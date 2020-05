Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Eximbanknál 707 millió dollárnyi hitelkeret áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, hogy a Türk Tanács tagországainak piacán érvényesülhessenek. És egyébként maszkot is küldtek nekünk.","shortLead":"Az Eximbanknál 707 millió dollárnyi hitelkeret áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, hogy a Türk Tanács...","id":"20200506_Befektetesi_alapot_hozott_letre_Turk_Tanacs_Magyarorszag_is_csatlakozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a2e6e6-98be-4864-b0a0-0d9afdb1a2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_Befektetesi_alapot_hozott_letre_Turk_Tanacs_Magyarorszag_is_csatlakozott","timestamp":"2020. május. 06. 17:17","title":"Magyarország is csatlakozott a Türk Tanács befektetési alapjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126f2062-ec85-42e5-80d8-b5827cc24f12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz szervezetnél nem volt transzparens a támogatások felhasználása.\r

","shortLead":"Tíz szervezetnél nem volt transzparens a támogatások felhasználása.\r

","id":"20200506_Elarulta_az_Allami_Szamvevoszek_miert_kellett_megszuntetni_a_kulturalis_taot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=126f2062-ec85-42e5-80d8-b5827cc24f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77ac0cc-45ff-45ec-8442-8bd793162dc6","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Elarulta_az_Allami_Szamvevoszek_miert_kellett_megszuntetni_a_kulturalis_taot","timestamp":"2020. május. 06. 13:28","title":"Az ÁSZ szerint a kulturális taót felhasználó szervezetek felénél volt gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Így egy évet csúszik a nemzetközi sportesemény.","shortLead":"Így egy évet csúszik a nemzetközi sportesemény.","id":"20200505_Jovo_majusban_lesz_a_budapesti_vizes_Eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd763aa-4327-4f5d-afa4-83e7cdfd91e9","keywords":null,"link":"/sport/20200505_Jovo_majusban_lesz_a_budapesti_vizes_Eb","timestamp":"2020. május. 05. 15:33","title":"Jövő májusban lesz a budapesti vizes Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11100072-301b-4103-bb0f-b4e1e7748bec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég kellemetlen, ha nem bízhatunk antivírus alkalmazásunkban. Jó pár ilyen programról mutatták ki, hogy sebezhetőségeket tartalmaz, így előfordulhat, hogy maga a víruskereső program sodorja bajba a felhasználót.","shortLead":"Elég kellemetlen, ha nem bízhatunk antivírus alkalmazásunkban. Jó pár ilyen programról mutatták ki...","id":"20200506_rack911labs_28_viruskereso_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11100072-301b-4103-bb0f-b4e1e7748bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93379834-739f-4d59-b7a2-4e3c885f4c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_rack911labs_28_viruskereso_biztonsagi_res","timestamp":"2020. május. 06. 08:03","title":"Milyen víruskereső van a gépén? 28-ról derült ki, hogy veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd67f866-a1f7-4f8a-867e-057766d549bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint valóban nyugvópontra érkezett a járvány, kétezernél kevesebb az aktív koronavírusos betegek száma. ","shortLead":"Müller Cecília szerint valóban nyugvópontra érkezett a járvány, kétezernél kevesebb az aktív koronavírusos betegek...","id":"20200505_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd67f866-a1f7-4f8a-867e-057766d549bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f92bea-af8a-4f6d-96f8-813251a07d81","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. május. 05. 11:51","title":"Müller: A járvány alatt nem volt itthon kiugró halálozás március-áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bűnbakkeresés helyett az együttműködés lehet az út – írja a Politicón megjelent elemzésében Edward Fishman.","shortLead":"Bűnbakkeresés helyett az együttműködés lehet az út – írja a Politicón megjelent elemzésében Edward Fishman.","id":"20200505_Uj_vilagrend_johet_de_ki_tudja_milyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a135a9dd-dc0b-4b7c-91ad-80eb3bc6f7e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_Uj_vilagrend_johet_de_ki_tudja_milyen","timestamp":"2020. május. 05. 17:20","title":"Új világrend jöhet, de ki tudja, milyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát is. ","shortLead":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát...","id":"20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b0bdb4-eb4e-45c6-9b0b-9eb239084276","keywords":null,"link":"/kultura/20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","timestamp":"2020. május. 05. 10:15","title":"Tom Cruise a világűrben szeretne új mozifilmet forgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Francia kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a home office új folyamatokat indíthat el a globalizált munkaerőpiacon.","shortLead":"Francia kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a home office új folyamatokat indíthat el a globalizált...","id":"20200505_Felgyorsithatja_a_jarvany_a_keleteuropai_atkot_az_agyelszivast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fee675-d680-472d-a484-9ca9c9be6429","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Felgyorsithatja_a_jarvany_a_keleteuropai_atkot_az_agyelszivast","timestamp":"2020. május. 05. 06:11","title":"Fokozhatja a járvány a kelet-európai átkot: az agyelszívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]