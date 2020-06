Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f007186d-109c-4bba-94a5-aa755661d3d9","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia által vezérelt, „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és a szakmai támogatást nyújtó Corvus-Med kft. kutató-mérnök csapata. A felsővégtagi protézis elsajátítja viselője gyakori mozdulatait és gesztusait, és a remények szerint a jövőben tb-támogatás révén a leginkább rászorulókhoz is eljuthat. Szemrevételeztük a már működő prototípust.","shortLead":"Mesterséges intelligencia által vezérelt, „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és...","id":"20200607_ember_arm_pte_ontanulo_muvegtag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f007186d-109c-4bba-94a5-aa755661d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2d4af-b2b9-4e8b-bd59-9cca3aaa2c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_ember_arm_pte_ontanulo_muvegtag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 07. 20:00","title":"Itt az Ember Arm – tanulékony művégtagot fejlesztenek pécsi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem indokolták a döntést. ","shortLead":"Nem indokolták a döntést. ","id":"20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_Kovacs_Patricia_Mintaapak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf2db29-9289-475b-a0df-9ce065fc9961","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_Kovacs_Patricia_Mintaapak","timestamp":"2020. június. 08. 10:14","title":"Szabó Kimmel Tamás és Kovács Patrícia is kiszállt a Mintaapákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat este nyolc óra előtt nem sokkal probléma lépett fel a Vodafone vezetékes hálózatában.","shortLead":"Szombat este nyolc óra előtt nem sokkal probléma lépett fel a Vodafone vezetékes hálózatában.","id":"20200606_vodafone_halozat_internet_tv_hiba_szolglatataskieses_upc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61176178-b437-432a-a8d9-4a493605436a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_vodafone_halozat_internet_tv_hiba_szolglatataskieses_upc","timestamp":"2020. június. 06. 20:06","title":"Valahol se net, se tévé nem volt a Vodafone hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Széleskörű kontaktkövető megoldással akadályozná meg Szingapúr, hogy újabb koronavírus-járvány alakuljon ki az ázsiai városállamban.","shortLead":"Széleskörű kontaktkövető megoldással akadályozná meg Szingapúr, hogy újabb koronavírus-járvány alakuljon ki az ázsiai...","id":"20200608_szingapur_viruskoveto_karperec_okoseszkoz_kontaktkutatas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b50618-4606-47c6-8419-be1f93a074d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_szingapur_viruskoveto_karperec_okoseszkoz_kontaktkutatas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 08. 14:03","title":"Minden városlakó kezére víruskövetőt tesz a szingapúri kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e922675-243c-4b0f-8d90-fa80e4065c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Ez egy fehér probléma. Csak a fehérek oldhatják meg\" - fűzi magyarázatként az amerikai zászlót felgyújtó emlékgyertyát ábrázoló kép alá a művész.\r

","shortLead":"\"Ez egy fehér probléma. Csak a fehérek oldhatják meg\" - fűzi magyarázatként az amerikai zászlót felgyújtó emlékgyertyát...","id":"20200606_Banksy_megrendito_alkotassal_refelektal_George_Floyd_halalara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e922675-243c-4b0f-8d90-fa80e4065c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dc5dee-ab88-416f-a954-0ed1e7bfa7df","keywords":null,"link":"/kultura/20200606_Banksy_megrendito_alkotassal_refelektal_George_Floyd_halalara","timestamp":"2020. június. 06. 21:41","title":"Banksy megrendítő alkotással reflektál George Floyd halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási reformját. A kísérlet első szakasza most lezárul. Három hónap távoktatás során minden iskola, minden tanár és minden gyerek új tapasztalatokkal, tanulságokkal, módszerekkel és ismeretekkel gazdagodott.","shortLead":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási...","id":"202023_zart_osztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30681e7a-0bea-4979-ada5-8eb885c040c6","keywords":null,"link":"/360/202023_zart_osztaly","timestamp":"2020. június. 08. 11:00","title":"Tóta W: A koronavírus a mi világháborúnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0706d307-10a6-4121-b833-f92966fc817c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósok szerint az amerikai elnök is \"hamis információkat és gyújtó hangú közleményeket\" tesz közzé e közösségi média oldalain, Zuckerbergnek szigorúbb policyt kéne bevezetnie az ilyesmi visszaszorítására.","shortLead":"Tudósok szerint az amerikai elnök is \"hamis információkat és gyújtó hangú közleményeket\" tesz közzé e közösségi média...","id":"20200607_Zuckerbergosztondijas_kutatok_kovetelik_Zuckerbergtol_hogy_allitsa_le_Donald_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0706d307-10a6-4121-b833-f92966fc817c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d1ecd3-9331-4334-9152-44fd24cc44d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_Zuckerbergosztondijas_kutatok_kovetelik_Zuckerbergtol_hogy_allitsa_le_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. június. 07. 09:11","title":"Zuckerberg-ösztöndíjas kutatók követelik Zuckerbergtől, hogy állítsa le Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad542c22-ae70-41e2-a763-ca8d2c9fe7ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az angliai megrendelő számára már tönkölybúzaliszt alapú kóser tésztát is készítenek. ","shortLead":"Az angliai megrendelő számára már tönkölybúzaliszt alapú kóser tésztát is készítenek. ","id":"20200608_teszta_buntetes_vegrehajtas_fogvatartottak_anglia_export","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad542c22-ae70-41e2-a763-ca8d2c9fe7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb36c23-0abc-4233-a80b-73e56af49ca8","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_teszta_buntetes_vegrehajtas_fogvatartottak_anglia_export","timestamp":"2020. június. 08. 16:43","title":"Angliába is eljutottak az állampusztai börtönben gyártott tészták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]