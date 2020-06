Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"407a3967-33d5-4e5e-bf11-55d9988cff55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg.","shortLead":"Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg.","id":"20200621_Se_jogsi_se_forgalmi_ittas_is_volt_a_sofor_es_meg_a_gyerekeit_is_magaval_vitte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=407a3967-33d5-4e5e-bf11-55d9988cff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc3cbbf-3aaa-4a3d-a6b3-28d5c6ac704d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Se_jogsi_se_forgalmi_ittas_is_volt_a_sofor_es_meg_a_gyerekeit_is_magaval_vitte","timestamp":"2020. június. 21. 15:40","title":"Se jogsi, se forgalmi, ittas is volt a sofőr, és még a gyerekeit is magával vitte az összetört kocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8021302-112d-4f8c-bb1d-ac8f38286331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyár végén jön a duplalemez.","shortLead":"Nyár végén jön a duplalemez.","id":"20200623_Elhagyta_a_fel_nevet_es_uj_dallal_jelentkezett_a_Galaxisok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8021302-112d-4f8c-bb1d-ac8f38286331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9bb8b7-b656-4e91-9de2-6a0bd9cc68a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Elhagyta_a_fel_nevet_es_uj_dallal_jelentkezett_a_Galaxisok","timestamp":"2020. június. 23. 11:16","title":"Elhagyta a fél nevét és új dallal jelentkezett a Galaxisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","shortLead":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","id":"20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064f6a8a-b22f-4691-88e5-6616bb427358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Így mutatna az új, 625 lóerős BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország kész tárgyalni a kártérítésről, és hajlandó Párizsba küldeni elemzésre a gép feketedobozait. ","shortLead":"Az ország kész tárgyalni a kártérítésről, és hajlandó Párizsba küldeni elemzésre a gép feketedobozait. ","id":"20200623_iran_forradalmi_garda_tevedesbol_lelott_utasszallito_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90f392-219b-48c5-b52a-121e8a9bd851","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_iran_forradalmi_garda_tevedesbol_lelott_utasszallito_karterites","timestamp":"2020. június. 23. 06:21","title":"Kártérítést fizethet a tévedésből lelőtt gép áldozataiért Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","shortLead":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","id":"20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42251b5f-63b7-459c-ba81-7584183e274a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","timestamp":"2020. június. 22. 12:03","title":"A Facebooknak is van már Street View-ja, megvették a Mapillaryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő heti előrejelzés szerint hideget, meleget is kapunk bőven, jégesőtől a 30 fokig bármi megtörténhet.","shortLead":"A jövő heti előrejelzés szerint hideget, meleget is kapunk bőven, jégesőtől a 30 fokig bármi megtörténhet.","id":"20200621_jovo_heti_idojaras_elorejelzes_meteorologiai_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31baf77-2aa2-4bc8-b147-359143053bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_jovo_heti_idojaras_elorejelzes_meteorologiai_omsz","timestamp":"2020. június. 21. 14:13","title":"Felhőszakadással indul a jövő hét - és strandidővel ér véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af8a351-9355-4329-b40d-2ad47af93ad6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kanadában élő pszichológus idén nyáron ugyan nem látogat el Magyarországra, szellemiségét azonban nem kell nélkülöznünk. Új könyve, a Személyes és személytelen megjelenése kapcsán online könyvbemutatót tart június 24-én. Az alábbiakban ebből a kötetből olvashat részletet.","shortLead":"A Kanadában élő pszichológus idén nyáron ugyan nem látogat el Magyarországra, szellemiségét azonban nem kell...","id":"20200622_Hogyan_vegyuk_el_a_gyerekek_kedvet_az_alkotastol_Feldmar_Andras_gondolatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af8a351-9355-4329-b40d-2ad47af93ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0832c7f4-fbac-4017-ab35-61d1c7a11088","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200622_Hogyan_vegyuk_el_a_gyerekek_kedvet_az_alkotastol_Feldmar_Andras_gondolatai","timestamp":"2020. június. 22. 14:39","title":"Hogyan vegyük el a gyerekek kedvét az alkotástól? - Feldmár András gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d3e928-3977-410f-aaa0-9cc294639f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az R8-as sofőrje először levillogta a lassabb autót, majd befékezett előtte. Gyorsított eljárásban állítják bíróság elé közúti veszélyeztetés miatt.","shortLead":"Az R8-as sofőrje először levillogta a lassabb autót, majd befékezett előtte. Gyorsított eljárásban állítják bíróság elé...","id":"20200622_Birosag_ele_allitjak_a_buntetofekezo_audist","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d3e928-3977-410f-aaa0-9cc294639f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af63c050-2eec-4e5f-a213-797f54aef873","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Birosag_ele_allitjak_a_buntetofekezo_audist","timestamp":"2020. június. 22. 08:06","title":"Bíróság elé állítják az autópályán \"büntetőfékező\" audist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]