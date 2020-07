Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"132ca6af-35ee-4a58-9201-9efa6e9c1ccf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bucsi Attila a hétvégén korengedménnyel állhat rajthoz a Swift Cup Europe-ban. ","shortLead":"Bucsi Attila a hétvégén korengedménnyel állhat rajthoz a Swift Cup Europe-ban. ","id":"20200707_12_eves_pilota_michelisz_magyar_csapataban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132ca6af-35ee-4a58-9201-9efa6e9c1ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef69229-470d-4a34-a084-4a0d3e0316e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_12_eves_pilota_michelisz_magyar_csapataban","timestamp":"2020. július. 07. 11:47","title":"12 éves pilóta Michelisz magyar versenycsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442eff46-bc30-45ea-82b5-50e2682e546f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy kezdett el előzni egy autós Vas megyében, hogy közben vele szemben többen is jöttek.","shortLead":"Úgy kezdett el előzni egy autós Vas megyében, hogy közben vele szemben többen is jöttek.","id":"20200707_elozes_honda_84_es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442eff46-bc30-45ea-82b5-50e2682e546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b31db4-2033-4b43-990b-983d29500004","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_elozes_honda_84_es","timestamp":"2020. július. 07. 09:48","title":"A rendőrök előtt kezdett életveszélyes előzésbe a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább 20 alkalommal létesített szexuális kapcsolatot egy férfi egy 12 évnél fiatalabb lánnyal. Az ügyészség vádat emelt a férfival szemben.","shortLead":"Legalább 20 alkalommal létesített szexuális kapcsolatot egy férfi egy 12 évnél fiatalabb lánnyal. Az ügyészség vádat...","id":"20200707_megrontas_vademeles_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fe820a-33c2-4616-bfc9-71a42ef64bae","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_megrontas_vademeles_eroszak","timestamp":"2020. július. 07. 08:30","title":"Megrontott egy 35 éves férfi egy 12 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Schilling Árpád rendező, a néhai Krétakör alapítója ezúttal az alapítványi sorsra kényszerített Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóihoz intézte sorait. Mint írta: most nem az a cél, hogy a kormányzó pártot befolyásolják, mert az lehetetlen. A feladat az, hogy a \"magyar kultúra ne váljon ízléstelen, pöffeszkedő pártfunkcionáriusok és kebelbarátjaik játszóterévé\". ","shortLead":"Schilling Árpád rendező, a néhai Krétakör alapítója ezúttal az alapítványi sorsra kényszerített Színház- és...","id":"20200707_Schilling_Arpad_Egyszeruen_lefojtjak_azokat_akik_nem_kotodnek_direkten_partokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804a3054-6cae-47f9-b870-d2663186dd6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Schilling_Arpad_Egyszeruen_lefojtjak_azokat_akik_nem_kotodnek_direkten_partokhoz","timestamp":"2020. július. 07. 16:21","title":"Schilling Árpád: Egyszerűen lefojtják azokat, akik nem kötődnek direkten pártokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e1bbff-96e3-4d88-822d-93c6b87c39d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"David Leitch új filmjében játssza a főszerepet Brad Pitt. A film sztorija úgy indul, mint egy vicc: öt bérgyilkos ül egy vonaton.","shortLead":"David Leitch új filmjében játssza a főszerepet Brad Pitt. A film sztorija úgy indul, mint egy vicc: öt bérgyilkos ül...","id":"20200707_brad_pitt_thriller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e1bbff-96e3-4d88-822d-93c6b87c39d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4132fea5-0128-4c4b-9517-ce5adf276dc3","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_brad_pitt_thriller","timestamp":"2020. július. 07. 14:21","title":"Brad Pitt egy thrillerben lesz főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97d8047-0f9a-40c9-a4c0-e376c90bf44c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Trump-kormányzat már április óta azt hajtogatja, hogy szerintük a WHO felelős a világjárvány kialakulásáért, ezért nem adnak több pénzt az ENSZ-szervezetnek.","shortLead":"A Trump-kormányzat már április óta azt hajtogatja, hogy szerintük a WHO felelős a világjárvány kialakulásáért, ezért...","id":"20200708_amerika_donald_trump_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e97d8047-0f9a-40c9-a4c0-e376c90bf44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca3842d-e45d-4e46-aa66-61e57adaada7","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_amerika_donald_trump_who","timestamp":"2020. július. 08. 05:05","title":"Az USA hivatalosan is megkezdte kilépését a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9303ddd-c2e0-4d04-a268-5b4608d13343","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ronnie és Donnie Galyont a világ leghosszabb életű sziámi ikerpárjaként ismerte a világ. A hasuknál összenőve éltek.","shortLead":"Ronnie és Donnie Galyont a világ leghosszabb életű sziámi ikerpárjaként ismerte a világ. A hasuknál összenőve éltek.","id":"20200706_ronnie_donnie_galyon_sziami_ikrek_ikerpar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9303ddd-c2e0-4d04-a268-5b4608d13343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a2ed5-5518-40ef-908c-8c09eba077a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_ronnie_donnie_galyon_sziami_ikrek_ikerpar","timestamp":"2020. július. 06. 20:51","title":"Meghalt a világ egyik leghíresebb sziámi ikerpárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","shortLead":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","id":"20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fde6d8-f6e5-4a27-bb7c-3cbd3a67376c","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","timestamp":"2020. július. 07. 11:15","title":"Botránykönyv készült Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]