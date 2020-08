Nem bánja, sőt, jóvá is hagyja, hogy a Microsoft amerikai szoftvergyártó óriásvállalat felvásárolja a TikTok kínai videómegosztót – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban. Ugyanakkor hozzátette, ha szeptember 15-ig nem jön létre megállapodás a vásárlásról, akkor a TikTokot betiltja az Egyesült Államok területén.

Trump azt is mondta, hogy a Bytedance nevű kínai cég birtokában lévő TikToknak "biztonságos" amerikai vállalat birtokába kell kerülnie, az üzleti megállapodásnak pedig

jövedelmezőnek kell lennie az amerikai pénzügyminisztérium számára is.

Az amerikai kormányzat szerint a kínai videómegosztó nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, mert amerikaiak millióinak adataihoz jut hozzá. Az amerikai haderőnél már be is tiltották az alkalmazását.

Trump a múlt pénteken betiltással fenyegette meg a TikTokot, sőt, még azt is kilátásba helyezte, hogy nem hagyja jóvá a kínai vállalat amerikai felvásárlását. Ezt a felvetését azonban több republikánus és demokrata párti politikus is, köztük például Lindsey Graham republikánus szenátor és Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője is bírálta, és szorgalmazta, hogy a cég egy amerikai vállalat kezébe kerüljön. "Amerikai cégnek kell megvásárolnia a TikTokot, így mindenki továbbra is használhatja és az adatok is biztonságban lesznek" – írta Schumer a Twitteren hétfőn. Ha viszont a TikTok továbbra is kínai kézben marad, akkor szerinte "meg kell felelnie a Kínai Kommunista Párt törvényeinek, amelyek elrendelhetik az adatszolgáltatást a (kínai) kormány számára". Schumer ezzel lényegében ugyanazt az álláspontot fejtette ki, mint Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Pompeo vasárnap ugyanis a Fox televíziónak adott interjújában arról beszélt: "amerikaiakra vonatkozó adatok biztonságáról van szó", és az adatok a Kínai Kommunista Párthoz kerülhetnek.

Vasárnap Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója megerősítette, hogy a cég tárgyalásokat folytat a TikTok anyavállalatával a vásárlásról. Donald Trump hétfőn az újságíróknak megerősítette, hogy "nagyszerű beszélgetést" folytatott az ügyről Nadellával.

A TikTok miatt korábban az Anonymous hackercsoport is közleményt adott ki, amelyben több mint veszélyesnek nevezték a kínai appot. A szolgáltatás vezérigazgatója, Kevin Mayer szerint nem ők az ellenség, és csak azért támadják őket, mert sikeresek.

Ha érdeklik az ügy fejleményei, lájkolja és figyelje a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.