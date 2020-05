“Olyan, mint a legtökéletesebb csésze tea. Megunhatatlan” – így jellemzi az egyik legfontosabb videojátékos blog, a 2007 óta létező, több díjat is nyert Rock, Paper, Shotgun azt a pár gigabájtos cyberpunk játékot, amely néhány napja került fel a Steamre. Majd rögtön a legfelkapottabb címek egyike lett. A felütésben pedig nincs semmi túlzás, a történet-központú Cloudpunk ugyanis tényleg jó. Annak ellenére, hogy nem áll mögötte dollármilliárdokkal rendelkező stúdió, és nem tartalmaz forradalminak mondható funkciókat sem.

De akkor mire föl ez a nagy lelkesedés?

Nos, elsősorban a látványvilág miatt, amely számos helyzetben olyan érzés kelthet a játékosban, mint a Luc Besson-féle Ötödik elem máig tetszetős képsorai. Az 1997-es kultfilm főszereplője Bruce Willis, aki (a világvégét megelőző csetepaté előtt) katonából lett taxisofőrként tengeti napjait egy technológiailag sokkal fejlettebb, többszintes világvárosban. A Cloudpunk elemei is ebből építkeznek, és a játék célja is elsősorban ez: szállítani kell, de ember helyett jellemzően különféle árukat. Durva golyózáporra itt viszont nem kell számítani, és a hangulat is jóval könnyedebb.

A sztori

A Cloudpunk nem pusztán a szoftver címe, hanem a játékbéli, csak félig törvényesen működő szállítócég neve is. Ehhez csatlakozunk egy Rania nevű újonc személyében, aki rövid idő alatt komoly elismerésre tesz szert a Cloudpunk többi, éjszaka aktív sofőrje között. Így aztán egyre rázósabb küldetéseket bíznak ránk, egyre nagyobb területen. A játék másik erőssége is itt érhető tetten: a Cloudpunkban nemcsak vízszintesen, hanem függőlegesen is haladhatunk, újabb és újabb pontjait felfedezve ezzel Nivalis fényárban úszó városának.

Szintén jót tesz az élménynek, hogy a kiadó német ION LANDS a játék egészét volt szíves magyarra fordíttatni, így a főszereplővel kapcsolatba kerülő hackerek és MI-k (mesterséges intelligenciák) párbeszédei – a számítógépes kiadásban – magyar nyelven is olvashatók. Szinkron sajnos nincs, de mi ezt egy percig sem éreztük szükségesnek, a hangok így is zseniálisak. (A fordítás egyébként kimondottan jól sikerült, és hála istennek az ékezetekkel sincs probléma.)

© ION LANDS

A játékmenet

Mint említettük, a Cloudpunk a szállítás mesterségére fókuszál, ezért a játék nagyrészében utazgatunk. Ezt azonban nem tömegközlekedéssel vagy gyalogszerivel, hanem egy légpárnás taxiszerűséggel tesszük. A képernyő jobb sarkában elhelyezett térkép mindig jelzi, merrefelé kell haladni, de a Cloudpunk valamennyire azért szabad kezet ad az irányításban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a játékos bármikor letérhet a programbéli GPS által javasolt útvonalról, ha nézelődéssel egybekötve akarna eljutni a következő ellenőrzőponthoz.

Fontos tudni, hogy a kocsit el lehet hagyni (Rania tehát szaladni is tud) de ehhez előbb mindig parkolóhelyet kell találni. A szoftver ilyenkor azonban teljesen más nézőpontra vált, az irányítás nehézkesebbé válik, és értelemszerűen nincs is annyi látnivaló, mint amikor repülünk. Ezzel természetesen nem azt mondjuk, hogy a játék ilyen nézetben csúnya vagy rossz lenne, csak azt, hogy a Cloudpunkot inkább az épületek közti cikázás miatt lehet szeretni. (A két lábon való közlekedés amúgy szerves része a programnak, több küldetés így zajlik.)

© ION LANDS

Az élmény

A Cloudpunkot nem csak a cyberpunkos hangulat teszi kiemelkedővé. A küldetések során meglepően sok szereplővel akadunk össze, és noha egyikkel sem bonyolódunk nagyobb mélységű beszélgetésekbe, a döntéseiknek mégis hatása van rájuk és Nivalis összes lakójára. Kellemes ráadás, hogy a másikkal való csevely közben olyan információkhoz juthatunk, amelyekkel titkos helyek és tárgyak oldhatók fel.

Amikor viszont nem beszélgetünk, általában “csak” vezetünk, amely – a fentiek után nyilván nem okoz meglepetést – a játék egyértelműen legjobb része. Túl gyorsan ugyan nem lehet hajtani, de mégis nagyon élvezetes, ahogy a többi járművezetőt lehagyjuk vagy elsuhanunk két, egymással szemből érkező között. A város ugyanis nem üres, alul-felül jönnek-mennek a repülő sportkocsik, kisbuszok és teherautók.

© ION LANDS

Ajánljuk

Egy viszonylag kis helyet foglaló (7 GB-tal kell számolni a merevlemezen) és nem túl hosszú kikapcsolódást nyújtó szoftver ellenére a Cloudpunk tartalmas, helyenként pedig kimondottan izgalmas videojáték lett. Nyilván nem ez lesz a szezon legjobbja, de ilyesmit nem is ígér. Amit kell, azt tudja, és a legjobb, hogy nem is drágán: a PC-s kiadás mindössze 19,99 euróba, vagyis nagyjából 7 ezer forintba kerül. A játékot PlayStation 4-re is kiadja a berlini csapat, de ennek dátumát még nem közölték.

A szoftvert a fenti tulajdonságokat is figyelembe véve 10-ből 8 pontra értékeltük. Az időközben idén szeptemberre halasztott Cyberpunk 2077 remek előétele lehet.

Többi játéktesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja és figyelje a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.