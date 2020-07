Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","shortLead":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","id":"20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c49a0f5-1e0f-45ca-b060-8e574b558a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","timestamp":"2020. július. 18. 20:54","title":"Elvitték az ötös lottó milliárdos főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","id":"20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263255ad-ed49-459b-90ec-31a536d2c024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","timestamp":"2020. július. 20. 07:59","title":"Gázolaj után benzin: itt az 507 lóerős új Audi SQ7 és SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524016cb-5c08-41e4-a1e1-7c94abd39e98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új-zélandi pár szerint a két kedvencük minden pénzt megér.","shortLead":"Egy új-zélandi pár szerint a két kedvencük minden pénzt megér.","id":"20200720_Hat_es_fel_millio_forint_sok_vagy_keves_ket_elveszett_kutya_megtalalasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=524016cb-5c08-41e4-a1e1-7c94abd39e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6722911f-0d39-4eb1-a0c2-2de3907ec900","keywords":null,"link":"/elet/20200720_Hat_es_fel_millio_forint_sok_vagy_keves_ket_elveszett_kutya_megtalalasara","timestamp":"2020. július. 20. 11:20","title":"Hat és fél millió forint sok vagy kevés két elveszett kutya megtalálására?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59c6d16-92b3-4623-94fb-09b21cdefe77","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Így vagy úgy, de a PlayStation 4-es korszaknak rövidesen vége, a Sony ugyanis kiadta a konzolra készült (idei) utolsó nagy exkluzívját, a főleg látványban erős Ghost of Tsushimát. Ennél szebben pedig nem is zárulhatna a japán gyártó konzolos sikerszériája.","shortLead":"Így vagy úgy, de a PlayStation 4-es korszaknak rövidesen vége, a Sony ugyanis kiadta a konzolra készült (idei) utolsó...","id":"20200718_ghost_of_tsushima_kritika_teszt_sucker_punch_videojatek_playstation_4_ps4_exkluzivok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59c6d16-92b3-4623-94fb-09b21cdefe77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1d872-4da0-4075-a198-af302266bfc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_ghost_of_tsushima_kritika_teszt_sucker_punch_videojatek_playstation_4_ps4_exkluzivok","timestamp":"2020. július. 18. 20:03","title":"A PlayStation 4 utolsó nagy játéka egy remek szamurájfilm – de játéknak sem rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3d7dc3-b53d-48cc-b390-8137f2c7c948","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizennégyen indultak kirándulni, heten nem tértek vissza.\r

","shortLead":"Tizennégyen indultak kirándulni, heten nem tértek vissza.\r

","id":"20200720_panama_gyilkossag_kirandulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3d7dc3-b53d-48cc-b390-8137f2c7c948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd459f85-e775-4aea-ba69-9331a871817c","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_panama_gyilkossag_kirandulok","timestamp":"2020. július. 20. 08:28","title":"Hét fiatalt találtak holtan egy panamai tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","shortLead":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","id":"20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e12e62-ef78-4859-8e01-1aa978d99884","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 18. 16:11","title":"Pályarekorddal Hamiltoné az első rajtkocka a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b69af7-1ed9-47fd-b698-5f55af448f92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az uniós vezetők Brüsszelben egyezkednek a következő ciklus közös költségvetéséről és a járvány miatti gazdasági mentőcsomagról.","shortLead":"Az uniós vezetők Brüsszelben egyezkednek a következő ciklus közös költségvetéséről és a járvány miatti gazdasági...","id":"20200719_Merkel_attol_tart_hamvaba_hal_az_EUs_mentocsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5b69af7-1ed9-47fd-b698-5f55af448f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0352fec-2de3-42b3-b92a-54cacc7d8ab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200719_Merkel_attol_tart_hamvaba_hal_az_EUs_mentocsomag","timestamp":"2020. július. 19. 15:40","title":"Merkel attól tart, hamvába hal az EU-s mentőcsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d802252b-f817-45cc-9a33-e7f7ee18bd0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szokatlan hangnemben beszélt a holland kormányfővel való ellentétükről. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szokatlan hangnemben beszélt a holland kormányfővel való ellentétükről. ","id":"20200719_eu_csucs_orban_rutte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d802252b-f817-45cc-9a33-e7f7ee18bd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58077c2-fa2e-4e81-98a9-4345005c13a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_eu_csucs_orban_rutte","timestamp":"2020. július. 19. 22:32","title":"Orbán: Ha nem lesz megállapodás, a holland fickót okolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]