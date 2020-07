Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kommunista szobrokat bemutató szoborparkban, a budavári Mária Magdolna-toronyban és a bükfürdői termálfürdőben is lehet mobillal fizetni.","shortLead":"A kommunista szobrokat bemutató szoborparkban, a budavári Mária Magdolna-toronyban és a bükfürdői termálfürdőben is...","id":"20200722_Mar_mobillal_is_fizethet_aki_izelitot_szeretne_a_kommunista_diktatura_szellemebol_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41907186-0272-4f7e-98bd-3970e8d72f2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Mar_mobillal_is_fizethet_aki_izelitot_szeretne_a_kommunista_diktatura_szellemebol_Budapesten","timestamp":"2020. július. 22. 14:19","title":"Már mobillal is fizethet, aki ízelítőt szeretne a kommunista diktatúra szelleméből Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8b5dbe-d5cb-43d2-b882-3c3c7a7eb1f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PC-s tábor után a mobilos közönséget is meghódítaná a népszerű Voicemod alkalmazás, amellyel bárki hangja megváltoztatható.","shortLead":"A PC-s tábor után a mobilos közönséget is meghódítaná a népszerű Voicemod alkalmazás, amellyel bárki hangja...","id":"20200722_voicemod_clips_hangvaltoztato_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b8b5dbe-d5cb-43d2-b882-3c3c7a7eb1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41547b3-c033-49a6-b2d0-ab05e6d46aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_voicemod_clips_hangvaltoztato_alkalmazas","timestamp":"2020. július. 22. 12:03","title":"Menő hangváltoztató érkezik az iPhone-okra, ezzel bárkit megtréfálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a 3-as metróvonalon közlekedő kocsikat felújító orosz cég nem járul hozzá, nem tudják megkezdeni a klímaberendezések felszerelését, de a munka előkészítése már zajlik. ","shortLead":"Amíg a 3-as metróvonalon közlekedő kocsikat felújító orosz cég nem járul hozzá, nem tudják megkezdeni...","id":"20200722_karacsony_gergely_3as_metro_klima_tarlos_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717234fe-25a0-4e03-9578-34de4a0db970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_karacsony_gergely_3as_metro_klima_tarlos_istvan","timestamp":"2020. július. 22. 18:21","title":"Karácsony a 3-as metróról: Megkezdődött a mozgó szaunák felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygó bizonyos pontjai szinte fuldokolnak a rengeteg műanyagtól. London folyója az egyik leginkább szennyezett terület brit kutatók szerint. ","shortLead":"A bolygó bizonyos pontjai szinte fuldokolnak a rengeteg műanyagtól. London folyója az egyik leginkább szennyezett...","id":"20200721_mikromuanyag_muanyagszennyezes_torlokendo_temze_london_muanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9a054c-9392-423f-9bea-d9d242732375","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_mikromuanyag_muanyagszennyezes_torlokendo_temze_london_muanyag","timestamp":"2020. július. 21. 18:03","title":"Másodpercenként 94 ezer mikroműanyag úszik át a Temze egyes szakaszain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy gyors gyengülés után erősödni kezdett a forint a kamatdöntés után.","shortLead":"Egy gyors gyengülés után erősödni kezdett a forint a kamatdöntés után.","id":"20200721_forint_arfolyam_euro_350","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cefc3bd-ac74-48f9-84c9-282e72cc3059","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_forint_arfolyam_euro_350","timestamp":"2020. július. 21. 17:58","title":"Közel egy hónap után került 350 alá a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9acd63-bf23-470c-a783-907b7e701d7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi híreknek megfelelően bejelentette a OnePlus erős középkategóriás telefonját, a korábban OnePlus 8 Lite-ként emlegetett eszközt, amely végül a OnePlus Nord nevet kapta. Már az újdonság háttérképei is letölthetők.","shortLead":"A korábbi híreknek megfelelően bejelentette a OnePlus erős középkategóriás telefonját, a korábban OnePlus 8 Lite-ként...","id":"20200722_oneplus_nord_bejelentes_specifikacio_letoltheto_hatterkepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9acd63-bf23-470c-a783-907b7e701d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883a74f0-11bd-4f5e-b019-0e3702fd0fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_oneplus_nord_bejelentes_specifikacio_letoltheto_hatterkepek","timestamp":"2020. július. 22. 15:03","title":"Hivatalos a OnePlus Nord, és már le is töltheti a háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a179a041-317e-42ca-ac56-53655df00525","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200721_Marabu_Feknyuz_Megvedtuk_nemzeti_buszkesegunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a179a041-317e-42ca-ac56-53655df00525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e695db55-c054-45c4-89f3-82e3f491c65c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Marabu_Feknyuz_Megvedtuk_nemzeti_buszkesegunket","timestamp":"2020. július. 21. 16:46","title":"Marabu Féknyúz: Megvédtük nemzeti büszkeségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok kérdés megválaszolatlan még a tragédiával kapcsolatban.","shortLead":"Sok kérdés megválaszolatlan még a tragédiával kapcsolatban.","id":"20200723_Deak_teri_gyilkossag_segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_vonhatnak_felelossegre_biztonsagi_oroket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd6e13c-f716-4a4e-95ec-864168882dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Deak_teri_gyilkossag_segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_vonhatnak_felelossegre_biztonsagi_oroket","timestamp":"2020. július. 23. 07:25","title":"Deák téri gyilkosság: segítségnyújtás elmulasztása miatt vonhatnak felelősségre biztonsági őröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]