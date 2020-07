Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d2a46cc-7da2-4871-9602-8cc7e2c7ea08","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Vizoviczki László vesztegetési ügyének főszereplői a katonai ügyész szerint innentől kezdve azok a volt vezető beosztású rendőrök lesznek, akiket esetenként akár havi több millió forinttal is megkent a kilencvenes és kétezres évek diszkópápája. Ők jóval súlyosabb büntetésre számíthatnak, mint a most hét év fegyházra ítélt Vizoviczki, de az eljárás titkos marad.","shortLead":"Vizoviczki László vesztegetési ügyének főszereplői a katonai ügyész szerint innentől kezdve azok a volt vezető...","id":"20200716_a_vizoviczki_ugy_foszereploi_innen_a_korrumpalt_vezeto_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d2a46cc-7da2-4871-9602-8cc7e2c7ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad15951-6764-404a-8f8b-6539c4f23b11","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_a_vizoviczki_ugy_foszereploi_innen_a_korrumpalt_vezeto_rendorok","timestamp":"2020. július. 16. 19:42","title":"A Vizoviczki-ügy rendőr vádlottjai háromszor annyit is kaphatnak, mint a volt diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b49ac8-014a-4c80-a801-1eb2c61dcc9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videochatekhez tervezett táblagéppel állt elő a karanténidőszak királya, a Zoom. Amire persze nem csak emiatt emlékezhetünk.","shortLead":"Videochatekhez tervezett táblagéppel állt elő a karanténidőszak királya, a Zoom. Amire persze nem csak emiatt...","id":"20200716_zoom_tablagep_dten_konferenciahivas_videokonferencia_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4b49ac8-014a-4c80-a801-1eb2c61dcc9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d9e43-4411-4d33-af51-a0ede78190f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_zoom_tablagep_dten_konferenciahivas_videokonferencia_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. július. 16. 14:03","title":"Hatalmas képernyő, nyolc mikrofon: saját táblagépet ad ki a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kiszorítás, vasszigor, kifehérítés, közteherviselés, turizmus, lakhatás, az együttélés kultúrája. Csak néhány szempont, amely alapján elkezdődött a gondolkodás arról, mi legyen az Airbnb-ágazattal.","shortLead":"Kiszorítás, vasszigor, kifehérítés, közteherviselés, turizmus, lakhatás, az együttélés kultúrája. Csak néhány szempont...","id":"202029_kiszallas_vagy_beszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b4bf82-a863-4b71-b543-9c1091386f31","keywords":null,"link":"/360/202029_kiszallas_vagy_beszallas","timestamp":"2020. július. 17. 09:45","title":"Ahány ház, annyi Airbnb – szabályozási ötletek az önkormányzatoktól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39879dc-65c1-4d72-b872-55a3fe571661","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„A Városliget jelentős forgalomcsillapításáról” hozott határozatot a kormány.\r

","shortLead":"„A Városliget jelentős forgalomcsillapításáról” hozott határozatot a kormány.\r

","id":"20200716_A_kormany_kiuzi_az_autokat_a_Varosligetbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c39879dc-65c1-4d72-b872-55a3fe571661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944eb125-7c4e-402a-8534-ffe74b9c3b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_A_kormany_kiuzi_az_autokat_a_Varosligetbol","timestamp":"2020. július. 16. 21:27","title":"A kormány kiűzi az autókat a Városligetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8bc176-8bce-407e-9ef9-39af30ed39a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a kínai Xiaomi nem ragad le az okostelefonoknál, számos eszközt próbál intelligensebbé tenni. Például a matracot is.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a kínai Xiaomi nem ragad le az okostelefonoknál, számos eszközt próbál intelligensebbé tenni...","id":"20200717_xiaomi_8h_okosmatrac_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e8bc176-8bce-407e-9ef9-39af30ed39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8b3d4d-698d-48f9-a71c-4786c8c0485c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_xiaomi_8h_okosmatrac_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2020. július. 17. 10:03","title":"Az ágymatrac is legyen okos, mondja a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a9f8d8-aa1d-413f-a22d-af2ec6ee7bc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évszázados hagyományt gondoltak újra a PET Kupa szervezői. A céljuk az, hogy jó példát mutassanak más országoknak is a hulladék helybeni hasznosítására.","shortLead":"Évszázados hagyományt gondoltak újra a PET Kupa szervezői. A céljuk az, hogy jó példát mutassanak más országoknak is...","id":"20200715_A_Tiszaparti_Martelyon_bocsatottak_vizre_az_elso_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_ladikot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95a9f8d8-aa1d-413f-a22d-af2ec6ee7bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a5a7ad-4a51-45e5-aeb2-b88187ba9d31","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_A_Tiszaparti_Martelyon_bocsatottak_vizre_az_elso_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_ladikot","timestamp":"2020. július. 15. 15:09","title":"A folyón összeszedett hulladékból építettek ladikot a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael Schumacher az egyetlen eddig, aki nyolcszor nyert ugyanazon a pályán.","shortLead":"Michael Schumacher az egyetlen eddig, aki nyolcszor nyert ugyanazon a pályán.","id":"20200715_Hamilton_utolerheti_Schumacher_egyik_nagy_rekordjat_amirol_a_brit_nem_is_tudott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba98134-22f5-405b-af33-122df40e2949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Hamilton_utolerheti_Schumacher_egyik_nagy_rekordjat_amirol_a_brit_nem_is_tudott","timestamp":"2020. július. 15. 14:25","title":"Hamilton hétvégén utolérheti Schumacher rekordját, amiről a brit nem is tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfit megbilincseltek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután igazoltatás közben 5 méterrel arrébb tolta a kerékpárját. A bíróság bocsánatkérésre és sérelemdíj fizetésére kötelezte a rendőrséget.","shortLead":"Egy idős férfit megbilincseltek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután igazoltatás közben 5 méterrel arrébb tolta...","id":"20200715_birosag_rendorseg_hajduszoboszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4622c9b-47f7-4269-b46c-18f57ea29c64","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_birosag_rendorseg_hajduszoboszlo","timestamp":"2020. július. 15. 13:16","title":"Elmeszelte a bíróság a rendőrséget egy idős férfi bilincsbe verése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]