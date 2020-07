Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint jön a járvány második hulláma, de nem nyáron. Azt mondja, az elsőben elrendelt korlátozásokat még egyszer nagyon nehéz lenne kivitelezni, egyrészt, mert az emberektől nehéz elvárni a korábbi fegyelmezettséget, másrészt a gazdaságot, a munkahelyeket rendkívül veszélyeztetné. Meggondolandónak tartja, hogy óvatos, folyamatos őrködéssel csökkentsék a járvány újabb felvonásának hatását.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint jön a járvány második hulláma, de nem nyáron. Azt mondja, az elsőben elrendelt...","id":"20200710__Merkely_Bela_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6427857-fea5-4106-99fb-cc4f2534a0f3","keywords":null,"link":"/360/20200710__Merkely_Bela_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 10. 13:00","title":"\"Nem lehet az életünket úgy leélni, hogy mindentől félünk\" – Merkely Béla a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava úgy tudja a vállalkozó csak több milliárdos felárral vállalná a metrófelújítás folytatását.","shortLead":"A Népszava úgy tudja a vállalkozó csak több milliárdos felárral vállalná a metrófelújítás folytatását.","id":"20200711_Kuszobon_a_3as_metro_felujitasanak_botranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48957041-44dd-48ed-bfb3-04bd9caabf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200711_Kuszobon_a_3as_metro_felujitasanak_botranya","timestamp":"2020. július. 11. 14:31","title":"Leállhat a 3-as metró felújítása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1a470c-2da2-4d93-b667-50ee995dca3a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"33 milliárd fontos gazdaságélénkítést jelentett be a londoni kormány.","shortLead":"33 milliárd fontos gazdaságélénkítést jelentett be a londoni kormány.","id":"20200709_A_brit_csodaszer_a_valsagra_etterem_fel_aron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d1a470c-2da2-4d93-b667-50ee995dca3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01075d0-d7c1-4054-9bda-9889c4ec4402","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200709_A_brit_csodaszer_a_valsagra_etterem_fel_aron","timestamp":"2020. július. 09. 17:55","title":"A brit csodaszer a válságra: étterem fél áron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cc9084-c093-4593-99a0-dd43d014a5c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kutyákkal, drónokkal keresték a dél-koreai főváros vezetőjét, végül egy erdőben leltek rá a holttestre.","shortLead":"Kutyákkal, drónokkal keresték a dél-koreai főváros vezetőjét, végül egy erdőben leltek rá a holttestre.","id":"20200709_szoul_eltunt_polgarmester_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05cc9084-c093-4593-99a0-dd43d014a5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a491ae-2d08-4764-90b4-49ff3fe28a7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_szoul_eltunt_polgarmester_meghalt","timestamp":"2020. július. 09. 18:21","title":"Holtan találták meg Szöul eltűnt polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdésben nem a főváros, hanem a kerületek dönthetnek majd. ","shortLead":"A kérdésben nem a főváros, hanem a kerületek dönthetnek majd. ","id":"20200709_karacsony_gergely_airbnb_lakaskiadas_szabalyozas_fovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b000c5fd-f845-4dae-9876-9596df8e3577","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_karacsony_gergely_airbnb_lakaskiadas_szabalyozas_fovaros","timestamp":"2020. július. 09. 16:31","title":"Megírta Karácsony, hogyan alakítanák át a budapesti airbnb-zést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orvosokkal közös érdekeltsége lett a milliárdos családjának.","shortLead":"Orvosokkal közös érdekeltsége lett a milliárdos családjának.","id":"202028_miskolci_sebeszeti_ingatlanfejleszto_a_leisztinger_csaladban_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c755d-c8a9-440f-9196-952bc235fd80","keywords":null,"link":"/360/202028_miskolci_sebeszeti_ingatlanfejleszto_a_leisztinger_csaladban_marad","timestamp":"2020. július. 09. 18:00","title":"Ingatlanfejlesztés és foci után a sebészetbe is belekóstol Leisztinger Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948ae550-657e-4ccd-82c5-7ab9a9cfdd61","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) figyelmeztette a csapatot az egészségügyi protokoll megsértéséért.","shortLead":"A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) figyelmeztette a csapatot az egészségügyi protokoll megsértéséért.","id":"20200710_f1_ferrari_vettel_leclerc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=948ae550-657e-4ccd-82c5-7ab9a9cfdd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f5bbfe-9c19-4f95-ba04-aa618a801242","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_f1_ferrari_vettel_leclerc","timestamp":"2020. július. 10. 16:08","title":"F1: A járványügyi szabályok megszegésén kapták Leclerc-et ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","shortLead":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","id":"20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a65cee-f492-4525-87c0-004c92c6d969","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","timestamp":"2020. július. 11. 15:32","title":"Megőrülnek a celebek az esőben balettozó 11 éves nigériai fiúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]