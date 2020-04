Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 1500 káreseményt jelentettek be a biztosítóknak eddig.","shortLead":"Közel 1500 káreseményt jelentettek be a biztosítóknak eddig.","id":"20200428_szel_vihar_kar_biztosito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdefa84-8edf-4c47-bfef-7d0c2448e61f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_szel_vihar_kar_biztosito","timestamp":"2020. április. 28. 13:37","title":"Több száz millió forint kárt okozhattak a múlt hétvégi szélviharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1b64c6-b8a8-4547-9457-8eced07894cc","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Idősek és karanténosok kérik a józsefvárosi önkéntesek segítségét, aki a bevásárlást, csekkbefizetést is elintézik nekik a kijárási korlátozások idején. Az emberek hálásak és bizalommal vannak az önkéntesek felé, van, aki már ragaszkodik is egyik-másik segítőhöz.","shortLead":"Idősek és karanténosok kérik a józsefvárosi önkéntesek segítségét, aki a bevásárlást, csekkbefizetést is elintézik...","id":"20200427_Kerestunk_mar_hallokeszulekbe_elemet_is__onkentesek_a_Jozsefvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1b64c6-b8a8-4547-9457-8eced07894cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5ddfc-b715-42eb-8792-e6414d013f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Kerestunk_mar_hallokeszulekbe_elemet_is__onkentesek_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. április. 27. 15:10","title":"\"Kerestünk már hallókészülékbe elemet is\" – önkénteseket kísértünk el a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d1936e-b7c1-4458-8709-8102def27120","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hiába szerette volna a főpolgármester leállítani a Városliget további beépítését, a kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva törvényben akadályozta meg az ellenállást. Így a járvány alatt is nagy tempóban épül a Zene Háza, és a miniszterelnök célja pedig nem lehet más, mint az egész múzeumi negyed befejezése az eredeti tervek szerint.","shortLead":"Hiába szerette volna a főpolgármester leállítani a Városliget további beépítését, a kormány a veszélyhelyzetre...","id":"202017__a_magyar_zene_haza__ligetprojekt__latvanyterv__atlatszo_falak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d1936e-b7c1-4458-8709-8102def27120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3224ee-25f7-4282-b7b9-36558e0f0224","keywords":null,"link":"/360/202017__a_magyar_zene_haza__ligetprojekt__latvanyterv__atlatszo_falak","timestamp":"2020. április. 28. 13:00","title":"Erővel próbálja Orbán letolni Karácsony torkán az egész Liget-projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más modellekre is kiterjesztik ezt az operációs rendszert.","shortLead":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más...","id":"20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452eae7-92e7-4027-b0a2-d45d74db850a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","timestamp":"2020. április. 28. 11:48","title":"Windowsos helyett linuxos laptopokat ad ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak valótlan tényeket közöltek a koronavírus magyarországi megjelenéséről és hatásáról. ","shortLead":"A gyanúsítottak valótlan tényeket közöltek a koronavírus magyarországi megjelenéséről és hatásáról. ","id":"20200427_Tobb_tucat_kamuportalt_talalt_a_rendorseg_negy_remhirterjeszto_ellen_vadat_emelhetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c20d3e1-9de3-4949-86d5-a3849acd81c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Tobb_tucat_kamuportalt_talalt_a_rendorseg_negy_remhirterjeszto_ellen_vadat_emelhetnek","timestamp":"2020. április. 27. 19:05","title":"Négy rémhírterjesztő ellen vádat emelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb8fcb2-8e68-4dde-9085-f874314e9192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó a jelek szerint elérkezettnek látja az időt népszerű középkategóriás szedánja ráncainak felvarrására. ","shortLead":"A bajor gyártó a jelek szerint elérkezettnek látja az időt népszerű középkategóriás szedánja ráncainak felvarrására. ","id":"20200429_ido_elott_kiszivargott_az_uj_5os_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb8fcb2-8e68-4dde-9085-f874314e9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399fa082-9ab7-4178-a33f-df9fd7f8c324","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_ido_elott_kiszivargott_az_uj_5os_bmw","timestamp":"2020. április. 29. 07:59","title":"Idő előtt kiszivárgott az új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért egyet annak tervezett lebonyolítási módjával.\r

\r

","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért...","id":"20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8508c09-7b7a-44b8-8c33-d5d772e6bcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","timestamp":"2020. április. 28. 12:15","title":"A diákok döntő többsége nem ért egyet az érettségi lebonyolításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus...","id":"20200428_Elhunyt_11_ujabb_beteg__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae577d7c-ee4b-4380-84f9-d710c7d94792","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Elhunyt_11_ujabb_beteg__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 28. 07:27","title":"Újabb 66 fertőzött, 11 halálos áldozat Magyarországon – a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]