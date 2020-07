Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról, hogy egészen apró lényekként kezdhették.","shortLead":"Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról...","id":"20200707_dinoszaurusz_ose_lelet_kongonapon_kely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e7d4e7-4ef8-44ca-b27f-e81d508692f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_dinoszaurusz_ose_lelet_kongonapon_kely","timestamp":"2020. július. 07. 20:03","title":"Apró élőlények lehettek a dinoszauruszok ősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés a jegybank szerint csökkentette a vírus terjedésének kockázatát, de más okból is jól jött.\r

","shortLead":"Az intézkedés a jegybank szerint csökkentette a vírus terjedésének kockázatát, de más okból is jól jött.\r

","id":"20200709_mnb_15_ezer_forint_kartyas_fizetes_pin_kod_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce30c3bf-7d65-41c4-8751-9047c7f6d1a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200709_mnb_15_ezer_forint_kartyas_fizetes_pin_kod_nelkul","timestamp":"2020. július. 09. 13:29","title":"Az MNB megtartaná a 15 ezres értékhatárig a PIN-kód nélküli vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a3e2c3-ad0d-4fb6-8915-690972cfab61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két bajor cégnek, az Audinak és BMW-nek egyformán a negyedével estek az eladásai az idei második negyedévben, a Mercedes is hasonló eredményeket vár.","shortLead":"A két bajor cégnek, az Audinak és BMW-nek egyformán a negyedével estek az eladásai az idei második negyedévben...","id":"20200709_Az_Audit_a_BMWt_es_a_Mercedest_is_alaposan_megviselte_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a3e2c3-ad0d-4fb6-8915-690972cfab61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542a733c-ecc2-4b9c-a512-8328a4a06adb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_Az_Audit_a_BMWt_es_a_Mercedest_is_alaposan_megviselte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 09. 10:31","title":"Az Audit, a BMW-t és a Mercedest is alaposan megviselte a koronavírus-válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb fertőzött és eddig 131 ezren haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb fertőzött és eddig 131 ezren haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200708_Mar_tobb_mint_3_millioan_fertozodtek_meg_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ace013-24a4-4584-9f71-15b78884386a","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Mar_tobb_mint_3_millioan_fertozodtek_meg_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. július. 08. 21:44","title":"Már több mint 3 millióan fertőződtek meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre kivonult az ÁNTSZ, a szoros kontaktokat tesztelték – tudta meg a hvg.hu. Míg olvasónk aktív fertőzöttekről, a tábor egyik vezetője \"gyanús esetekről\" beszélt, akiket elkülönítettek.","shortLead":"A helyszínre kivonult az ÁNTSZ, a szoros kontaktokat tesztelték – tudta meg a hvg.hu. Míg olvasónk aktív...","id":"20200707_Koronavirusfertozottek_voltak_egy_satoraljaujhelyi_taborban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4836687-67fe-4055-b089-41aa0132082a","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Koronavirusfertozottek_voltak_egy_satoraljaujhelyi_taborban","timestamp":"2020. július. 07. 21:30","title":"Koronavírus-fertőzöttek voltak egy sátoraljaújhelyi táborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzatot csődbe vinné a megítélt összeg.","shortLead":"Az önkormányzatot csődbe vinné a megítélt összeg.","id":"20200707_A_kormany_kifizeti_a_gyongyospatai_romak_100_millio_forintos_karteriteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ddeba-1ed3-445c-b7b9-739f2afedd77","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_A_kormany_kifizeti_a_gyongyospatai_romak_100_millio_forintos_karteriteset","timestamp":"2020. július. 07. 20:10","title":"A kormány kifizeti a gyöngyöspatai romák 100 millió forintos kártérítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány amerikai képviselő szerint a koronavírus-járvány kapcsán rendkívül veszélyes álhírek keltek szárnyra, ezért azt akarják, hogy ezeket mielőbb fogja vissza a Facebook, a Google és a Twitter. Az elvégzett munkáról pedig jelentést kérnek.","shortLead":"Néhány amerikai képviselő szerint a koronavírus-járvány kapcsán rendkívül veszélyes álhírek keltek szárnyra, ezért azt...","id":"20200709_facebook_google_twitter_koronavirus_alhirek_terjedese_fake_news","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9d0405-1c35-4a76-8cef-8ad636b48a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_facebook_google_twitter_koronavirus_alhirek_terjedese_fake_news","timestamp":"2020. július. 09. 15:03","title":"Egyre többen szorongatják a Facebookot és a Google-t, hogy tegyenek valamit a koronás álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","shortLead":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","id":"20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab66c8-8878-4fd3-83de-3d62cbf0a807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","timestamp":"2020. július. 09. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, ha androidos telefonja: ezzel megtudhatja, elolvasták-e már a levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]