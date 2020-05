Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Európa-szerte egyre súlyosabb az aszály, víz nélkül pedig nincs sem élet, sem élelmiszer, legalábbis olcsó, biztonságos és bőséges semmiképp. Az egyre hevesebb és gyakoribb esőzések pedig csak tovább rontanak a helyzeten.","shortLead":"Európa-szerte egyre súlyosabb az aszály, víz nélkül pedig nincs sem élet, sem élelmiszer, legalábbis olcsó, biztonságos...","id":"20200513_Aszaly_sujtja_Magyarorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b26d245-3ec3-418a-a8f9-ed24977edde9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Aszaly_sujtja_Magyarorszagot","timestamp":"2020. május. 13. 15:30","title":"Súlyos aszályra kell felkészülnünk a száraz április után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kórházban már kevesebb mint 13 ezer embert kezelnek Olaszországban, az intenzív osztályokon pedig 956 a Covid-19-ben szenvedők száma.","shortLead":"Kórházban már kevesebb mint 13 ezer embert kezelnek Olaszországban, az intenzív osztályokon pedig 956 a Covid-19-ben...","id":"20200512_Lombardiaban_megint_nott_a_fertozottek_szama_eltuntek_a_szajmaszkok_az_olasz_gyogyszertarakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f434964f-e53d-472d-b407-646823c11d73","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Lombardiaban_megint_nott_a_fertozottek_szama_eltuntek_a_szajmaszkok_az_olasz_gyogyszertarakbol","timestamp":"2020. május. 12. 20:58","title":"Lombardiában megint nőtt a fertőzöttek száma, eltűntek a szájmaszkok az olasz gyógyszertárakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83619dec-46cc-4504-a5e6-4f25de539839","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Javában tart az állatkertben a tavaszi bébibumm. ","shortLead":"Javában tart az állatkertben a tavaszi bébibumm. ","id":"20200512_Poni_szuletett_a_debreceni_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83619dec-46cc-4504-a5e6-4f25de539839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f8b182-f2d6-41f0-b691-61280afe879e","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Poni_szuletett_a_debreceni_allatkertben","timestamp":"2020. május. 12. 12:19","title":"Póni született a debreceni állatkertben, ön is segíthet elnevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f94a25-e65c-4def-a64f-689229404994","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erőhiánytól egyáltalán nem szenvedő amerikai izomautót eddig nem használták túl sokat.","shortLead":"Az erőhiánytól egyáltalán nem szenvedő amerikai izomautót eddig nem használták túl sokat.","id":"20200513_elado_paul_walker_egykori_regi_es_ritka_ford_mustangja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f94a25-e65c-4def-a64f-689229404994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d675e6d3-03d4-4588-ba83-efe960445203","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_elado_paul_walker_egykori_regi_es_ritka_ford_mustangja","timestamp":"2020. május. 13. 06:41","title":"Eladó Paul Walker egykori régi és ritka Ford Mustangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cc9eb9-5580-41b7-a15b-59f54573e19f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200511_Karantenvers_VII__Garaczi_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc9eb9-5580-41b7-a15b-59f54573e19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a8383-7bd2-453e-b12c-228d403eac05","keywords":null,"link":"/360/20200511_Karantenvers_VII__Garaczi_Laszlo","timestamp":"2020. május. 11. 16:45","title":"Karanténversek VII. – Garaczi László: Kétszerkettő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a nyilvános foglalkoztatási oldalon csak márciusi, járási szintű adatok érhetők el, Csongrád megyében két portál is hozzájuthatott áprilisi, településekre bontott adatokhoz is. Ezek szerint a megyében ötven százalékkal több lehet a munkanélküli, mint februárban, és Hódmezővásárhelyen ugrott meg legjelentősebben a számuk.","shortLead":"Bár a nyilvános foglalkoztatási oldalon csak márciusi, járási szintű adatok érhetők el, Csongrád megyében két portál is...","id":"20200513_Helyi_lapertesules_szerint_Hodmezovasarhelyen_74_szazalekkal_nott_a_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e06a95-d88d-4cb2-9178-c8e152b2891e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Helyi_lapertesules_szerint_Hodmezovasarhelyen_74_szazalekkal_nott_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 13. 10:35","title":"Hódmezővásárhelyen 74 százalékkal nőtt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozásoknak köszönhetően csökkent az energiafogyasztás, soha nem látott mélységekben az olaj ára. Akár egy „most vagy soha” helyzetben is lehetnénk, hogy végleg leszámoljunk a fosszilis tüzelőanyagokkal. De vajon bekövetkezik ez? Vezető hazai szakértőket kérdeztünk meg arról, hogy milyen jövőt jósolnak az olajiparnak és a fosszilis tüzelőanyagoknak.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozásoknak köszönhetően csökkent az energiafogyasztás, soha nem látott mélységekben...","id":"20200511_fosszilis_tuzeloanyagok_zold_fordulat_alteo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c3f7d4-5413-43fc-b01c-aa01452f769c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_fosszilis_tuzeloanyagok_zold_fordulat_alteo","timestamp":"2020. május. 11. 17:10","title":"Normális az, hogy 200 millió ember repül? Hogyan hat a járvány az energiafogyasztásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek szokásos évszaka még el sem kezdődött.","shortLead":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek...","id":"20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f6dbe3-6875-471d-98cf-8df95127b912","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","timestamp":"2020. május. 12. 05:27","title":"Katonai műveleteket indít Brazília az amazóniai esőerdők védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]