_talalhato__parodia_a_torzsi_tajekoztatokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c794d-8ce2-44cf-b628-dfad15841f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d87d46-3310-43e5-ad19-eca69c0a95d6","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_A_fertozottek_szama_Magyarorszagon_egysok_kozott_talalhato__parodia_a_torzsi_tajekoztatokrol","timestamp":"2020. április. 21. 11:01","title":"„Érettségiző diákoknak javallott a limuzin bérlése” – paródia a törzsi tájékoztatókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban...","id":"20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba39cd6-c836-44ff-a9af-937c5f759f3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. április. 19. 13:00","title":"A járvány után minden megváltozhat az élelmiszeriparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a513f2-684e-42c3-8ea8-5cb91cfe7cce","c_author":"Csányi Nikolett - Ballai Vince","category":"elet","description":"Hogyan folyik a távoktatás egy olyan fejlesztő intézményben, amelynek a munkája jórészt a személyes kontaktuson alapul?","shortLead":"Hogyan folyik a távoktatás egy olyan fejlesztő intézményben, amelynek a munkája jórészt a személyes kontaktuson alapul?","id":"20200419_digitalis_oktatas_koronavirus_idejen_a_mozgasjavitoban_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a513f2-684e-42c3-8ea8-5cb91cfe7cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f6b5f8-0461-49e2-a9d6-c2d5de1bc320","keywords":null,"link":"/elet/20200419_digitalis_oktatas_koronavirus_idejen_a_mozgasjavitoban_video","timestamp":"2020. április. 19. 16:00","title":"\"Nincsenek illúzióink, a személyes kontaktusnál nincs jobb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összefügghet a levegő magas nitrogén-dioxid-szintje az új koronavírus okozta magas elhalálozással – derítették ki a halle-wittenbergi Luther Márton Egyetem kutatói, akiknek tanulmánya először támasztja alá konkrét adatokkal a feltételezett kapcsolatot.","shortLead":"Összefügghet a levegő magas nitrogén-dioxid-szintje az új koronavírus okozta magas elhalálozással – derítették ki...","id":"20200421_legszenneyzettseg_koronavirus_jarvany_halalozasi_rata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed7764d-c204-437a-aed4-bcc548a89fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_legszenneyzettseg_koronavirus_jarvany_halalozasi_rata","timestamp":"2020. április. 21. 09:33","title":"Először sikerült kimutatni: a légszennyezettség miatt halálosabb lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban, hogy világosabb képet kapjon a járvány kiterjedéséről és a Covid-19 megbetegedések valós számáról. Az ország lenne az első Európában, ahol elkészítik a nemzeti tesztelést.","shortLead":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban, hogy világosabb képet kapjon a járvány...","id":"20200419_Szlovenia_hetfotol_atfogo_szerologiai_vizsgalatot_indit_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bce865c-8b67-4ac6-8b00-ac5bf488604f","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Szlovenia_hetfotol_atfogo_szerologiai_vizsgalatot_indit_az_orszagban","timestamp":"2020. április. 19. 17:48","title":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell negyedszer is választást tartani Izraelben. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell...","id":"20200421_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d163163-b5ef-4f18-8648-74fc16a1e9b3","keywords":null,"link":"/360/20200421_Radar360","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Radar360: Isszák Orbán szavait, csak nem értik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK azt kéri az Emmi miniszterétől, hogy hozza nyilvánosságra az ellátórendszer átalakításának tervét és ennek forgatókönyveit, mert a válsághelyzetben való működéséről csak levélben érkezik információ az egészségügyi dolgozóknak.","shortLead":"A MOK azt kéri az Emmi miniszterétől, hogy hozza nyilvánosságra az ellátórendszer átalakításának tervét és ennek...","id":"20200419_Magyarazatot_var_Kaslertol_a_Magyar_Orvosi_Kamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceb7c3f-438f-4a55-b277-152f02b0d54e","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Magyarazatot_var_Kaslertol_a_Magyar_Orvosi_Kamara","timestamp":"2020. április. 19. 12:24","title":"Magyarázatot vár Káslertől a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","shortLead":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","id":"20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2d7256-aa26-4dfb-bec2-9ddc909929f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 20. 18:09","title":"Videó: Nyomták a dudát Orbánnak a Clark Ádám téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]