[{"available":true,"c_guid":"6f00aecf-737e-4bda-89b8-28b99497c6ac","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Narancsos borsmentaillatra jó ébredni, fahéjas rozmaringfelhőben könnyen megy a munka Cséffay Alexandra, a MOME idén végzett formatervezője szerint, aki diplomamunkaként intelligens illatórát alkotott.","shortLead":"Narancsos borsmentaillatra jó ébredni, fahéjas rozmaringfelhőben könnyen megy a munka Cséffay Alexandra, a MOME idén...","id":"202026__cseffay_alexandra_dizajner__izekrol_memoriaserkentesrol__mindennapi_aroma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f00aecf-737e-4bda-89b8-28b99497c6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9fa5c6-0aa1-4276-ace6-8b2c57866337","keywords":null,"link":"/360/202026__cseffay_alexandra_dizajner__izekrol_memoriaserkentesrol__mindennapi_aroma","timestamp":"2020. június. 27. 09:00","title":"Magyar találmány az okoseszköz, amely segít tudatosan szagolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő a régiót elemezte, és bár pesszimistább a kormánynál, alapvetően jó híreket közölt. ","shortLead":"A hitelminősítő a régiót elemezte, és bár pesszimistább a kormánynál, alapvetően jó híreket közölt. ","id":"20200627_A_Fitch_szerint_tuljutott_a_nehezen_a_magyar_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e728942d-ecbe-4189-a984-0ee52eab4401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_A_Fitch_szerint_tuljutott_a_nehezen_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. június. 27. 08:07","title":"A Fitch szerint túljutott a nehezén a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48169a6f-6618-4765-935a-596e65363838","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"74 éves korában elhunyt Najmányi László író, képzőművész, rendező.","shortLead":"74 éves korában elhunyt Najmányi László író, képzőművész, rendező.","id":"20200628_Meghalt_Najmanyi_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48169a6f-6618-4765-935a-596e65363838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde4545-065e-4b62-b9dd-f38f02c5bbd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Meghalt_Najmanyi_Laszlo","timestamp":"2020. június. 28. 11:56","title":"Meghalt Najmányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Justin Bieber ügyvédei szerint bizonyítható, hogy az énekes nem volt ott, ahol a vád szerint szexuális zaklatást követett el.","shortLead":"Justin Bieber ügyvédei szerint bizonyítható, hogy az énekes nem volt ott, ahol a vád szerint szexuális zaklatást...","id":"20200628_Justin_Bieber_zaklatas_vad_karterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f616c201-af30-4e07-be6c-3285e3506a4a","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Justin_Bieber_zaklatas_vad_karterites","timestamp":"2020. június. 28. 10:24","title":"Húszmillió dollár kártérítésre perelte be Justin Bieber az őt zaklatással vádló nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4967e031-ef4b-4447-bdf9-651c90eafde3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb győztesek között nincs Magyarország, de a mi gazdaságunkat nem is érintette olyan súlyosan a járvány, mint az olaszokét vagy a görögökét.","shortLead":"A legnagyobb győztesek között nincs Magyarország, de a mi gazdaságunkat nem is érintette olyan súlyosan a járvány, mint...","id":"20200627_Kiszamoltak_sok_penz_jare_Magyarorszagnak_az_EU_helyreallitasi_alapjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4967e031-ef4b-4447-bdf9-651c90eafde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e8111-5fa4-4c7b-a8cc-2c57a04cf097","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Kiszamoltak_sok_penz_jare_Magyarorszagnak_az_EU_helyreallitasi_alapjabol","timestamp":"2020. június. 27. 12:09","title":"Kiszámolták, sok pénz jár-e Magyarországnak az EU helyreállítási alapjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A 2030-as célokat jelen állás szerint négy országnak sikerül teljesítenie az Európai Bizottság szerint.","shortLead":"A 2030-as célokat jelen állás szerint négy országnak sikerül teljesítenie az Európai Bizottság szerint.","id":"20200626_eu_tagallamok_legszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4045f4a-607b-4678-b352-1f801b1952cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200626_eu_tagallamok_legszennyezes","timestamp":"2020. június. 26. 17:25","title":"Sehol sem tartanak az uniós országok a légszennyezés csökkentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97d07ec-e2b3-4e81-b425-2617c0e42f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És futott egy kört a Margit-szigeten is.","shortLead":"És futott egy kört a Margit-szigeten is.","id":"20200627_Meztelen_ferfi_flangalt_Budan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e97d07ec-e2b3-4e81-b425-2617c0e42f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78916c1-041d-48a4-93db-d055c2478712","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Meztelen_ferfi_flangalt_Budan","timestamp":"2020. június. 27. 20:52","title":"Meztelen férfi flangált Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma néggyel emelkedett az elmúlt napon. \r

","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma néggyel emelkedett az elmúlt napon. \r

","id":"20200628_koronavirus_jarvany_adatok_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9d55c8-6952-40ad-be81-19127be0715f","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_koronavirus_jarvany_adatok_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. június. 28. 09:40","title":"Három újabb koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]