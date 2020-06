A Huawei 2016-ban ígéretet tett arra, hogy 5 éven belül minden riválisát, így a Samsungot és az Apple-t is maga mögé utasítja az okostelefon-piacon. Igaz, hogy a koronavírus közvetett hatására, de a terv idén áprilisban egy rövid időre teljesült – és ha nincs az amerikai beavatkozás, jó eséllyel hosszabb távon is a Huawei lenne a vezető mobilgyártó.

Ugyancsak 2016-ot írtunk, amikor a kínai gyártó előrukkolt első MateBook sorozatú laptopjával, és az azóta eltelt időkben időről időre nemcsak új mobilok, hanem új notebookok is érkeznek a Huaweitől. A hordozható számítógépek piacán egyelőre nincsenek olyan vérmes tervei a cégnek, mint mobilos fronton, de a több lábon állás szempontjából nagyon is jól jöhet még ez a viszonylag új üzletág.

Ezt ráadásul nem is sújtja úgy az amerikai-kínai kereskedelmi háború, mint az okostelefon-szektort. Furcsa is lenne, ha a Google-szolgáltatások nélküli új Huawei mobilok mintájára Microsoft-keretrendszer nélküli Huawei notebookok pihennének a boltok polcain. Ettől nem kell tartanunk.

Apróság

A Huawei MateBook 13 egy kompakt hordozható számítógép, amelynek felülete elmarad egy A4-es papírlapétól. Ráadásul ehhez alig 14,9 milliméteres vastagság társul, ami garanciát jelent arra, hogy még a kicsi és zsúfolt táskákba is könnyen becsúsztatható.

Összehasonlításként: az Apple olcsóbb MacBook Air, illetve a drágább MacBook Pro modelljei hasonló mélység mellett 18 milliméterrel szélesebbek, legvastagabb pontjukon pedig 1,2 milliméterrel nagyobbak. Tömeg tekintetében lényegében nincs eltérés, a MateBook 13 ugyanúgy 1,3 kilogrammos, mint a MacBook Air, és 0,1 kilogrammal könnyebb a MacBook Prónál.

A minőségre nem lehet panasz, a fémházas Huawei újdonság mind anyagválasztás, mind összeszerelési minőség fronton jól szerepel. Az általunk kipróbált tesztkészülék "galaktikus szürke" kivitelű volt, amely mellett "misztikus ezüst" szín is választható.

Arzenál

A négy gumilábán stabilan álló MateBook 13 elülső és hátsó éle teljesen csupasz, és az oldalain sincs túl nagy élet. Baloldalt egy USB-C és egy 3,5 milliméteres aljzatot, valamint egy töltésjelző LED-et találunk, az ellentétes oldal pedig egyetlen USB-C portot vonultat fel. Ennyi.

Mielőtt bárkit is kiver a víz, hogy most mi lesz a fentiektől eltérő csatlakozókal bíró meglévő perifériákkal, sietünk megnyugtatni mindenkit: azokkal sem lesz gond. Feltéve, hogy nem felejtjük otthon a géphez járó, MateDock 2 nevű lapos dobozkát, amit egy 13 centiméter hosszú USB-C kábellel tudunk a gépre dugni. Rajta pedig egy USB-C, egy USB-A, egy HDMI és egy VGA-port sorakozik.

Az egyedi csatlakozós, hatalmas és nehéz hálózati adaptert viszont nyugodtan elfelejthetjük. A MateBook 13 kizárólag USB-C-n keresztül tölthető, ráadásul az adapter sokkal inkább hasonlít a mobilok, semmint a notebookok töltőmegoldására. A kompakt és könnyű töltő a mellékelt (C-C) kábelen keresztül maximum 65 W-tal képes tölteni a megfáradt akkumulátort.

A lítium-polimer akkumulátor 41,7 Wh kapacitású. Nem hangzik túl soknak, de egyrészt egyszerűen nem fér ennél nagyobb telep a pici gépbe, másrészt a relatíve kis fogyasztású hardver miatt egész korrekt az üzemidő. A gyártó közel 12 órás Full HD videólejátszási időről tesz említést, ami finom túlzás, de tesztünk alapján 8-10 órás üzemidő mindenesetre simán benne van a pakliban. Ráadásul alig 15 perc alatt közel 2,5 órás működési időt is nyerhetünk, 30 perc alatt pedig megoldható egy 0-50 százalékos töltés.

Nyissuk fel!

