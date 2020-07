Sok minden borult Hongkongban azzal, hogy életbe lépett a városállam autonómiáját csorbító kínai nemzetbiztonsági törvény. Amellett, hogy elkezdték begyűjteni a Kínának nem tetsző könyveket, és már letartóztatás is történt, a pekingi szabályozást követő hongkongi hatóság az internetezők adataira is egyre kíváncsibb. A Facebook már jelezte, behúzzák a féket, és nem adnak ki információt a felhasználókról, most pedig a TikTok jelentette be, hogy elhagyják a piacot. Apró érdekesség a történetben: a TikTokot tulajdonló ByteDance cég is kínai.

A vállalat szóvivője szerint ezzel a hongkongiak számára elérhetetlenné válik a TikTok. A döntés oka a már fent említett autonómiát csorbító törvény életbe lépése – számolt be róla a Reuters.

A történethez hozzátartozik, hogy bár a ByteDance kínai, a TikTok maga nem érhető el a távol-keleti rezsimben. Helyette a Douyin névre hallgató, a TikTokhoz sok mindenben hasonlító alkalmazást használhatják a júzerek. Nemrég azt is bejelentették, hogy többé nem alkalmaznak kínai moderátorokat, és nem is tárolnak Kínában adatokat.

Az alkalmazásnak nagyjából 150 ezer felhasználója van Hongkongban.

