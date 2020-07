Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz darab érkezik ingyen a közép-ázsiai országba.","shortLead":"Húsz darab érkezik ingyen a közép-ázsiai országba.","id":"20200715_Magyarorszag_lelegeztetogep_Kirgiz_Koztarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9558e9e3-f020-4237-898b-bb4ad0574dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Magyarorszag_lelegeztetogep_Kirgiz_Koztarsasag","timestamp":"2020. július. 15. 07:50","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket adott a Kirgiz Köztársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk negyedik részében – kis ugrás a korábbiakhoz képest – a főszereplő, Picciolini már mélyre ásta magát a szárba szökkenő amerikai bőrfejűek mozgalmának világába. Verekedések, rasszista támadások: 1988 legforróbb hónapjai, „a gyűlölet nyara”.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626dbae4-c82a-4c4d-9d7f-3d3cb95317ce","keywords":null,"link":"/360/20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","timestamp":"2020. július. 14. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 4. rész, „A gyűlölet nyara”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1ecdd5-82bf-4baa-81d1-83e6b3105ccc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két lakóparkot árverezhetnek el, mert az építtetőjük nem fizetett a hitelezőjének. Azok, akik lakást vásároltak bennük, elbukhatják az ingatlant és a pénzüket is. ","shortLead":"Két lakóparkot árverezhetnek el, mert az építtetőjük nem fizetett a hitelezőjének. Azok, akik lakást vásároltak bennük...","id":"20200714_veresegyhaz_lakopark_torlesztes_arveres_lakasvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1ecdd5-82bf-4baa-81d1-83e6b3105ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9605473e-333c-4d4e-acf1-0b726f18aab4","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_veresegyhaz_lakopark_torlesztes_arveres_lakasvasarlas","timestamp":"2020. július. 14. 21:27","title":"Száznál is több család veszítheti el még meg sem épült lakását Veresegyházon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf636ccb-7424-4c6e-9e06-029bb4caff07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőrségi ügy lett a jelenetből, miután az egyik autó karambolozott a körfogalom kijáratánál.","shortLead":"Rendőrségi ügy lett a jelenetből, miután az egyik autó karambolozott a körfogalom kijáratánál.","id":"20200713_A_gyori_polgarmester_is_kiposztolta_a_korforgalomban_balesetezo_drifteloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf636ccb-7424-4c6e-9e06-029bb4caff07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f0597e-fc60-4003-b14b-ad85b7a934ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_A_gyori_polgarmester_is_kiposztolta_a_korforgalomban_balesetezo_drifteloket","timestamp":"2020. július. 13. 10:36","title":"A győri polgármester is kiposztolta a körforgalomban balesetet okozó driftelők videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tüntetésre a fideszes polgármester is elment, de a közmédia tudósítása szerint mindössze együttérzését tudta ajánlani a tüntetőknek.","shortLead":"A tüntetésre a fideszes polgármester is elment, de a közmédia tudósítása szerint mindössze együttérzését tudta ajánlani...","id":"20200713_vasarosnameny_arj_ruhagyar_tuntetes_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54da2e50-a647-4c7a-93bd-250ec54bf33f","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_vasarosnameny_arj_ruhagyar_tuntetes_fizetes","timestamp":"2020. július. 13. 15:06","title":"Pénzükért tüntettek a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vírus miatt korábban bezárt több szállodáját is újranyitja a következő hetekben a Danubius Hotels.","shortLead":"A vírus miatt korábban bezárt több szállodáját is újranyitja a következő hetekben a Danubius Hotels.","id":"20200713_danubius_hotels_gellert_hotel_budapest_ujranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33531ccf-a629-4e34-b484-2abc91d3cd38","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_danubius_hotels_gellert_hotel_budapest_ujranyitas","timestamp":"2020. július. 13. 14:52","title":"Augusztusban újra kinyit a Gellért Hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők bevonásával.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők...","id":"20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8144302-be8e-485b-bc4a-0654feba2510","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","timestamp":"2020. július. 13. 21:28","title":"Egészségügyi reform jöhet, kérdőívet kapnak az ellátásban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ugyancsak teljesen új Bronco visszafogottabb kistestvéreként debütált a Bronco Sport.","shortLead":"Az ugyancsak teljesen új Bronco visszafogottabb kistestvéreként debütált a Bronco Sport.","id":"20200714_itt_a_teljesen_uj_ford_bronco_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87594413-5030-454f-a4e6-14fcdf1fd4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_itt_a_teljesen_uj_ford_bronco_sport","timestamp":"2020. július. 14. 09:21","title":"Itt a teljesen új Ford Bronco Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]