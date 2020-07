Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két neves nemzetközi civil szervezet is úgy látja, hogy megálljt kell parancsolni a magyar miniszterelnöknek az uniós pénzek szétosztásáról is döntő EU-csúcson. Véleményük szerint ugyanis mindenképp meg kell gátolni, hogy a nyugati adófizetők pénzén folytatódjon tovább a jogállamiság leépítése Magyarországon. Die Welt: Állítsátok meg Orbán Viktort, mert meg lehet fékezni! 2020. július. 18. 09:00 Két neves nemzetközi civil szervezet is úgy látja, hogy megálljt kell parancsolni a magyar miniszterelnöknek az uniós pénzek szétosztásáról is döntő EU-csúcson. Véleményük szerint ugyanis mindenképp meg kell gátolni, hogy a nyugati adófizetők pénzén folytatódjon tovább a jogállamiság leépítése Magyarországon. A régi zene legkiválóbb mai előadói támasztották fel korunk egyik leghivatottabb Vivaldi-interpretátorának vezetésével. A régi zene legkiválóbb mai előadói támasztották fel korunk egyik leghivatottabb Vivaldi-interpretátorának vezetésével. Feltámadt Vivaldi remekműve, amelynek a felét máshonnan "lopkodta" 2020. július. 18. 16:00 Nem tudni, hogy a velük foglalkozó emberek adták-e át a fertőzést az állatoknak vagy fordítva. Lemészárolnak majdnem 100 ezer nyércet, mert megfertőződtek a koronavírussal 2020. július. 17. 14:17 Nem vicc! Addig vágták ketté a testeket síkokkal, míg a kocka marad a végén, és az egésznek még a Gömböchöz is köze van. Addig vágták ketté a testeket síkokkal, míg a kocka marad a végén, és az egésznek még a Gömböchöz is köze van. Magyar tudósok igazolták Platón feltevését: a föld kockákból épül fel 2020. július. 18. 21:28 Magyar tudósok igazolták Platón feltevését: a föld kockákból épül fel A külügy államtitkára arra kérte a városvezetőket, hogy készítsenek repülőtér-fejlesztési terveket. A kormány kisrepülőkkel kötné össze a megyei jogú városokat 2020. július. 17. 15:32 Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében. Járvány közben bukkant fel új befektető Gerendai luxuséttermeiben 2020. július. 19. 08:30 Az EU jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné a támogatások kifizetését, a magyar kormány még a jogállamiság szót is kihúzta a javaslatból. Az EU jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné a támogatások kifizetését, a magyar kormány még a jogállamiság szót is kihúzta a javaslatból. Kiszivárgott Orbánék uniós jogállamisági kritériummal kapcsolatos javaslata 2020. július. 19. 09:19 Elsősorban az áramszolgáltatók által kínált zöld csomagok igénybevételével teljes egészében megújulóalapú fogyasztásra áll át Európában a Vodafone. Tisztán környezetbarát áram fogja hajtani az internetet az egyik szolgáltatónál 2020. július. 19. 09:55