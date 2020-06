Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","shortLead":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","id":"20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1991d667-0bb3-4771-b475-6b202a7f0c44","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","timestamp":"2020. június. 08. 12:00","title":"A gyógyszerészkamarai elnök emlékeztette Káslert, hogy nekik is járna az 500 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem másfélszeresére nőtt az államháztartási hiány.","shortLead":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem...","id":"20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454c2a84-442b-4fc7-bd5d-ea651c67848f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. június. 08. 12:09","title":"Ezermilliárd forintnál is nagyobb már most az államháztartás 2020-as hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6487641c-6fd7-4a51-96a4-9b41e3fbe868","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem drámával végződött a mentőakció.","shortLead":"Majdnem drámával végződött a mentőakció.","id":"20200606_Fa_tetejerol_mentettek_medvebocsokat_Tusnadfurdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6487641c-6fd7-4a51-96a4-9b41e3fbe868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea1d9b-7dad-4b6b-bce0-53496147154b","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Fa_tetejerol_mentettek_medvebocsokat_Tusnadfurdon","timestamp":"2020. június. 06. 20:08","title":"Fa tetejéről mentettek medvebocsokat Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366a3284-d643-4fc3-b379-9531ed58c9fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű Elon Musk tömegközlekedési projektjéhez kell, ami egy repülőteret szolgálna ki.","shortLead":"A jármű Elon Musk tömegközlekedési projektjéhez kell, ami egy repülőteret szolgálna ki.","id":"20200607_12_szemelyes_fold_alatt_suhano_kisbuszt_fejleszthet_a_Tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=366a3284-d643-4fc3-b379-9531ed58c9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1f3e8c-9d9d-437d-a7e2-0c911afda353","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_12_szemelyes_fold_alatt_suhano_kisbuszt_fejleszthet_a_Tesla","timestamp":"2020. június. 07. 12:54","title":"12 személyes, föld alatt suhanó kisbuszt fejleszthet a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","shortLead":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","id":"20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c1657c-9994-4b05-a77f-3df70f9bf27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","timestamp":"2020. június. 07. 13:08","title":"Idén eddig két amerikai bank húzta le a rolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71f59b2-c312-477e-a58a-7471c9baa07d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kilencvenes évek egyik meghatározó játékeszköze volt a Sega Game Gear. A japán cég kultikus masináját hamarosan azok is kipróbálhatják, akik soha nem rendelkeztek ilyesmivel, vagyis még nem éltek, amikor ez volt a trendi.","shortLead":"A kilencvenes évek egyik meghatározó játékeszköze volt a Sega Game Gear. A japán cég kultikus masináját hamarosan azok...","id":"20200606_sega_game_gear_micro_kezikonzol_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e71f59b2-c312-477e-a58a-7471c9baa07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d851e905-a45b-4109-92e6-4a9c05d197a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_sega_game_gear_micro_kezikonzol_videojatek","timestamp":"2020. június. 06. 18:03","title":"Parányi konzollal ünnepli 60. születésnapját a Sega","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva halasztják a tisztújítást.","shortLead":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva...","id":"20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7856368-b335-4978-9a37-c55edcf3b824","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 09:04","title":"Egy ideig nem lesz új elnöke a nagy bajban lévő teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több modellel bővült azon autók listája, amelyekre érvényesíthető a 2,5 milliós támogatás.","shortLead":"Több modellel bővült azon autók listája, amelyekre érvényesíthető a 2,5 milliós támogatás.","id":"20200607_elektromos_autok_tamogatas_arcsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418ceb26-9acc-447a-a195-2e68b76e9832","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_elektromos_autok_tamogatas_arcsokkentes","timestamp":"2020. június. 07. 18:35","title":"Újabb elektromos autók lettek olcsóbbak, hogy állami támogatással lehessen megvenni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]