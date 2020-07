Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8a05e66-9ea9-4eab-b5f5-0867395a84df","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Hőhullámok, erős izzadás, hangulatingadozások, a havi ciklus felborulása. A változókor többnyire a nők negyvenes éveiben kezdődik, de van, akinek előbb, és olyan is van, akit nem kínoznak meg annyira a tünetek. Cikkünkben egy teszt segítségével kiderülhet, hogy ön is érintett-e már.","shortLead":"Hőhullámok, erős izzadás, hangulatingadozások, a havi ciklus felborulása. A változókor többnyire a nők negyvenes...","id":"remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a05e66-9ea9-4eab-b5f5-0867395a84df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36283219-c731-4588-a68a-2bb5021bab06","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","timestamp":"2020. július. 03. 07:30","title":"Menopauza: Ön is érintett már? - Tesztelje le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány „minden idők legnagyobb gazdaságvédelmi csomagja” valójában nem jelentett segítséget számos bajba jutott egyéni vállalkozásnak - állítja a független parlamenti képviselő, Szél Bernadett.","shortLead":"A kormány „minden idők legnagyobb gazdaságvédelmi csomagja” valójában nem jelentett segítséget számos bajba jutott...","id":"20200701_szel_bernadett_egyeni_vallalkozo_katas_adozok_veszelyhelyzet_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d09e4-3bc4-4a4a-84fa-24ce9e10a31a","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_szel_bernadett_egyeni_vallalkozo_katas_adozok_veszelyhelyzet_fidesz","timestamp":"2020. július. 01. 18:59","title":"Szél: 35 ezer vállalkozó van az országban, aki még mindig nem jut bevételhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez. A minap elhunyt a sportág két aranykorának háromszoros olimpiai bajnoka, Kárpáti György és Benedek Tibor. Mindketten alakítói voltak annak, hogy a vízilabda nemzeti sport legyen. Kárpáti Györgyöt ma temetik.","shortLead":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez...","id":"202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5eac8-e8a2-453d-9e30-305441595004","keywords":null,"link":"/360/202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","timestamp":"2020. július. 02. 12:00","title":"A magyar vízilabdát szó szerint a meleg vízzel együtt találták fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5806fc7c-2e40-41a1-994c-4926edfcf13d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200701_nehez_posony_marci_bucsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5806fc7c-2e40-41a1-994c-4926edfcf13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0955944-ea94-40cb-ad81-c5b2038b9520","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_nehez_posony_marci_bucsu","timestamp":"2020. július. 01. 15:12","title":"Végső búcsút vettünk jogászunktól, barátunktól, Nehéz-Posony Marcitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","shortLead":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","id":"20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926ebb8-b323-44d0-89df-5e17878b4164","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","timestamp":"2020. július. 02. 13:15","title":"Halálra gázoltak egy nőt a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több száz elpusztult elefánt tetemére bukkantak az afrikai országban: az ok ismeretlen, a kormány pedig egyelőre semmilyen vizsgálatot nem rendelt el. Így viszont azt sem zárják ki, hogy az eset nem jelent veszélyt a közelben élőkre – különösen az állatról emberre terjedő koronavírus-járvány tükrében. ","shortLead":"Több száz elpusztult elefánt tetemére bukkantak az afrikai országban: az ok ismeretlen, a kormány pedig egyelőre...","id":"20200702_Tomegesen_pusztulnak_el_elefantok_Botswanaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01be3abd-899e-4d9d-8eb0-c499f34ddc1c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200702_Tomegesen_pusztulnak_el_elefantok_Botswanaban","timestamp":"2020. július. 02. 11:50","title":"Tömegesen pusztulnak el elefántok Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"A magyar labdarúgás összes vállalata államközeli, közpénzekből működik. Így tulajdonképpen mindegy is, ki a bajnok és ki esik ki, de azért a Fradinak – politikai okokból is – szárnyalnia kell. Vélemény.","shortLead":"A magyar labdarúgás összes vállalata államközeli, közpénzekből működik. Így tulajdonképpen mindegy is, ki a bajnok és...","id":"202027_soha_nem_erhet_veget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1527ebf-32ac-4970-9610-c4010d105379","keywords":null,"link":"/360/202027_soha_nem_erhet_veget","timestamp":"2020. július. 03. 11:00","title":"Dénes Ferenc: A szabadpiaci gondolat repülő bálna a magyar futballban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8573b3bc-ff62-4d6a-a8ee-7c3634ebff57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy 90 milliárd forint értékű drogot találtak építőipari termékek közé rejtve.","shortLead":"Mintegy 90 milliárd forint értékű drogot találtak építőipari termékek közé rejtve.","id":"20200702_kokain_panama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8573b3bc-ff62-4d6a-a8ee-7c3634ebff57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04583346-2b3f-4f94-a677-13d42627d804","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_kokain_panama","timestamp":"2020. július. 02. 06:19","title":"7,5 tonna kokaint foglaltak le egy kolumbiai-amerikai közös akcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]