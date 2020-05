Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e4d9976-cb71-424b-9201-79137585f733","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a járvány sem volt elég arra, hogy a szembenállás megszűnjön, mert túl mélyen gyökerezik -–mondja Kemény Dénes a politikai vitákról. A sportot is komolyan megtépázta a koronavírus, de szerinte hamarosan újra meccseket játszanak majd. \"Hévizen nem oroszul fognak beszélni\" – szemléltette, hogy milyen változásokat vár a turizmusban a háromszoros olimpiai bajnok edző. ","shortLead":"Ez a járvány sem volt elég arra, hogy a szembenállás megszűnjön, mert túl mélyen gyökerezik -–mondja Kemény Dénes...","id":"20200513_Kemeny_Denes_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e4d9976-cb71-424b-9201-79137585f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca95fcae-3493-48c9-930b-0263a2d532ec","keywords":null,"link":"/360/20200513_Kemeny_Denes_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 13. 18:30","title":"Kemény Dénes a Home office-ban: \"Ezt túl fogja élni a nemzetközi sport\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is létezünk. De vajon hogyan lépünk be a digitális életbe, és hogyan távozunk belőle? Meddig tart ez az életünk?","shortLead":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is...","id":"20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d108c2-a1c7-4d53-ae22-7315d1b42f94","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","timestamp":"2020. május. 13. 12:15","title":"Így születünk és halunk meg digitálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8309ccb5-ffe5-4f20-b931-74a0c25f6945","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Pragmatistának vallotta magát és nem félt újabb taxisblokádtól, mondván, úgyis jön a másnap. A HVG 1991 januárjában, pénzügyminiszteri kinevezése után készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Pragmatistának vallotta magát és nem félt újabb taxisblokádtól, mondván, úgyis jön a másnap. A HVG 1991 januárjában...","id":"20200512_Rendszervaltok30__Kupa_Mihaly_HVGportre_1991","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8309ccb5-ffe5-4f20-b931-74a0c25f6945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b6918a-202f-44b0-82bd-323ffc584030","keywords":null,"link":"/360/20200512_Rendszervaltok30__Kupa_Mihaly_HVGportre_1991","timestamp":"2020. május. 12. 18:00","title":"Rendszerváltók30 – Kupa Mihály: Matolcsy rögtönzéseivel nem értettem egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt dalra készült, ám most különösen aktuális. ","shortLead":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt...","id":"20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72986cf2-0e6b-46e3-ae4a-06969aad1fa4","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","timestamp":"2020. május. 13. 08:47","title":"Geszti Péter nem szeretne visszatérni a korábbi életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3df5bb3-5e6c-4e55-bf41-e82b306c4530","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van hely, ahonnan rengeteg kórokozót lehet összeszedni, az biztosan a kilincs. Hongkongi diákok egy ideje már megfejtették, hogyan maradjon mindig tiszta az eszköz, anélkül, hogy azt állandóan törölgetni kelljen.","shortLead":"Ha van hely, ahonnan rengeteg kórokozót lehet összeszedni, az biztosan a kilincs. Hongkongi diákok egy ideje már...","id":"20200512_ontisztulo_kilincs_fertotlenites_bakterium_jarvany_sars_james_dyson_award","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3df5bb3-5e6c-4e55-bf41-e82b306c4530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7894033b-b8d2-40ea-83d7-93007820eace","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_ontisztulo_kilincs_fertotlenites_bakterium_jarvany_sars_james_dyson_award","timestamp":"2020. május. 12. 08:33","title":"Elkészült a nagy találmány: az öntisztító kilincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felére esett a forgalom, az alkalmazottak is nehéz helyzetben vannak.","shortLead":"Felére esett a forgalom, az alkalmazottak is nehéz helyzetben vannak.","id":"20200512_Terdre_kenyszeritette_a_virus_a_konyves_szakmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b241764-d144-4bd0-ad9f-2945e7517cc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Terdre_kenyszeritette_a_virus_a_konyves_szakmat","timestamp":"2020. május. 12. 13:09","title":"Térdre kényszerítette a vírus a könyves szakmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két rapper már a stúdiómunkáknál tart.\r

\r

","shortLead":"A két rapper már a stúdiómunkáknál tart.\r

\r

","id":"20200512_Ot_uj_dallal_keszul_a_visszateresre_Majka_es_Curtis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd095532-249a-43fb-be5d-54ba793b5db3","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Ot_uj_dallal_keszul_a_visszateresre_Majka_es_Curtis","timestamp":"2020. május. 12. 08:53","title":"Öt új dallal készül a visszatérésre Majka és Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat fél évvel meghosszabbítaná a korábban megszavazott június 15-ei határidőt. ","shortLead":"Egy új törvényjavaslat fél évvel meghosszabbítaná a korábban megszavazott június 15-ei határidőt. ","id":"20200513_koronavirus_karterites_rab_bortonzsufoltsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8909b1c-61fc-40a7-be8b-8b30e3c6b00b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_karterites_rab_bortonzsufoltsag","timestamp":"2020. május. 13. 10:34","title":"A koronavírus miatt tovább húzná a börtönkártérítések kifizetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]