[{"available":true,"c_guid":"2755f01d-b79e-4472-a91d-4b02ef7451d5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat első részben három páros mutatunk be.","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200619_Hires_emberek_kis_kedvencei__1_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2755f01d-b79e-4472-a91d-4b02ef7451d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85418bc-0f01-4d85-900d-860617da406d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200619_Hires_emberek_kis_kedvencei__1_resz","timestamp":"2020. június. 19. 19:15","title":"Híres emberek híres házi kedvencei - 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8debe2-3f1b-4de3-873a-0302ccc69d32","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A borúlátó közgazdász nem tartja kizártnak, hogy az amerikai elnök nem akar távozni akkor sem, ha veszít.","shortLead":"A borúlátó közgazdász nem tartja kizártnak, hogy az amerikai elnök nem akar távozni akkor sem, ha veszít.","id":"20200618_Roubini_szerint_nem_is_a_valsag_a_legnagyobb_baj_hanem_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8debe2-3f1b-4de3-873a-0302ccc69d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e243c993-7523-499f-b036-7c8dd87fcaf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Roubini_szerint_nem_is_a_valsag_a_legnagyobb_baj_hanem_Trump","timestamp":"2020. június. 18. 17:35","title":"Roubini szerint nem is a válság a legnagyobb baj, hanem Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormány attól tart, hogy Kína a Google és a Facebook új vezetékén át is kémkedhet majd.","shortLead":"Az amerikai kormány attól tart, hogy Kína a Google és a Facebook új vezetékén át is kémkedhet majd.","id":"20200618_plcn_hongkong_internet_adatkabel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ee810b-0937-425f-9b6e-edb48484a424","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_plcn_hongkong_internet_adatkabel","timestamp":"2020. június. 18. 11:36","title":"Az új csendes-óceáni adatkábel Kína hatalmi törekvései miatt kerülheti el Hongkongot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benedek Tibor az utolsó percig meg volt győződve arról, hogy fel fog épülni.","shortLead":"Benedek Tibor az utolsó percig meg volt győződve arról, hogy fel fog épülni.","id":"20200618_Kemeny_Denes_Benedek_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c7c071-d98b-4aa2-b874-511055d10ec6","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Kemeny_Denes_Benedek_Tibor","timestamp":"2020. június. 18. 20:24","title":"Kemény Dénes: „Ez nem az élet rendje”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","shortLead":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","id":"20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356d72f-395e-4ad1-af18-6faee83b5a21","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","timestamp":"2020. június. 18. 08:30","title":"Megvan, ki fogja alakítani Diana hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2a591-726e-4de5-8621-8374eb8944a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárlavina miatt a 12-es főút is járhatatlan lett.","shortLead":"A sárlavina miatt a 12-es főút is járhatatlan lett.","id":"20200618_sar_nagymaros_zebegeny_sinek_vasuti_palya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde2a591-726e-4de5-8621-8374eb8944a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec6fc38-e12e-4b56-a997-8881a3d3981c","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_sar_nagymaros_zebegeny_sinek_vasuti_palya","timestamp":"2020. június. 18. 05:22","title":"Megint sárlavina árasztotta el a síneket Nagymaros és Zebegény között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetven bővítményt kellett eltávolítania a Google-nek a Chrome webáruházból, miután kiberbiztonsági szakemberek figyelmeztettek: a segédprogramok fejlesztője adatlopáshoz kifejlesztett algoritmussal egészítette ki azokat.","shortLead":"Hetven bővítményt kellett eltávolítania a Google-nek a Chrome webáruházból, miután kiberbiztonsági szakemberek...","id":"20200618_google_chrome_bovitmeny_adatlopas_spyware_adathalaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f320c7b-7f68-4db0-a3e1-49627618f76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_google_chrome_bovitmeny_adatlopas_spyware_adathalaszat","timestamp":"2020. június. 18. 13:18","title":"32 milliószor töltötték le azt a 70 Chrome-bővítményt, melyekről most kiderült, hogy kémkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök kampánycsapata egy náci jelképre hasonlító szimbólumot használt.","shortLead":"Az amerikai elnök kampánycsapata egy náci jelképre hasonlító szimbólumot használt.","id":"20200619_A_Facebook_torolte_Donald_Trump_hirdeteseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120a2076-f2bf-4048-822d-c5ed64f7644a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_A_Facebook_torolte_Donald_Trump_hirdeteseit","timestamp":"2020. június. 19. 07:41","title":"Levette a Facebook Donald Trump több hirdetését, mert náci jelképet használtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]