Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dace4d84-1b5f-4491-83af-1c4a89f7d182","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csehország és Szlovákia után Magyarországon is elindult az IKEA használtbútor-szolgáltatása.","shortLead":"Csehország és Szlovákia után Magyarországon is elindult az IKEA használtbútor-szolgáltatása.","id":"20200615_ikea_hasznalt_butor_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dace4d84-1b5f-4491-83af-1c4a89f7d182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf6a18e-9d31-4195-ae8c-873b11c49091","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_ikea_hasznalt_butor_vasarlas","timestamp":"2020. június. 15. 12:54","title":"Használt bútorokat vesz meg és ad el újra az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf20a7e-94ed-44f5-b75b-8534bb566528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszeri alkalomnak tűnt a Galaxy S10 Lite, a tavaly év elejei Samsung-csúcstelefon kissé lebutított változatának megjelenése, azonban úgy tűnik, az idei zászlóshajóból, a Galaxy S20-ból is lesz ilyen modell.","shortLead":"Egyszeri alkalomnak tűnt a Galaxy S10 Lite, a tavaly év elejei Samsung-csúcstelefon kissé lebutított változatának...","id":"20200615_samsung_galaxy_s20_lite_olcsobb_valtozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caf20a7e-94ed-44f5-b75b-8534bb566528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f0924-c183-4e5d-9c05-34457c5cdc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_samsung_galaxy_s20_lite_olcsobb_valtozat","timestamp":"2020. június. 15. 10:03","title":"Jó hír: „jóárasított” változat jön a Samsung Galaxy S20-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfd1d4c-52f9-406c-b68a-468e8cd107dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb esetben elutasította a feljelentést a rendőrség.","shortLead":"A legtöbb esetben elutasította a feljelentést a rendőrség.","id":"20200615_remhirterjeszto_birosag_buntetoeljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bfd1d4c-52f9-406c-b68a-468e8cd107dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39128682-47b9-4a9d-98b6-1dc6513f2cce","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_remhirterjeszto_birosag_buntetoeljaras","timestamp":"2020. június. 15. 17:19","title":"Csak egy ügy indult a bíróságon rémhírterjesztés miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Később éri el Magyarországot az építőipari válság, mint Európa legnagyobb részét, de lassabb lesz a kilábalás is az Euroconstruct szerint.","shortLead":"Később éri el Magyarországot az építőipari válság, mint Európa legnagyobb részét, de lassabb lesz a kilábalás is...","id":"20200615_epitoipar_epitkezes_munkanelkuli_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812b866d-f378-4e32-acfb-06eece023363","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_epitoipar_epitkezes_munkanelkuli_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 11:29","title":"Másfélmillió európai vesztheti el a munkáját az építőipar összeomlása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ átlaghőmérséklete idén májusban.","shortLead":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ...","id":"20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a914c2-6951-4f92-a69b-5d18319b968e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","timestamp":"2020. június. 14. 10:45","title":"Itthon nem éreztük, de a világban sosem volt ilyen meleg a május, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint hétfőtől mindenki bizalommal visszatérhet az újranyíló boltokba vásárolni, és a kormány biztatja is erre az embereket. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint hétfőtől mindenki bizalommal visszatérhet az újranyíló boltokba vásárolni, és a kormány...","id":"20200614_Boris_Johnson_nagyon_szeretne_hogy_a_britek_ujra_eljarjanak_penzt_kolteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4bb841-2108-4541-a757-1b1344c193fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Boris_Johnson_nagyon_szeretne_hogy_a_britek_ujra_eljarjanak_penzt_kolteni","timestamp":"2020. június. 14. 20:21","title":"Boris Johnson nagyon szeretné, hogy a britek újra eljárjanak pénzt költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó, amelyet német kutatók találtak 4000 méter mélyen a Csendes-óceánban.","shortLead":"A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó...","id":"20200614_Sokat_tanulhatunk_abbol_hogy_talaltak_ket_mintegy_20_eve_a_ocean_melyen_piheno_muanyag_targyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0228f46-a5f5-4ca5-87c4-a74c27afb0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Sokat_tanulhatunk_abbol_hogy_talaltak_ket_mintegy_20_eve_a_ocean_melyen_piheno_muanyag_targyat","timestamp":"2020. június. 14. 13:10","title":"Sokat tanulhatunk abból, hogy találtak két, mintegy 20 éve az óceán mélyén pihenő műanyag tárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Berlini utca egy laborjában történt robbanás, az épületet kiürítették.","shortLead":"A Berlini utca egy laborjában történt robbanás, az épületet kiürítették.","id":"20200615_robbanas_ujpesti_labor_tuzoltosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d579dd84-3bd9-48f2-875a-5d9354e4b071","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_robbanas_ujpesti_labor_tuzoltosag","timestamp":"2020. június. 15. 12:12","title":"Robbanás volt egy újpesti laborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]