A 13 colos képátlójú kijelző minősége egészen kiváló, ami köszönhető egyrészt az IPS technológiának, másrészt a kellemesen magas, colonkénti 200 képpontos pixelsűrűségnek. Utóbbi fronton a MacBookok a maguk 227 ppi-s értékével kicsit előrébb járnak, de ennek a gyakorlatban vajmi kevés előnyét lehet élvezni.

Az oldalt 5, felül 9, alul 12 milliméteres, szupervékony kávák által övezett, és az alsó szekcióhoz egyetlen, széles zsanérral csatlakozó képmegjelenítő tükröződő kivitelű és egyszerre akár tíz ujjal is kezelhető. Felül ott az elmaradhatatlan 1 megapixeles webkamera, de még fényérzékelőt is kapunk. A betekintési szög nagy, a kontrasztarány korrekt, a fényerő viszont inkább csak átlagos.

Furcsa, hogy a kijelző 3:2-es képarányú. Ez böngészéskor és irodai használatkor megszokható, azonban például YouTube-ozáskor, a leginkább elterjedt 16:9-es tartalmak esetén alul-felül ujjnyi vastag fekete csíkokat kapunk.

A 28x11 centiméteres klaviatúra magyar kiosztású és erős háttérvilágítású, a nyomáspont teljesen rendben van, és ebben a méretkategóriában vélhetően senki sem rója fel hibaként a numerikus billentyűzet hiányát. A kiválóan használható ujjlenyomat-szenzor a jobb felső sarokba került bekapcsológombba rejtették, a tapipad 12x6,5 centiméter méretű.

Belsőségek

A motorháztető alatt az Intel legújabb, tizedik generációs i7-es mobil processzora dohog, a négymagos chip frekvenciája az adott feladat függvényében 1,8 és 4,9 GHz között dinamikusan változik. A sebességre nem lehet panasz, és a dupla ventilátoros megoldás hatékonyan, közepes hangerő mellett hűti a rendszert.

A 16 GB RAM több mint elegendő, és az 512 GB kapacitású gyors SSD is egész tág határokat biztosít. A grafikusgyorsító feladatait egy Nvidia GeForce MX250 látja el, és mivel ez egy belépőszintű GPU, nem ez lesz álmaink gamer notebookja.

Kártyaolvasó nincs, a lefelé néző két apró hangszóró nem váltja meg a világot, mély hangokat csak egy Bluetooth 5.0-án keresztül csatlakoztatott-, vagy vezetékes fülestől remélhetünk. Nem lassú az ac szabványú wifi, mindenesetre időtállóbb lett volna az ax-es wifi 6 támogatása.

A Huawei Share funkciónak köszönhetően a vezeték nélkül csatlakoztatott mobilunk kijelzőképe egyszerűen megjeleníthető a notebookon, amiről a telefon funkciói is könnyen elérhetők. Az NFC-s párosítás rendkívül egyszerű, mint ahogy a különböző állományok is könnyen másolhatók az eszközök között, és biztonsági mentés készítésére is lehetőség nyílik. Ellenben nagy kár, hogy a Huawei Share csak Huawei és Honor mobilokkal, és azok közül is csak az újabbakkal használható.

Konklúzió, alternatívák

+ : kompakt méret, alacsony tömeg, kiváló minőség, szép kijelző, fürge működés, korrekt üzemidő, kicsi és gyors töltő. –: kevés csatlakozó aljzat, furcsa képarányú kijelző, gyenge GPU és hangszóró, nincs wifi 6, korlátozott Huawei Share.

A 2020-as modellévű Huawei MateBook 13 azoknak készült, akiknek kiemelt fontosságú a kompakt méret és az alacsony tömeg, de azt is örömmel veszik, ha a nagy teljesítmény nem feltétlenül párosul horrorisztikusan magas vételárral. Hibátlannak sajnos így sem nevezhető a készülék, de a hibák elnézésében segíthet a notebook mellé ajándékba adott Huawei Watch GT okosóra és egyedi hordtok.

A tesztkészülék 470 990 forintba kerül, ami nem kis összeg, de egy papíron hasonló teljesítményű hardverelemeket tartalmazó MacBook Proért közel 900 000 forintot kér az Apple. Ráadásul, ha beérjük i5-ös processzorral és 8 GB RAM-mal, akkor a vételár a Huawei esetében 345 990 forintra szelidül.

Még olcsóbb, de nagyobb méretű alternatíva az AMD Ryzen chipes Huawei MateBook D 15, mely széria 246-275 ezer forintos áron kelleti magát. A gyártónak ezenkívül egy 13,9 colos MateBook X Pro csúcsmodellje is létezik, viszont ezt a mintegy 600 ezer forintos multimédiás nagyágyút jelenleg hivatalosan nem forgalmazzák Magyarországon.

