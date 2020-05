Május 26-án mutatják be Kínában a Redmi 10X-et, és a gyártó igazi fotók kiszivárogtatásával teremtene kedvet a készülék megvásárlásához.

A napokban már beszámoltunk arról, hogy új, 5G-s lapkakészletet mutatott be a MediaTek: a Dimensity 820-szal a középkategóriás telefonokat ruháznák fel 5G-képességgel. Már a bemutatókor kiderült, hogy a Redmi 10X-ben mutatkozhat be élesben ez a chipkészlet. (A Redmi a Xiaomi saját lábra állt almárkája.)

Azzal kapcsolatban pedig, hogy milyen telefonról is van szó, több oldalról is információkat kaptunk. Kiszivárgott például, hogy a telefonnak 6,57”-es, AMOLED kijelzője lesz, 1080 x 2400 pixeles felbontással. Ujjlenyomat-olvasója a kijelző alá kerül. Akár 8 GB lehet a RAM és 256 GB a belső tárhely. Lesz egy 16 MP-es szelfikamerája és négy kameraérzékelő kerül a hátoldalára. 4420 mAh-s akku látja majd el energiával a telefont, amelyen lesz USB-C és 3,5 mm-es csazlakozó is. Fehér, lila, kék és arany színben érkezik majd a Redmi 10X család, amely állítólag három tagot számlál majd: a Redmi 10X 4G-t, a Redmi 10X 5G-t és a Redmi 10X Pro 5G-t.

Mostantól pedig már azt is lehet tudni, hogyan fog kinézni a telefon, illetve a kijelzője a mindig bekapcsolva lévő funkcióval együtt, ugyanis a legautentikusabb forrástól, a gyártótól érkeztek képek.

© Weibo/Redmi

© Weibo/Redmi

A felső képen – amit egyébként a Weibo közösségi oldalon osztottak meg – Yang Lin, a Xiaomi China kínai kereskedelmi igazgatója látható az UNIQ fiúcsapat énekesével. Lin kezében látható a Redmi 10X, illetve az, hogy még ha ki is van kapcsolva az eszköz, akkor is látható rajta kék színű szöveg. A gyártó korábban már megerősítette, hogy a Redmi 10X AMOLED panelje ehetővé teszi az AOD (Always-On Display) funkció támogatását. A kijelző korlátozott információkat, például időt, dátumot, akkumulátor-állapotot és értesítéseket jeleníthet meg a teljes képernyő bekapcsolása nélkül. A másik, ugyancsak a Weibón megosztott képen is látható az AOD funkció.

