[{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra összpontosít. ","shortLead":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra...","id":"20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1372e1-e58a-495c-b40b-654150b5605c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","timestamp":"2020. május. 28. 15:48","title":"Reformtervet kell a magyar kormánynak benyújtania, ha pénzt akar az új EU-alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos felbocsátásának.","shortLead":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos...","id":"20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760306a-8a99-465e-aec7-588676a71691","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","timestamp":"2020. május. 27. 22:26","title":"Közbeszólt az időjárás: törölte az irányítás a SpaceX Crew Dragon űrhajó startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674df719-dad2-4b0d-8de2-83aa519e8b7d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még közelebb került a tűzhöz Mészárosné Life TV-jének vezérigazgatója.","shortLead":"Még közelebb került a tűzhöz Mészárosné Life TV-jének vezérigazgatója.","id":"202022_feketehegy_vagyonkezelo_kozelebb_atuzhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674df719-dad2-4b0d-8de2-83aa519e8b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ddee48-c391-4a3d-9b30-57f0fd687801","keywords":null,"link":"/360/202022_feketehegy_vagyonkezelo_kozelebb_atuzhoz","timestamp":"2020. május. 28. 12:00","title":"Újabb Mészáros-közeli céget rejtett el nem átlátható magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester csütörtökön döntött arról is, hogy felmenti a Pesti úti idősotthon vezetőjét, négyszáz szociális dolgozó pedig átlagosan 100 ezer forintos egyszeri jutalmat kap.","shortLead":"A főpolgármester csütörtökön döntött arról is, hogy felmenti a Pesti úti idősotthon vezetőjét, négyszáz szociális...","id":"20200528_Karacsony_Gergely_ismet_bevezeti_a_lakasrezsitamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471bc89f-d019-4b3b-a93e-3a1cb9a8100b","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Karacsony_Gergely_ismet_bevezeti_a_lakasrezsitamogatast","timestamp":"2020. május. 28. 14:33","title":"Karácsony Gergely ismét bevezeti a lakásrezsi-támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány okozta válság 2023-ig érezteti a hatását a cégeknél, a bércsökkentés már nem elegendő megoldás. Az EasyJet, a British Airways, a Virgin Atlantic és a Ryanair is lépéskényszerben van.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság 2023-ig érezteti a hatását a cégeknél, a bércsökkentés már nem elegendő megoldás...","id":"20200528_Tobb_mint_huszezer_munkahely_szunhet_meg_a_legitarsasagoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5205133-8935-4979-97b6-7bd704b8fb59","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Tobb_mint_huszezer_munkahely_szunhet_meg_a_legitarsasagoknal","timestamp":"2020. május. 28. 14:10","title":"Több mint húszezer munkahely szűnhet meg a légitársaságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csőzik László polgármester szerint tömeges elbocsátások jöhetnek a városban.","shortLead":"Csőzik László polgármester szerint tömeges elbocsátások jöhetnek a városban.","id":"20200528_Erden_is_tomeges_elbocsatasok_lehetnek_a_koltsegvetesi_megszoritasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc62a281-a833-4a0c-9d3b-3a48ae035c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Erden_is_tomeges_elbocsatasok_lehetnek_a_koltsegvetesi_megszoritasok_miatt","timestamp":"2020. május. 28. 10:35","title":"Érd csődbe mehet a költségvetési megszorítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban olvashatnak interjút.","shortLead":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban...","id":"20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12243062-7456-4a4d-9eb7-c31e0996eff6","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","timestamp":"2020. május. 27. 12:31","title":"Ablonczy: A románellenes toposzok nagyon erősek a magyar fiatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CRCB elemzése szerint a kormányközeli cégek az idei év első négy hónapjában 253 milliárd forint értékben nyertek el közbeszerzést.","shortLead":"A CRCB elemzése szerint a kormányközeli cégek az idei év első négy hónapjában 253 milliárd forint értékben nyertek el...","id":"20200527_kozbeszerzes_crcb_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079d1d3a-2386-41c1-a04b-5642689f3eac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_kozbeszerzes_crcb_elemzes","timestamp":"2020. május. 27. 08:07","title":"CRCB: A kormányközeli cégek állami megrendelései minden rekordot megdöntöttek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]