Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","shortLead":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","id":"20200620_koronavirus_fertozott_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d6c33-756e-4e47-959d-e62e2b072982","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_koronavirus_fertozott_kina","timestamp":"2020. június. 20. 21:50","title":"27 új koronavírus-fertőzöttet találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","id":"20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61e12f-236f-43ac-a16c-6d59fe64d99b","keywords":null,"link":"/elet/20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2020. június. 22. 13:59","title":"Magyar színpadon vitatkozik a két pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6693fa8-7a32-4ade-a684-f64ed9c2792e","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: gyász, kaspó, imperializmus, tűzijáték, viharszezon.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200621_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6693fa8-7a32-4ade-a684-f64ed9c2792e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d56d8-9e9c-4507-8965-30c4b48bbd70","keywords":null,"link":"/360/20200621_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. június. 21. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajosnál így hasít a NERhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO...","id":"20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be7ced4-da3d-45c2-998f-b68945684380","keywords":null,"link":"/360/20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","timestamp":"2020. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Veszélyben lehet az Index, kétharmaddal nyert Orbán szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8a53ad-c755-4523-9fbf-7962c79bc7b5","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A súlyosabb elvonási tünetek sok esetben idéznek elő erőszakos cselekedeteket, például azért, mert a függők a járvány alatt nehezebben jutottak hozzá az adagjukhoz - figyelmeztet Fazekas Zsolt, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet munkatársa. Az osztályuk immár újra működik, de megtartják az elmúlt hónapokban bevált online konzultációk lehetőségét is.","shortLead":"A súlyosabb elvonási tünetek sok esetben idéznek elő erőszakos cselekedeteket, például azért, mert a függők a járvány...","id":"202025__fazekas_zsolt__fuggosegekrol_online_terapiarol__elvonasi_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8a53ad-c755-4523-9fbf-7962c79bc7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f83b1b4-7351-474e-8303-dedb292809b5","keywords":null,"link":"/360/202025__fazekas_zsolt__fuggosegekrol_online_terapiarol__elvonasi_tunetek","timestamp":"2020. június. 22. 13:00","title":"Rászoktak az online terápiára a szenvedélybetegek a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15225591-6ad2-4e64-a7f6-1875b78192e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai konzervgyártót is elérte a George Floyd halála nyomán elkezdődött folyamat, amely a rabszolgatartó múlt nyomait igyekszik eltüntetni.","shortLead":"Az amerikai konzervgyártót is elérte a George Floyd halála nyomán elkezdődött folyamat, amely a rabszolgatartó múlt...","id":"20200621_Az_Uncle_Bens_csomagolasat_is_megvaltoztatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15225591-6ad2-4e64-a7f6-1875b78192e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1039102-6010-4b81-a22f-ab88e106a6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Az_Uncle_Bens_csomagolasat_is_megvaltoztatjak","timestamp":"2020. június. 21. 14:50","title":"Megváltoztatják az Uncle Ben’s csomagolását és nevét, most már rasszistának tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendszerátállás miatt több szolgáltatását is korlátozza a Takarékbank. Érdemes figyelni, mert a csoportos beszedéseket is érintik az intézkedések.","shortLead":"Rendszerátállás miatt több szolgáltatását is korlátozza a Takarékbank. Érdemes figyelni, mert a csoportos beszedéseket...","id":"20200622_takarekbank_szolgaltatas_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe40e99-6606-479e-8a12-c88d66a503f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_takarekbank_szolgaltatas_korlatozas","timestamp":"2020. június. 22. 09:19","title":"Néhány napig korlátozottan lesznek elérhetőek a Takarékbank szolgáltatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2753c-b67a-4ef0-bfad-1b02fef2d74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet jóval megengedőbb, mint amire Szijjártó Péter múlt heti bejelentéséből következtetni lehetett.","shortLead":"A beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet jóval megengedőbb, mint amire Szijjártó Péter múlt heti...","id":"20200622_beutazas_magyarok_nincs_karanten_kormanyrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2753c-b67a-4ef0-bfad-1b02fef2d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fdc511-2922-4f12-bf29-846ba000eef3","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_beutazas_magyarok_nincs_karanten_kormanyrendelet","timestamp":"2020. június. 22. 14:34","title":"Nem vár kötelező karantén a hazautazó magyarokra, akárhonnan is jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]