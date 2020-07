Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6e20c58-27ba-42ef-9585-dcc529192eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok helyen a tengeri hulladék legnagyobb százalékát hungarocell teszi ki, amit a halászat és az akvakultúrás gazdálkodás során is használnak.","shortLead":"Sok helyen a tengeri hulladék legnagyobb százalékát hungarocell teszi ki, amit a halászat és az akvakultúrás...","id":"20200716_Mar_hungarocellhulladekba_feszkelnek_a_vadlibak_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6e20c58-27ba-42ef-9585-dcc529192eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf3b7f2-1c5c-4695-98f5-41798d8d56f2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Mar_hungarocellhulladekba_feszkelnek_a_vadlibak_Kanadaban","timestamp":"2020. július. 16. 07:35","title":"Már hungarocell-hulladékba fészkelnek a vadlibák Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0513a-0278-4c32-8c64-0ab093f73134","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Michel Gondry által rendezett kisfilm a metánkibocsátás csökkentéséről szól.","shortLead":"A Michel Gondry által rendezett kisfilm a metánkibocsátás csökkentéséről szól.","id":"20200715_Burger_King_a_tehenek_Michel_Gondry","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0513a-0278-4c32-8c64-0ab093f73134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b3bec2-6fe2-4d21-893e-20a91b6148fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_Burger_King_a_tehenek_Michel_Gondry","timestamp":"2020. július. 15. 10:37","title":"Klipet forgatott a Burger King a tehenek szellentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Joe Biden teljesen átalakítaná az Egyesült Államok energiapolitkáját.","shortLead":"Joe Biden teljesen átalakítaná az Egyesült Államok energiapolitkáját.","id":"20200715_joe_biden_elnokjelolt_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0157c1-0f85-4d10-87fd-20fb8610b2d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_joe_biden_elnokjelolt_klimavedelem","timestamp":"2020. július. 15. 05:05","title":"Trump kihívója 2000 milliárd dolláros klímavédelmi tervet mutatott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cba1a6f-89cc-4944-b711-6ac0ddbfc848","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem csak környezetbarát, de hatékonyabb is, ha biológiai gyérítéssel veszik fel a kesztyűt a szúnyogok ellen. Az időzítés azonban kulcsfontosságú. Megmutatjuk, hogyan dolgozik Kőszegi Dániel szúnyogirtó szakember.","shortLead":"Nem csak környezetbarát, de hatékonyabb is, ha biológiai gyérítéssel veszik fel a kesztyűt a szúnyogok ellen...","id":"20200716_Vegyszer_nelkul_larva_allapotban_irtjak_a_szunyogokat_Dunafoldvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cba1a6f-89cc-4944-b711-6ac0ddbfc848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce01272-9cd3-4c5f-933b-97ada15b7479","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Vegyszer_nelkul_larva_allapotban_irtjak_a_szunyogokat_Dunafoldvaron","timestamp":"2020. július. 16. 13:30","title":"Ezektől a szúnyogoktól már nem kell félnünk – elkísértünk akció közben egy szúnyogirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b69b46d-f1a1-408b-993f-6c37b2a07be6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert legnagyobb németországi meteoritdarabra bukkantak egy kertben. A kő több mint 30 kilót nyom.","shortLead":"Az eddig ismert legnagyobb németországi meteoritdarabra bukkantak egy kertben. A kő több mint 30 kilót nyom.","id":"20200716_meteorit_nemetorszag_egitest_meteor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b69b46d-f1a1-408b-993f-6c37b2a07be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452b94da-a299-4ec4-b166-97593a70ed22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_meteorit_nemetorszag_egitest_meteor","timestamp":"2020. július. 16. 09:33","title":"Egy több mint 30 kilós meteoritot találtak egy németországi kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d581e7f-4680-4f00-b719-26c98664a3ca","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Felmentést kaptak a frissen bevezetett, szigorúbb belépési szabályok alól a Magyarországon rendezendő nemzetközi sportesemények résztvevői: a járvány szempontjából legveszélyesebb, piros kategóriába sorolt országokból is korlátozás nélkül beléphetnek. Összeszedtük, milyen versenyekre érkezők mentesülnek a karanténkötelezettség alól. ","shortLead":"Felmentést kaptak a frissen bevezetett, szigorúbb belépési szabályok alól a Magyarországon rendezendő nemzetközi...","id":"20200715_koronavirus_jarvany_magyarorszag_karanten_teszt_nemzetkozi_sportesemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d581e7f-4680-4f00-b719-26c98664a3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3793795-c9da-4e35-92c4-46bd81da6835","keywords":null,"link":"/sport/20200715_koronavirus_jarvany_magyarorszag_karanten_teszt_nemzetkozi_sportesemeny","timestamp":"2020. július. 15. 20:00","title":"A legpirosabb országokból is simán beengedjük a sportolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ipari kémkedéssel vádolják a Huawei néhány munkatársát az Egyesült Államokban. Mike Pompeo az Északi Áramlat-2 gázvezeték építésében résztvevőknek is büntetést ígért.","shortLead":"Ipari kémkedéssel vádolják a Huawei néhány munkatársát az Egyesült Államokban. Mike Pompeo az Északi Áramlat-2...","id":"20200715_amerikai_kulugyminiszter_Huawei_szankciok_pompeo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc084e35-3033-465f-ade9-0256bde77eac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_amerikai_kulugyminiszter_Huawei_szankciok_pompeo","timestamp":"2020. július. 15. 19:55","title":"Szankciókat jelentett be a Huawei több dolgozója ellen az amerikai külügyminiszter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc73ffd7-5bd8-41e2-8b9d-1811aaf9f181","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeumként működő Palóc ház, mellette a csűr és annak egy melléképülete is a lángok martalékává vált.","shortLead":"A múzeumként működő Palóc ház, mellette a csűr és annak egy melléképülete is a lángok martalékává vált.","id":"20200716_leegett_a_paradi_palochaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc73ffd7-5bd8-41e2-8b9d-1811aaf9f181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448c48fe-8ab5-4e41-89af-02424331de38","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_leegett_a_paradi_palochaz","timestamp":"2020. július. 16. 16:25","title":"250 éves műemlék épület égett le Parádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]