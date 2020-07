Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60fe0124-d9e1-40cb-86be-ea49bb1ea55c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021 végén lejár Tim Cook tízéves megbízatása. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tölthetne újabb 10 évet a világ egyik legfontosabb vállalatának élén.","shortLead":"2021 végén lejár Tim Cook tízéves megbízatása. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tölthetne újabb 10 évet a világ egyik...","id":"20200713_tim_cook_apple_vezerigazgato_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60fe0124-d9e1-40cb-86be-ea49bb1ea55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe46c95-5795-4b52-9a24-90aa2bb93ac3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_tim_cook_apple_vezerigazgato_szerzodes","timestamp":"2020. július. 13. 18:03","title":"A végéhez közeledik Tim Cook megbízatása, de buta lenne otthagyni az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","shortLead":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","id":"20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ba926-f0be-4237-bf3a-27e0e24bb50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","timestamp":"2020. július. 12. 10:41","title":"Az egykor Simicska emberének tarott Horváth Pétert nevezte ki Orbán az Energiahivatal élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","shortLead":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","id":"20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc979df-2340-4457-bf68-b78c83f559bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","timestamp":"2020. július. 13. 10:30","title":"Nagyot csökkent a lopások száma Magyarországon, de nem a karantén miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrautó gázolt el egy nőt Tokajban, aki kiszaladhatott a járőrök autója elé.","shortLead":"Rendőrautó gázolt el egy nőt Tokajban, aki kiszaladhatott a járőrök autója elé.","id":"20200713_Rendorauto_gazolas_Tokaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d883ef06-6a53-4993-8c42-71870f3322a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Rendorauto_gazolas_Tokaj","timestamp":"2020. július. 13. 11:57","title":"Rendőrautó gázolt el egy nőt Tokajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4138738c-88d6-440e-9b3b-88116688d18b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benjamin Keough 27 éves volt.\r

","shortLead":"Benjamin Keough 27 éves volt.\r

","id":"20200713_Ongyilkos_lett_Elvis_Presley_unokaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4138738c-88d6-440e-9b3b-88116688d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4069fd7-350d-40a2-827b-f4baf9dd0ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Ongyilkos_lett_Elvis_Presley_unokaja","timestamp":"2020. július. 13. 08:27","title":"Öngyilkos lett Elvis Presley unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Bonhomme Richard hadihajó fedélzetén mintegy 160 tengerész és tiszt tartózkodott,","shortLead":"A Bonhomme Richard hadihajó fedélzetén mintegy 160 tengerész és tiszt tartózkodott,","id":"20200713_Kigyulladt_hadihajon_a_San_Diegoi_flottatamaszponton_tobben_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323f49a5-67ca-41ca-987b-11b63a117ac4","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Kigyulladt_hadihajon_a_San_Diegoi_flottatamaszponton_tobben_megserultek","timestamp":"2020. július. 13. 05:21","title":"Kigyulladt egy hadihajó a San Diegó-i flottatámaszponton, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak egy x-et kellett volna máshova húzniuk.","shortLead":"Csak egy x-et kellett volna máshova húzniuk.","id":"20200712_38_szelvenytulajdonos_foghatja_a_fejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8dfff6-8cac-4a6f-9c02-70fc6e14cec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_38_szelvenytulajdonos_foghatja_a_fejet","timestamp":"2020. július. 12. 17:02","title":"38 szelvénytulajdonos foghatja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. A rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. A rendőrség...","id":"20200713_kisrepulogep_legtersertes_retsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f8272f-3a6d-4796-9cf4-d0bd8bfa5eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kisrepulogep_legtersertes_retsag","timestamp":"2020. július. 13. 11:43","title":"Öt kisrepülőgép sértette meg a magyar légteret egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]