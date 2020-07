Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2032611e-b957-4bfb-a2d7-988cc199ec48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán határában.","shortLead":"A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán...","id":"20200703_eletfogytiglan_fegyhaz_itelet_ujhartyan_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2032611e-b957-4bfb-a2d7-988cc199ec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f825c45-899f-4508-abaa-4a04d7a60bb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_eletfogytiglan_fegyhaz_itelet_ujhartyan_gyilkossag","timestamp":"2020. július. 03. 15:45","title":"Életfogytiglani fegyházra ítélték az újhartyáni gyilkossággal vádolt volt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar külügyminiszter.","shortLead":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar...","id":"20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d51e591-d23b-46ba-8d6f-a7f9d913d83f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","timestamp":"2020. július. 02. 20:37","title":"Szijjártó szerint a luxemburgi külügyminiszter súlyos hungarofóbiától szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","shortLead":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","id":"20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa7ed68-bc4e-4fb0-89a6-437119dba196","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","timestamp":"2020. július. 01. 19:28","title":"Elgázoltak egy teherautósofőrt az M2-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csókkirály és a Csavard fel a szőnyeget volt 2019 legtöbbet élőben előadott dala. A magyar dalszerzők 762 millió forint jogdíjat kaptak a tavalyi koncertek után","shortLead":"Csókkirály és a Csavard fel a szőnyeget volt 2019 legtöbbet élőben előadott dala. A magyar dalszerzők 762 millió forint...","id":"20200703_Hungaria_slagerei_lejatszasi_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974c4cdd-90de-4b27-a445-ecef3c8b3683","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Hungaria_slagerei_lejatszasi_lista","timestamp":"2020. július. 03. 13:35","title":"Negyven évvel a megjelenésük után is a Hungária slágereit játsszák a legtöbbször","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf06e21-0afc-4302-aa46-bda4e5907a56","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott kockázatot azzal a megállapítással, hogy az elmúlt hónapok gyökeresen megváltoztatták az életet. A veszélyhelyzet miatti életmódváltás egyebek mellett abban is megmutatkozott, hogy sok más mellett a banki szolgáltatások használata – mint például a számlanyitás, a hitel és kölcsön igénylése, vagy a közüzemi díjak befizetése - is még inkább az online térbe terelődött. Ön hogyan változtatott szokásain? Töltse ki kérdőívünket!\r

","shortLead":"Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott...","id":"otpbank_20200603_Felmeres_digitalis_bankolas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf06e21-0afc-4302-aa46-bda4e5907a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8e5457-158b-4a43-a4a3-f72c8dbdaee3","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200603_Felmeres_digitalis_bankolas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 02. 14:30","title":"Bankba járni se fogunk már úgy, mint régen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken, miközben a rendszer, amely az őket évtizedeken át zaklató sportorvosnak védelmet nyújtott, tehetetlenné tette őket a visszaélésekkel szemben. Egy új dokumentumfilm most megpróbálja visszaadni nekik azt az erőt és tartást, amit Larry Nassar és a sportágat irányító hatalmasok elvettek tőlük. ","shortLead":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken...","id":"20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ea46a0-33f1-4e88-99f2-3815b4219b92","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","timestamp":"2020. július. 02. 20:00","title":"A szörnyetegek a szemünk előtt vannak, csak észre kellene venni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83b7cd4-a6e8-44c8-a3bb-3d85b2fce7fb","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200702_Marabu_Feknyuz_Ez_meg_csaladi_konfliktusok_forrasa_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c83b7cd4-a6e8-44c8-a3bb-3d85b2fce7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d74090-75de-4726-ac2e-41a081fc114e","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Marabu_Feknyuz_Ez_meg_csaladi_konfliktusok_forrasa_lehet","timestamp":"2020. július. 02. 16:56","title":"Marabu Féknyúz: Ez még családi konfliktusok forrása lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal a következő költségvetésről.","shortLead":"Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal...","id":"20200703_Sajtohir_Most_mar_tenyleg_a_jogallamisaghoz_kothetik_az_EUs_penzek_kifizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1ce00e-fa91-43de-9480-41efaee4ed04","keywords":null,"link":"/360/20200703_Sajtohir_Most_mar_tenyleg_a_jogallamisaghoz_kothetik_az_EUs_penzek_kifizeteset","timestamp":"2020. július. 03. 07:30","title":"Most már tényleg a jogállamisághoz köthetik az EU-s pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]