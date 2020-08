Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Arsenal nyerte a labdarúgó angol FA Kupát, miután a szombati döntőben 2-1-re legyőzte a szintén londoni Chelsea-t a Wembley Stadionban.","shortLead":"Az Arsenal nyerte a labdarúgó angol FA Kupát, miután a szombati döntőben 2-1-re legyőzte a szintén londoni Chelsea-t...","id":"20200801_Az_Arsenal_nyerte_az_angol_FA_kupat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91b05b8-0c77-4757-9217-ae5513deac04","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Az_Arsenal_nyerte_az_angol_FA_kupat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:32","title":"Az Arsenal nyerte az angol FA kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2","c_author":"","category":"elet","description":"A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz egy orfűi férfi ellen.","shortLead":"A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz egy orfűi férfi ellen.","id":"20200801_Idegesitette_a_hattyu_ezert_kitorte_az_allat_nyakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6648a34f-5485-4fe6-8999-d33f3a806fc8","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Idegesitette_a_hattyu_ezert_kitorte_az_allat_nyakat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 13:05","title":"Idegesítette a hattyú, ezért kitörte az állat nyakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka nélkül. Afrikában egyre többen térnek vissza a vadászathoz, és emiatt még nagyobb veszélybe kerülnek a földrészen élő állatok.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka...","id":"20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baf73a3-dd7b-48c1-ab23-a27e1f980a4b","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:52","title":"A koronavírus-járvány egyik következményeként újra terjed az orvvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat. Kipróbáltuk, hogy milyen gyorsan és milyen messzire lehet suhanni a Xiaomi kétkerekűjeivel. ","shortLead":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat...","id":"20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f78a134-66b9-493f-934a-97926d744192","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:46","title":"Milyen gyorsan és milyen messzire lehet eljutni a Xiaomi elektromos rollerjeivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban megjelent írás.","shortLead":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban...","id":"20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102e85-1f48-4ea0-a860-b0f9a12925ad","keywords":null,"link":"/360/20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Spiegel – A németeknek is kínos, hogy tankjukkal pózolt a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b087bb-0c68-4bf9-97bc-0cdc7fcaef62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lámpái kifejezetten a Volkswagen ID.3, a márka elektromos kompakt autóját idézik.","shortLead":"A lámpái kifejezetten a Volkswagen ID.3, a márka elektromos kompakt autóját idézik.","id":"20200802_Szemelyautosabb_format_kap_az_uj_Volkswagen_Transporter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b087bb-0c68-4bf9-97bc-0cdc7fcaef62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53bc4a4-6866-4bb1-a02a-c91a1303cea2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200802_Szemelyautosabb_format_kap_az_uj_Volkswagen_Transporter","timestamp":"2020. augusztus. 02. 09:53","title":"Személyautósabb formát kap az új Volkswagen Transporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal társaságkedvelőbb és magabiztosabb, mint személyes találkozások során. ","shortLead":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal...","id":"20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74643b-04cb-46e6-a601-11eb105ef51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 01. 12:03","title":"A magányos magyarok magabiztosabbak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak szerdán mutatja be a Samsung új telefoncsaládját, a YouTube-ra már felkerült az AT&T promóciós videója a Galaxy Note20 Ultra 5G-ről.","shortLead":"Bár csak szerdán mutatja be a Samsung új telefoncsaládját, a YouTube-ra már felkerült az AT&T promóciós videója...","id":"20200803_samsung_galaxy_note20_ultra_5g_hivatalos_video_teaser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188f008-43d5-4597-8798-379ac60f9b7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_samsung_galaxy_note20_ultra_5g_hivatalos_video_teaser","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:03","title":"Itt a Samsung idei legerősebb telefonjának hivatalos videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]