[{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Németország eddig meglehetősen jól jött ki a válságból, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elhárult” – mondta a német kancellár szokásos szombati videóüzenetében.","shortLead":"„Németország eddig meglehetősen jól jött ki a válságból, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elhárult” – mondta...","id":"20200627_Merkel_a_koronavirusrol_Vegyek_komolyan_mert_komoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb09860-3c06-4c0c-8e5b-34cbf8bbabf8","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Merkel_a_koronavirusrol_Vegyek_komolyan_mert_komoly","timestamp":"2020. június. 27. 16:04","title":"Merkel a koronavírusról: Vegyék komolyan, mert komoly!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Bár gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Indiában, a negyedik legfertőzöttebbé vált hatalmas ország mégis enyhíti a korlátozásokat.","shortLead":"Bár gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Indiában, a negyedik legfertőzöttebbé vált hatalmas ország mégis...","id":"202026__fertozott_india__berobbano_jarvany__nyitasi_kenyszer__ujdelhi_rogtonoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b9e610-476c-4ae5-98ea-faa2095a8a7b","keywords":null,"link":"/360/202026__fertozott_india__berobbano_jarvany__nyitasi_kenyszer__ujdelhi_rogtonoz","timestamp":"2020. június. 27. 12:10","title":"India kénytelen együtt élni a terjedő vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22b76b5-37dd-4e25-b380-6a6b9d856cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fürdőző bukkant rá a vélhetően a II. világháborúból származó szerkezetre a Korzón. ","shortLead":"Egy fürdőző bukkant rá a vélhetően a II. világháborúból származó szerkezetre a Korzón. ","id":"20200628_Granatot_talaltak_az_egyik_velencei_strandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22b76b5-37dd-4e25-b380-6a6b9d856cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108c911-f429-467a-b88d-9d2212fc863b","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Granatot_talaltak_az_egyik_velencei_strandon","timestamp":"2020. június. 28. 18:51","title":"Gránátot találtak az egyik velencei strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a669b6-9f4d-421c-a9b5-a677ee156366","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az első kommentárok megerősítik, hogy az egész EU sorsát befolyásolja, megtartja-e hivatalát a választások második fordulója után a lengyel elnök, vagy kénytelen meghajolni a szavazópolgárok akarata előtt és átengedni helyét a liberális, felvilágosult varsói polgármesternek.","shortLead":"Az első kommentárok megerősítik, hogy az egész EU sorsát befolyásolja, megtartja-e hivatalát a választások második...","id":"20200629_A_vilagsajto_az_orbani_uttol_felti_Lengyelorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a669b6-9f4d-421c-a9b5-a677ee156366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1b622-107b-4e83-8990-ddd696c015a1","keywords":null,"link":"/360/20200629_A_vilagsajto_az_orbani_uttol_felti_Lengyelorszagot","timestamp":"2020. június. 29. 07:30","title":"Az orbáni úttól félti Lengyelországot a világsajtó, de jöhet a liberális fordulat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88678ba9-13c3-47f6-9ffb-0464452883d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az NKE tisztavatásán arra is utalt, hogy jómódú országokban az egyenruhások iránti közmegbecsülést köztéri szobrokkal együtt döntik le, „az állam és a törvény kivonul az utcáról”. ","shortLead":"A miniszterelnök az NKE tisztavatásán arra is utalt, hogy jómódú országokban az egyenruhások iránti közmegbecsülést...","id":"20200627_Orban_tisztavatas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88678ba9-13c3-47f6-9ffb-0464452883d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c3200-0c48-4049-a15f-1eb8c97f7a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Orban_tisztavatas_rendorseg","timestamp":"2020. június. 27. 10:42","title":"Orbán: \"Mi, magyarok, feketeöves válságkezelők vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kommunikációs trükk marad az Orbán Viktor által beígért program, a módosíthatják a jövő évi büdzsét, már több mint fél millió áldozata van a járványnak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kommunikációs trükk marad az Orbán Viktor által beígért program, a módosíthatják a jövő évi büdzsét, már több mint fél...","id":"20200629_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8197df-fea8-41c8-9011-d5f443f324cd","keywords":null,"link":"/360/20200629_Radar360","timestamp":"2020. június. 29. 08:00","title":"Radar360: Szoros verseny jöhet Lengyelországban, a franciáknák taroltak a Zöldek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vascső és kötél segítségével mentették ki.","shortLead":"Vascső és kötél segítségével mentették ki.","id":"20200628_duna_folyo_lancid_rendor_eletmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfc965c-806e-4603-be5f-20b2a91849ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_duna_folyo_lancid_rendor_eletmentes","timestamp":"2020. június. 28. 16:40","title":"A Dunában sodródó embert mentettek ki a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fd682c-9abd-4179-91fe-d1db44cec89e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A logó egy idegenforgalmi kampányhoz készült, mára az egész világ ismeri, az is, aki soha nem járt New Yorkban.","shortLead":"A logó egy idegenforgalmi kampányhoz készült, mára az egész világ ismeri, az is, aki soha nem járt New Yorkban.","id":"20200627_Meghalt_az_I__NY_megalkotoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4fd682c-9abd-4179-91fe-d1db44cec89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216dc6fd-2cac-4773-b4d0-d7e2456418f4","keywords":null,"link":"/kultura/20200627_Meghalt_az_I__NY_megalkotoja","timestamp":"2020. június. 27. 18:08","title":"Meghalt az I ♥ NY megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]