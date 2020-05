Elérhetővé tették a Firefox fejlesztői a böngésző asztali gépekre szánt 76-os verzióját, amely a korábbinál nagyobb védelmet nyújt a felhasználók jelszavainak. A böngészőbe épített Lockwise jelszókezelő mostantól egy piros négyzetben értesíti a felhasználót arról, ha az általa használt weboldalak valamelyikét feltörték, és onnan jelszavak kerültek ki. Akkor is jelez a böngésző, ha egy feltört weboldalon használt jelszóról látja, hogy a felhasználó más szolgáltatásban is ugyanazt használta.

© Mozilla

A 76-os verzióban a Lockwise emellett arról is gondoskodik, hogy még azok se lássák meg a jelszavainkat, akikkel esetleg közösen használjuk a számítógpet. A megjelenítéshez először a gép felhasználói fiókjának jelszavát kell megadnunk, hogy a bejelentkezési adatokat megjelenítse a böngésző, és utána is csak legfeljebb öt percig láthatjuk, vagy másholhatjuk ki azt onnan. (Természetesen az 5 perc letelte után újra lehetőségünk lesz erre, ha ismét megadjuk a fiókunk jelszavát.)

További fontos újdonság, hogy a Zoomot most már úgy is használhatjuk a böngészőben, hogy nem kell hozzá elindítanunk a gépre telepített szoftvert. Emellett a Firefox most már a Zoom audio eszközét is támogatja, ami korábban nem így volt. Eddig a felahasználókat arra kérte a szolgáltatás, hogy frissítsék a böngészőjüket – még akkor is, ha a legújabb Firefox volt rajta.

