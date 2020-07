Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae678e4-8a81-414d-b0df-f5c02ebf9eac","keywords":null,"link":"/360/20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","timestamp":"2020. július. 17. 12:08","title":"Színkereső játék a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport a koronavírus-járványhoz kapcsolódva követett el kibertámadást.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport...","id":"20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb50097e-1ce5-448e-b276-cd925f7a13eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 16. 18:09","title":"Orosz hackerek támadták meg a koronavírus elleni vakcinát fejlesztő központokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaüt a kulcsfontosságú ágazatnak az elhanyagolása a főpolgármester szerint.","shortLead":"Visszaüt a kulcsfontosságú ágazatnak az elhanyagolása a főpolgármester szerint.","id":"20200717_Karacsony_a_jarvany_nem_az_egeszsegugy_miatt_hanem_annak_ellenere_allt_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc15d0-a523-4ead-a4d6-a50355373f48","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Karacsony_a_jarvany_nem_az_egeszsegugy_miatt_hanem_annak_ellenere_allt_meg","timestamp":"2020. július. 17. 10:24","title":"Karácsony: A járvány nem az egészségügy miatt, hanem annak ellenére állt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan a fővárosban van a legtöbb beteg, de lakosságarányosan nézve már az látszik, hogy Zala megyében rosszabb a járványügyi helyzet.","shortLead":"Ugyan a fővárosban van a legtöbb beteg, de lakosságarányosan nézve már az látszik, hogy Zala megyében rosszabb...","id":"20200716_koronavirus_fertozottek_megyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258ee06d-3e39-4338-8d28-8a3e53aaf28d","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_koronavirus_fertozottek_megyek","timestamp":"2020. július. 16. 18:58","title":"Zala arányaiban a legfertőzöttebb megye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább augusztus közepéig veszélyhelyzet lesz Romániában.","shortLead":"Legalább augusztus közepéig veszélyhelyzet lesz Romániában.","id":"20200715_veszelyhelyzet_Romania_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08359f1b-834c-4722-8c14-fba2fcf35c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_veszelyhelyzet_Romania_jarvany","timestamp":"2020. július. 15. 20:57","title":"Egy hónappal meghosszabbították a veszélyhelyzetet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","shortLead":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","id":"202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42e8eb-17ea-4085-aa95-366f0dc88d81","keywords":null,"link":"/360/202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","timestamp":"2020. július. 16. 12:00","title":"Mészáros gyűjti a vasat és a fémet a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2a46cc-7da2-4871-9602-8cc7e2c7ea08","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Vizoviczki László vesztegetési ügyének főszereplői a katonai ügyész szerint innentől kezdve azok a volt vezető beosztású rendőrök lesznek, akiket esetenként akár havi több millió forinttal is megkent a kilencvenes és kétezres évek diszkópápája. Ők jóval súlyosabb büntetésre számíthatnak, mint a most hét év fegyházra ítélt Vizoviczki, de az eljárás titkos marad.","shortLead":"Vizoviczki László vesztegetési ügyének főszereplői a katonai ügyész szerint innentől kezdve azok a volt vezető...","id":"20200716_a_vizoviczki_ugy_foszereploi_innen_a_korrumpalt_vezeto_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d2a46cc-7da2-4871-9602-8cc7e2c7ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad15951-6764-404a-8f8b-6539c4f23b11","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_a_vizoviczki_ugy_foszereploi_innen_a_korrumpalt_vezeto_rendorok","timestamp":"2020. július. 16. 19:42","title":"A Vizoviczki-ügy rendőr vádlottjai háromszor annyit is kaphatnak, mint a volt diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e34255-3090-4aa5-9d75-329e36e6aebc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éj leple alatt állították fel az alkotást.","shortLead":"Az éj leple alatt állították fel az alkotást.","id":"20200715_Szobor_tunteto_rabszolgakereskedo_Bristol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e34255-3090-4aa5-9d75-329e36e6aebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b25f6ac-d073-4fb0-988b-0795d0ac24f3","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Szobor_tunteto_rabszolgakereskedo_Bristol","timestamp":"2020. július. 15. 16:40","title":"Fekete tüntető szobrát állították a talapzatra, amelyről egy rabszolgakereskedőét döntötték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]