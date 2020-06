Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc tőzsdei holdingja Mészáros Lőrinc (épp az OTP riválisává fúzionálódó) banki érdekeltségétől igazolt új vezérigazgatót. A régi vezérigazgató Mészáros Lőrinc lánya szerint sikeresen reorganizált és dinamizált.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tőzsdei holdingja Mészáros Lőrinc (épp az OTP riválisává fúzionálódó) banki érdekeltségétől igazolt új...","id":"20200619_Uj_tabornok_a_Meszarosbirodalom_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c2394f-7f0f-4812-858c-28d06d200ad2","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_Uj_tabornok_a_Meszarosbirodalom_elen","timestamp":"2020. június. 19. 14:20","title":"Új tábornok kerül a Mészáros-birodalom élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a207f0a-72d7-4bcc-a4c3-11567dcd5d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képtelen megbékélni a gondolattal a Google, hogy nincs működő, népszerű közösségi oldala. Úgyhogy megint megpróbálkoznak eggyel: a Plus és a Shoelace után itt a Keen.","shortLead":"Képtelen megbékélni a gondolattal a Google, hogy nincs működő, népszerű közösségi oldala. Úgyhogy megint...","id":"20200621_google_keen_app_letoltes_kozossegi_oldal_google_plus_shoelace_kozossegi_alkalmazas_area_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a207f0a-72d7-4bcc-a4c3-11567dcd5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb281d7-429e-4e19-95af-3115431c5c73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_google_keen_app_letoltes_kozossegi_oldal_google_plus_shoelace_kozossegi_alkalmazas_area_12","timestamp":"2020. június. 21. 08:03","title":"Új közösségi oldalt indított a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","shortLead":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","id":"20200620_koronavirus_fertozott_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d6c33-756e-4e47-959d-e62e2b072982","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_koronavirus_fertozott_kina","timestamp":"2020. június. 20. 21:50","title":"27 új koronavírus-fertőzöttet találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957e25b0-370c-4fae-9103-286252c65980","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szél árnyékának szerzőjét Cervantes után a második legolvasottabb spanyol írónak tartották. ","shortLead":"A szél árnyékának szerzőjét Cervantes után a második legolvasottabb spanyol írónak tartották. ","id":"20200619_Meghalt_Carlos_Ruiz_Zafon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=957e25b0-370c-4fae-9103-286252c65980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f164dbda-a43b-449a-b856-c2387157f68c","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_Meghalt_Carlos_Ruiz_Zafon","timestamp":"2020. június. 19. 13:29","title":"Meghalt Carlos Ruiz Zafón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk óriásiak. ","shortLead":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk...","id":"20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675ea1e9-a643-4da9-9325-e7ecd3ab5aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","timestamp":"2020. június. 21. 09:32","title":"A hazai gyümölcstermés több mint fele elpusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c814ed76-70c2-41c2-a444-8349966b047b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 11. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200618_Trianon_Kimondva__Vambery_Rusztem_A_revizio_tizparancsolata_felolvassa_Macsai_Pal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c814ed76-70c2-41c2-a444-8349966b047b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0bcaf2-738b-4fcf-8e24-876209267f51","keywords":null,"link":"/360/20200618_Trianon_Kimondva__Vambery_Rusztem_A_revizio_tizparancsolata_felolvassa_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 19. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Vámbéry Rusztem: A revízió tízparancsolata, felolvassa: Mácsai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és semmit) sem bíznak a véletlenre. Van iskola, amelyik olyan lelkes lett, hogy a levelet ki is tette az oldalára.","shortLead":"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és...","id":"20200621_Orban_Viktor_az_erettsegizoknek_is_levelet_ir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e6448-07c9-474a-aea1-7da317ed1f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Orban_Viktor_az_erettsegizoknek_is_levelet_ir","timestamp":"2020. június. 21. 10:02","title":"Ha egy üzlet beindul: Orbán Viktor az érettségizőknek is levelet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d51aa865-3f29-46b9-a9d2-02c02c23ff55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200619_Reuters_Intezet_A_HVG_a_legmegbizhatobbnak_tartott_magyarorszagi_hirforras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d51aa865-3f29-46b9-a9d2-02c02c23ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0475905f-8a5a-4551-a864-e8765ea87ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Reuters_Intezet_A_HVG_a_legmegbizhatobbnak_tartott_magyarorszagi_hirforras","timestamp":"2020. június. 19. 15:00","title":"Reuters Intézet: A HVG a legmegbízhatóbb magyarországi hírforrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]