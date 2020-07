Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A készítményt egy amerikai gyógyszercég gyártja majd.","shortLead":"A készítményt egy amerikai gyógyszercég gyártja majd.","id":"20200703_koronavirus_remdevisir_forgalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff52239a-df8c-4035-a5a3-90ccc85cf4a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_koronavirus_remdevisir_forgalmazas","timestamp":"2020. július. 03. 15:13","title":"Gyorsított eljárásban engedélyezték a koronavírus elleni remdesivir forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088bd99e-8834-4852-bdd0-259dd2cecdd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először figyelték meg egy gázóriás magját: egy távoli csillag körül keringő, eddig ismeretlen típusú objektumra bukkantak brit csillagászok.","shortLead":"Először figyelték meg egy gázóriás magját: egy távoli csillag körül keringő, eddig ismeretlen típusú objektumra...","id":"20200704_toi_849b_gazorias_magja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088bd99e-8834-4852-bdd0-259dd2cecdd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0767bda-1063-44ec-a610-0e3e5b28be5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_toi_849b_gazorias_magja","timestamp":"2020. július. 04. 09:03","title":"Eddig sosem látott objektumra bukkantak az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre debütál.","shortLead":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre...","id":"20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa9f98-c85a-4f4e-a68e-86db9ac364b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","timestamp":"2020. július. 03. 11:33","title":"LG: jövőre kiadjuk a világ első feltekerhető mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszázharminc éve, 1790. július 4-én született Sir George Everest, aki India első feltérképezőjeként szerzett érdemeket, neve mégsem ezért maradt fenn örökre: róla nevezték el a Föld legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Mount Everestet, melyet az ő módszerével sikerült feltérképezni.","shortLead":"Kétszázharminc éve, 1790. július 4-én született Sir George Everest, aki India első feltérképezőjeként szerzett...","id":"20200704_230_eve_szuletett_sir_george_everest_a_fold_legmagasabb_hegyenek_nevadoja_mount_everest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5e02f8-8c55-4035-945f-e94b97141c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_230_eve_szuletett_sir_george_everest_a_fold_legmagasabb_hegyenek_nevadoja_mount_everest","timestamp":"2020. július. 04. 11:03","title":"230 éve született Everest, akiről nem véletlenül nevezték el a Föld legmagasabb hegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két képviselő is azt akarta tudni, hogy haladnak a kisvárdai beruházások, Schanda Tamás államtitkár elintézte a választ egy mondattal.","shortLead":"Két képviselő is azt akarta tudni, hogy haladnak a kisvárdai beruházások, Schanda Tamás államtitkár elintézte a választ...","id":"20200703_kisvarda_lowellnesskozpont_schanda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86b06c2-72cc-4611-b690-bd5f6b8d351c","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_kisvarda_lowellnesskozpont_schanda","timestamp":"2020. július. 03. 19:46","title":"Az államtitkár sem adott érdemi válaszokat a kisvárdai lówellness-központról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Évek óta beszélnek arról, hogy a gyerekek ritmusához alkalmazkodva kezdődhetne később a tanítás. Lehet, hogy a járvány – és a BKK zsúfoltságának csökkentése – miatt ezzel is kísérleteznek majd az iskolák. ","shortLead":"Évek óta beszélnek arról, hogy a gyerekek ritmusához alkalmazkodva kezdődhetne később a tanítás. Lehet, hogy a járvány...","id":"20200703_9_oras_iskolakezdes_karacsony_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee897a-6004-40a3-971a-c002c7981cef","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_9_oras_iskolakezdes_karacsony_kormany","timestamp":"2020. július. 03. 20:00","title":"Egy gyors tesztelésre jó lehet Karácsonyék ötlete a csúsztatott iskolakezdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti szakács 13 centiméter hosszú sérülést okozott a vendégnek. ","shortLead":"A budapesti szakács 13 centiméter hosszú sérülést okozott a vendégnek. ","id":"20200703_gyros_kes_pesti_szakacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0615ec5f-e055-44c7-abe1-a71d9295b124","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_gyros_kes_pesti_szakacs","timestamp":"2020. július. 03. 11:31","title":"A gíroszszeletelő késsel csapta arcon a vendégét, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","shortLead":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","id":"20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8aade-f67d-4a3b-be4e-a4980fb1080c","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","timestamp":"2020. július. 05. 08:45","title":"Kanye West megint bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]