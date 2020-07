Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200711_Csaknem_5_milliard_forintert_epitenek_at_irodakat_a_volt_akademiai_kutatohalozat_titkarsaga_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d514ff-2e0b-4804-81c9-0743b6c01ba4","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Csaknem_5_milliard_forintert_epitenek_at_irodakat_a_volt_akademiai_kutatohalozat_titkarsaga_szamara","timestamp":"2020. július. 11. 12:06","title":"Csaknem 5 milliárd forintért építenek át irodákat a volt akadémiai kutatóhálózat titkársága számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr beleszólást, a belső ellenzéket pedig a vártnál is drasztikusabb nemzetbiztonsági törvénnyel kényszeríti megadásra.","shortLead":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr...","id":"202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82404d-d626-4ed6-a837-2d2a961ca86b","keywords":null,"link":"/360/202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","timestamp":"2020. július. 10. 15:00","title":"Peking megüzente: Hongkong az övé, és nem érdekli mások véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar állami tulajdonban levő társaság a régió vezető energetikai szereplőjévé válna.","shortLead":"A magyar állami tulajdonban levő társaság a régió vezető energetikai szereplőjévé válna.","id":"20200711_Megvasarolja_az_MVM_a_legnagyobb_cseh_energiakereskedot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b3f55-7e99-41fd-99af-dc0589a0c5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200711_Megvasarolja_az_MVM_a_legnagyobb_cseh_energiakereskedot","timestamp":"2020. július. 11. 10:46","title":"Megvásárolja az MVM a legnagyobb cseh energiakereskedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323537bf-9cce-45a4-b92c-ee1a1726127e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eljöhet a Holdon hemzsegő cipősdobozok ideje.","shortLead":"Eljöhet a Holdon hemzsegő cipősdobozok ideje.","id":"20200710_A_zsebmuholdak_utan_johetnek_a_zsebholdjarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323537bf-9cce-45a4-b92c-ee1a1726127e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0b9462-3f4b-411b-b00e-406b80d92daf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_A_zsebmuholdak_utan_johetnek_a_zsebholdjarok","timestamp":"2020. július. 10. 17:42","title":"A zsebműholdak után jöhetnek a zsebholdjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar iPhone-használókat is érint az a hiba, amely következtében több népszerű alkalmazás sem működik az Apple okostelefonjain. A kialakult helyzetért a Facebook a felelős.","shortLead":"Magyar iPhone-használókat is érint az a hiba, amely következtében több népszerű alkalmazás sem működik az Apple...","id":"20200710_facebook_fejlesztoi_keszlet_sdk_iphone_ios_alkalmazas_hiba_leallt_spotify_viber_waze_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe5f1b-3432-4806-8930-8861bc571cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_facebook_fejlesztoi_keszlet_sdk_iphone_ios_alkalmazas_hiba_leallt_spotify_viber_waze_tiktok","timestamp":"2020. július. 10. 19:45","title":"Több népszerű alkalmazás sem működik az iPhone-okon a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lezárult a takarékok integrációja, elindult a műanyagmentes július és turbófokozatra kapcsolt a sokadik magyarországi sportcsatorna. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lezárult a takarékok integrációja, elindult a műanyagmentes július és turbófokozatra kapcsolt a sokadik magyarországi...","id":"20200712_es_akkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b1ca5d-1425-4f08-b79a-4492f03aaafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_es_akkor","timestamp":"2020. július. 12. 07:00","title":"És akkor a kormány egyszerre élesítette fegyverét az EU és az Airbnb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180da042-3681-4b78-a205-df426a33d85a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elsősorban a vadászat és az erdőirtás tehető felelőssé a pusztulásukért.","shortLead":"Elsősorban a vadászat és az erdőirtás tehető felelőssé a pusztulásukért.","id":"20200710_A_kihalas_szelen_all_a_makifelek_csaknem_egyharmada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=180da042-3681-4b78-a205-df426a33d85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082d3560-66d3-4e89-91a1-dcafbddb2957","keywords":null,"link":"/zhvg/20200710_A_kihalas_szelen_all_a_makifelek_csaknem_egyharmada","timestamp":"2020. július. 10. 17:10","title":"A kihalás szélén áll a makifélék csaknem egyharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958169f9-d115-4352-8041-b3bb96c4aceb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hatalmas teknős csontjait és páncéljának több száz lemezét is sikerült kiásni a Gross Pampauban felfedezett helyszínen.","shortLead":"Egy hatalmas teknős csontjait és páncéljának több száz lemezét is sikerült kiásni a Gross Pampauban felfedezett...","id":"20200710_11_millio_eves_oriasteknos_maradvanyai_gross_pampau","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958169f9-d115-4352-8041-b3bb96c4aceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f06836e-9121-4f1e-9a49-4838fca0117f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_11_millio_eves_oriasteknos_maradvanyai_gross_pampau","timestamp":"2020. július. 10. 21:03","title":"11 millió éves, 2 méteres óriásteknős maradványaira bukkantak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]