Összesen 117 millió forint elcsalásával vádol a nyíregyházi ügyészség egy házaspárt.

Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen jussanak be az egyetemekre. Idén a tanári, ápolói szakokra jelentkeztek a legkevesebben.

Az RS Q5-be az SQ5-től eltérően nem gázolajat, hanem benzint kell majd tankolni, már ha egyszer ténylegesen megérkezik.

Körülbelül 15 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon, akiknek legalább két hetes házi karanténban kell vonulniuk.

A kormánytöbbség nem is titkolta, mennyire célzott volt Bánki Erik javaslata.

Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban nem túl biztatóak, mert a múlt héten volt egy terheléses támadás az akadémia szerverei ellen.

Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic Kft. A szavazást online tartják, az előjelek azonban...","id":"20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70055f49-f153-4bff-9a44-ecbeda511cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","timestamp":"2020. július. 06. 08:51","title":"Új elnököt választ az MTA, 66 tudós tiltakozik a favorit kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic Kft. A társaság 1996 novemberében családi vállalkozásként alakult meg, majd az elmúlt közel 25 évben megvalósított beruházásainak és kapacitásfejlesztéseinek eredményeképp stabil piaci szereplővé vált. A vállalat többek között a raktár és a gyártás automatizációjának is köszönheti, hogy az elmúlt években megsokszorozta a feldolgozó- és gyártókapacitását. Annak jártunk utána, hogyan segítette ezt a folyamatot az emberek és a gépek együttműködése.

A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.