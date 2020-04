A konzoljára tervezett két nagyon várt játékot is idén nyáron jelentet meg a Sony. A legfontosabb a Naughty Dog brutális játékmenetet ígérő Last of Us 2-je, ez az újonnan közölt dátum szerint júniusban érkezik.

Bár a járvány a szoftverek terjesztését is nehezíti, a Sony megtalálta módját, hogyan juttassa el rajongóinak a PlayStation 4 két izgalmasnak tűnő és nagyon várt játékát. Erről árulkodik legalábbis a gyártó hétfői blogbejegyzése, mely két dátum miatt érdekes: június 19. és július 17.

Előbbi időpontban a Naughty Dog régóta készülő újdonságát, a The Last of Us folytatását vehetik kezükbe a felhasználók, az utóbbi a Ghost of Tsushima debütálása. A The Last of Us Part II hivatalosan februárban jelent volna meg, ám a fejlesztők több okból is május végére halasztották. Az időközben világjárvánnyá vált koronavírus-járvány miatt azonban ez az időpont sem bizonyult tarthatónak, a cég ezért ismét halasztani kényszerült. Az új, júniusi időpont most hétfőn derült ki.

A Tsushima szintén más időpontban, júniusban jött volna ki, de a Last of Us miatt néhány héttel későbbre tette a Sony. Így viszont két egymást követő hónapban is kasszasikernek tűnő programokkal játszhatnak majd a felhasználók – pontosabban azok, akik a rendelkeznek a Sony újabb konzoljával, mert más platformon, így például PC-n sem jelennek meg.

A két szoftver mindezek mellett nagyon eltér egymástól: a Tsushima esetében a mongol invázió korszakába nyerhetnek betekintést a játékosok, míg a Last of Us a két jól ismert szereplő, Ellie és Joel kalandos útját folytatja abban a világban, amelyet mára egy fertőzés következtében zombikhoz hasonló lények uralnak.

