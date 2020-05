A koronavírus-járvány miatt mindennapjaink része lett az arcmaszk. Ebből többféle típus is forgalomban van, az egyik jobban, a másik kevésbé szűri a vírusokat, viszont, ha mindenki hordja ezeket, akkor valóban megállítható a kórokozók terjedése.

Viszont az ilyen maszkok viselésekor csődöt mond az arcfelismerés, és az nem túlzottan ajánlott, hogy minden telefonbeszélgetéskor fel-le húzkodjuk a maszkot. Születtek már kreatív (persze nem mindig működő) megoldások a probléma orvoslására, az egyiket például egy San Franciscó-i művész találta ki, és az is kiderült, hogy az Apple FaceID-ját is be lehet tanítani arra, hogy felismerje tulajdonosát, ha azon arcmaszk van. Sőt időközben még az Apple is gyorsított azon a folyamaton, amely során a FaceID-ra beállított eszközön kódot lehet bepötyögni.

Az Amazfit márkájú hordozható eszközök gyártója, a Huami most olyan N95-ös besorolású, tehát a szűrés szempontjából igen megbízható maszkon dolgozik, amit elfogad az okostelefon arcfelismerője. A projektet Aerinek nevezik, és a kifejlesztett maszk nemcsak az arckifejezések megfigyelését tenné lehetővé, hanem az arcfelismeréses telefonfeloldásnál is működne.

© Huami

A Huami meg is osztotta az elképzelt, cserélhető N95 szűrőt tartalmazó védőmaszk koncepcióképeit. Ezek alapján a maszk nagy része álászó lenne, ködtaszító borítással. Cserélhetők az oldat lévő szűrőbetétek, van ventilátora, sőt beépített UV-fény segíti az alkatrészek fertőtlenítését, miután egy ilyen maszk nem mosható. Az UV-fény akkor aktiválódik, amikor nem használják a maszkot. A maszk puha és rugalmas anyagból készül, és szorosan illeszkedik az archoz. Az UV-lámpák tápegységét egy C-típusú USB porton keresztül lehet tölteni.

© Huami

A maszkok egyébként testre szabhatók lennének, a felhasználók cserélhetnék a különféle szűrő-kiegészítőket, például meleg környezetben hűthetnék a maszkot. De olyan érzékelőt is lehetne a maszkba tenni, amelyik valós idejű információkat adhatna a levegő minőségéről, páratartalmáról, a légzési sebességről vagy a szűrő lejárati idejéről. Egyelőre persze kérdéses, hogy ezek a maszkok valóban annyira biztonságosak-e, mint a szokásos N95 FFR-ek. Ettől függetlenül a projekt ígéretesnek tűnik, és bizonyára még hallunk majd róla az elkövetkező hónapokban.

